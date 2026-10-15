অকালে চুল পেকে যাচ্ছে ? এই সুপারফুড খাওয়া শুরু করুন

অকালে চুল পেকে যাচ্ছে ? এই সুপারফুড খাওয়া শুরু করুন
Superfoods: অকালে চুল পেকে যাওয়া বর্তমানে একটি সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে । এই সমস্যার সমাধানে কিছু বিশেষ পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
Published : October 15, 2026 at 3:20 PM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনধারা, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও চুলের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । অকালে চুল পেকে যাওয়া এমনকি 20-25 বছর বয়সেই একটি সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে । আয়নায় নতুন কোনও পাকা চুল দেখতে পাওয়াটা বেশ হতাশাজনক হতে পারে ।
উল্লেখ্য যে, চুলের রঙ 'মেলানিন' নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের ওপর নির্ভর করে । শরীরে এই রঞ্জকটির ঘাটতি দেখা দিলে চুল তার স্বাভাবিক কালো রঙ হারাতে শুরু করে । তবে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত হেয়ার ডাই বা কলপ কোনও স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না । খাদ্যাভ্যাসে কিছু বিশেষ 'সুপারফুড' অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আপনি কেবল চুল পেকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি থামাতেই পারবেন না, বরং চুলের স্বাভাবিক কালো রঙ ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই সুপারফুডগুলি সম্পর্কে ৷
আমলকি: চুল সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার জন্য আমলকি একটি মহৌষধ । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এটি চুলের গোড়া মজবুত করে এবং মেলানিন উৎপাদনে সহায়তা করে । আপনি এটি কাঁচা খেতে পারেন, এর রস পান করতে পারেন অথবা আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় আমলকির মোরব্বা (আমলকি দিয়ে তৈরি এক ধরনের মিষ্টি খাবার) অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
কারি পাতা: আমাদের রান্নাঘরে ডাল বা সবজিতে ফোড়ন দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কারি পাতা চুলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ । এতে বিটা-ক্যারোটিন ও প্রোটিনের চমৎকার সমন্বয় রয়েছে ৷ যা চুল অকালে পেকে যাওয়া বা ধূসর হয়ে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে । আপনি সকালে খালি পেটে 4-5টি ফ্রেস কারি পাতা চিবিয়ে খেতে পারেন অথবা নারকেল তেলে এগুলো ফুটিয়ে সেই মিশ্রণ চুলে লাগাতে পারেন ।
কালো তিল: আয়ুর্বেদে কালো তিল চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, কপার ও জিঙ্ক থাকে যেসব পুষ্টি উপাদান মেলানিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এক চামচ ভাজা কালো তিল খেলে তা চুলের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনতে দারুণ সাহায্য করতে পারে ।
কাঠবাদাম ও আখরোট: ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল কেবল মস্তিষ্ককেই তীক্ষ্ণ করে না, বরং চুলকে কালো রাখতেও সাহায্য করে । কাঠবাদাম ও আখরোটে প্রচুর পরিমাণে কপার এবং ভিটামিন ই থাকে । মেলানিন পিগমেন্ট তৈরির জন্য কপার অপরিহার্য । প্রতিদিন রাতে 4-5টি কাঠবাদাম ও 2টি আখরোট ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে নাশতার সঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস করুন ।
পালং শাক: শরীরে রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) বা ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি থাকলে অনেক সময় চুল অকালে পেকে যেতে পারে । পালং শাক আয়রন, ফোলেট এবং বিভিন্ন ভিটামিনের একটি চমৎকার উৎস । এটি মাথার ত্বকে রক্ত ও অক্সিজেনের সঠিক প্রবাহ নিশ্চিত করে, যা চুলের গোড়াকে মজবুত করে এবং চুলের স্বাভাবিক কালো রঙ বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
ডিম: আপনি কি জানেন, শরীরে ভিটামিন বি-12 এর ঘাটতি চুল অকালে পেকে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ? ডিম ভিটামিন বি-12 ও প্রোটিনের একটি দারুণ উৎস । আপনি যদি নিরামিষাশী না হন বা ডিম খেয়ে থাকেন, তবে প্রতিদিন একটি করে সেদ্ধ ডিম খাওয়ার চেষ্টা করুন । এটি ভিতর থেকে চুলকে পুষ্টি জোগাবে এবং চুল পেকে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করবে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শুধু ভালো খাবার খেলেই হবে না, চুলকে কালো ও ঘন রাখতে হলে মানসিক চাপমুক্ত থাকা এবং প্রতিদিন 7-8 ঘণ্টা ভালো ঘুম হওয়াও অত্যন্ত জরুরি ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)