গ্রীষ্মকালে শরীরে র্যাশ ও ব্রণ কেন দেখা দেয় ? বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন কীভাবে সংক্রমণ প্রতিরোধ করবেন ?
গ্রীষ্মকালে ত্বক কালচে হয়ে যাওয়া, ব্রণ এবং তৈলাক্ত ত্বকের মতো সমস্যাগুলি সাধারণত বেড়ে যায় ৷ তবে এই সময়ে আরেকটি সমস্যাও দ্রুত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ৷
Published : May 27, 2026 at 1:42 PM IST
প্রচণ্ড তাপ, আর্দ্রতা, অবিরাম ঘাম এবং ধুলোবালির সংস্পর্শের কারণে গ্রীষ্মকালে ছত্রাক সংক্রমণ, শরীরে ফুসকুড়ি, ফলিকুলাইটিস এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মতো সমস্যাগুলির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । বিশেষজ্ঞরা জানান, যেখানে অনেক শহরে দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র তাপ ও আর্দ্রতা বিরাজ করে সেখানে ত্বক প্রতিনিয়ত পরিবেশগত চাপের সম্মুখীন হয় ।
ঠিক এই কারণেই এই ঋতুতে ত্বকের সমস্যাগুলি দ্রুত বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় ৷ বিশেষ করে যেসব ব্যক্তি দীর্ঘ সময় বাইরে কাটান ঘন ঘন ভ্রমণ করেন, জিমে যান কিংবা অতিরিক্ত ঘামের সমস্যায় ভোগেন ৷ তাদের ক্ষেত্রে ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকি বিশেষভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয় ।
ত্বকের সংক্রমণ কেন বৃদ্ধি পায় ?
বর্তমানে, শরীর নিজেকে শীতল রাখার প্রচেষ্টায় অত্যধিক ঘাম উৎপাদন করে । যদিও এটি একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, তবুও এই ঘাম যখন দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকের ওপর জমে থাকে, তখন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে । অত্যধিক ঘাম এবং ঘর্ষণের সম্মিলিত প্রভাবে বগল, ঘাড়, পায়ের আঙুলের ফাঁক, কুঁচকি, পিঠ এবং বুকের মতো স্থানগুলিতে সংক্রমণের ঝুঁকি বিশেষভাবে বেড়ে যায় ।
আজকাল শরীরজুড়ে ব্রণ, ত্বকের পিগমেন্টেশন বা ছোপ ছোপ দাগ, মাথার ত্বকের অস্বস্তি, অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বক, ছত্রাকজনিত সংক্রমণ এবং ঘামের কারণে ত্বকের সংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি প্রায়শই দেখা যায় এই সময়ে, অনেকেরই ব্রণ নিয়ন্ত্রণ, কেমিক্যাল পিল, মেডিক্যাল ফেসিয়াল এবং লেজার-ভিত্তিক ত্বকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় ।
তেল ও ধুলোবালি সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে: তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে ত্বকের তেল নিঃসরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায় । যখন ঘাম, তেল, ধুলোবালি, সানস্ক্রিন এবং ত্বকের মৃত কোষগুলি ত্বকের উপরিভাগে জমতে শুরু করে, তখন ত্বকের লোমকূপগুলি বন্ধ হয়ে যায় । এরফলে শরীরজুড়ে ব্রণ, মাথার ত্বকের অস্বস্তি এবং চুলের গোড়ায় প্রদাহের মতো সমস্যাগুলি দেখা দেয় ।
এই সমস্যাটি বিশেষ করে যারা নিয়মিত জিমে যান এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় । মানুষ আরেকটি বড় ভুল যা করে তা হল অতিরিক্ত ঘনঘন মুখ ধোয়া কিংবা কড়া ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করা । এটি ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা-প্রাচীরকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে । দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘামে ভেজা পোশাক পরে থাকার ফলেও ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে ।
এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলা অপরিহার্য: ছত্রাকজনিত সংক্রমণ (Fungal infections) প্রায়শই চুলকানি, লালচে ভাব কিংবা ছোট ছোট ফুসকুড়ি দিয়ে শুরু হয় ৷ তবে অনেকেই এই প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন । কেউ কেউ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ফার্মেসি থেকে বিভিন্ন ক্রিম কিনে ব্যবহার করতে শুরু করেন । বিশেষ করে, স্টেরয়েড-যুক্ত ক্রিমগুলি সাময়িক স্বস্তি দিলেও, পরবর্তীতে এগুলি সংক্রমণকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তুলতে পারে ।
সংক্রমণ প্রতিরোধ করবেন কীভাবে ?
গ্রীষ্মকালে ত্বককে পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন, ঘামে ভেজা পোশাক অবিলম্বে পরিবর্তন করুন এবং নিয়মিত স্নান করুন ৷
ভারী বা তৈলাক্ত স্কিনকেয়ার পণ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন । এই ঋতুর জন্য হালকা এবং 'নন-কমেডোজেনিক' (যা লোমকূপ বন্ধ করে না) পণ্যগুলিই অনেক বেশি উপযুক্ত ।
অন্যের তোয়ালে ব্যবহার করবেন না ৷ জিমের পোশাক নিয়মিত ধুয়ে নিন এবং পা ও বগলের মতো স্থানগুলি সর্বদা শুষ্ক রাখুন ।
যদি চুলকানি, জ্বালাপোড়া, লালচে ভাব কিংবা ফুসকুড়ির সমস্যা বেশ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে, তবে অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
গ্রীষ্মকালে ত্বকের যত্ন নেওয়া কেবল ত্বকের সজীবতা বা উজ্জ্বলতা বজায় রাখার জন্যই জরুরি নয়; বরং ত্বককে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং সুস্থ রাখতেও এটি সমানভাবে অপরিহার্য ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
