প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের সময় পোষা প্রাণীদের যত্ন কীভাবে নেবেন  ? এই পরামর্শগুলি মনে রাখুন

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের সময় পোষা প্রাণীদের যত্ন কীভাবে নেবেন ? এই পরামর্শগুলি মনে রাখুন
গ্রীষ্মকাল মানুষের মতোই প্রাণীদের জন্যও সমান দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । আপনার পোষা প্রাণীদের যত্ন নিতে কিছু সুরক্ষাবিষয়ক পরামর্শের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত ।
Published : May 28, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 10:55 AM IST
মানুষের মতোই পোষা প্রাণীদের জন্যও গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত কঠিন হতে পারে । তীব্র রোদ, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং উষ্ণ বাতাস পোষা প্রাণীর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । বিশেষ করে তীব্র তাপপ্রবাহের সময়, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ এবং পাখির মতো পোষা প্রাণীগুলি জলশূন্যতা ও হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল ঝুঁকিতে থাকে । যেহেতু মানুষের মতো প্রাণীদের শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয় না, তাই তাদের শরীরের তাপমাত্রা খুব দ্রুত বেড়ে যেতে পারে । এমতাবস্থায়, এই সময়ে আপনার পোষা প্রাণীদের প্রতি আপনার দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় ।
তাপপ্রবাহের সময় ঝুঁকি কেন বেড়ে যায় ?
পোষা প্রাণীদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সীমিত । মূলত কুকুরেরা হাঁপানোর মাধ্যমে নিজেদের শরীর ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে ৷ আর বিড়ালেরা তাদের থাবার সাহায্যে এই কাজটি করে থাকে । তবে, যখন বাইরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন এই প্রক্রিয়াটি আর কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না । এর ফলে, প্রাণীরা শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, বমি, দুর্বলতা এবং এমনকি জ্ঞান হারানোর মতো সমস্যায় ভুগতে পারে ।
তাপপ্রবাহের সময় কমবয়সি পোষা প্রাণী, বয়স্ক পশু এবং আগে থেকেই কোনও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে এমন প্রাণীরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে থাকে । এছাড়া, লম্বা লোমযুক্ত কুকুর ও বিড়ালগুলি তাপের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে বেশি অনুভব করে ।
পর্যাপ্ত হাইড্রেশন নিশ্চিত করুন: গ্রীষ্মকালে পোষা প্রাণীদের জন্য জল সবচেয়ে অপরিহার্য প্রয়োজন । তাই তাদের জলের পাত্রগুলি সর্বদা পরিষ্কার ও ঠান্ডা জলে পূর্ণ রাখা উচিত । জল যাতে সতেজ থাকে, তা নিশ্চিত করতে দিনে 2-3 বার জল পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন । আপনার পোষা প্রাণী যদি বাইরে খেলাধুলা করে সময় কাটায়, তবে বাড়ির উঠোন বা বাগানের বিভিন্ন কোণেও জলের পাত্র রাখুন । আপনি জলে কয়েক টুকরো বরফও যোগ করতে পারেন ৷ এটি জলকে দীর্ঘক্ষণ ঠান্ডা রাখবে এবং আপনার পোষা প্রাণীকে স্বস্তি দেবে ।
রোদের মধ্যে বাইরে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন: তীব্র তাপপ্রবাহের সময়, দুপুর 12টা থেকে বিকেল 4টের মধ্যে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছয় । তাই, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার পোষা প্রাণীদের বাইরে হাঁটতে নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা উচিত । যদি কুকুরকে হাঁটানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে খুব ভোরবেলা বা সন্ধ্যার পরের সময়টি বেছে নিন । উত্তপ্ত রাস্তাঘাট এবং ফুটপাত প্রাণীদের পায়ের থাবা পুড়িয়ে দিতে পারে । বাইরে বের হওয়ার আগে, রাস্তার উপরিভাগের তাপমাত্রা হাত দিয়ে স্পর্শ করে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিন ৷ রাস্তাটি যদি আপনার কাছেই অতিরিক্ত গরম মনে হয়, তবে তা আপনার পোষা প্রাণীর জন্যও বিপদজনক ।
তাদের ঘরের ভিতরে ঠান্ডা ও পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখুন: আপনার পোষা প্রাণীদের এমন একটি স্থানে রাখুন যেখানে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনার বাড়িতে যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) বা এয়ার কুলার থাকে, তবে আপনার পোষা প্রাণীদেরও সেই শীতল পরিবেশের সুবিধা পেতে দিন । এছাড়া, মেঝেতে একটি ভেজা তোয়ালে বিছিয়ে রাখা, 'কুলিং ম্যাট' ব্যবহার করা কিংবা পাখার সামনে তাদের জন্য একটি আরামদায়ক জায়গা তৈরি করে দেওয়া বেশ উপকারী হতে পারে । পাখির খাঁচা কখনোই সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে রাখবেন না ।