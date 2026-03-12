আরামদায়ক আবার দেখতেও আকর্ষণীয় লাগবে, গরমে পুরুষদের পোশাক কেমন হবে ? টিপস পাবেন অভিনেতাদের কাছে

আরামদায়ক আবার দেখতেও আকর্ষণীয় লাগবে, গরমে পুরুষদের পোশাক কেমন হবে ? টিপস পাবেন অভিনেতাদের কাছে
স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি লুকের কথাও ভুলে গেলে চলবে না । কলকাতার গরমেও কীভাবে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন পুরুষরা ? রইল টিপস ৷
Published : March 12, 2026 at 11:37 AM IST
কোন ধরনের পোশাক পরলে গরমে স্বস্তি পেতে পারেন মহিলারা, তা নিয়ে চর্চা কম হয় না । পোশাকের ক্ষেত্রে কোন নিয়মগুলি মেনে চললে পুরুষরাও স্বস্তি পাবেন, তা নিয়েও চর্চার অবকাশ কম । অনেকেই গরমে আঁটসাঁট টি-শার্ট ছেড়ে হালকা ঢিলেঢালা সুতির শার্ট ও টি শার্ট বেছে নেন । তবে স্বাচ্ছন্দ্যের লুকের কথাও ভুলে গেলে চলবে না । সামনেই বৈশাখ মাস ৷ এই গরমেও কী ভাবে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন পুরুষরা ? তার টিপস জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
গ্রীষ্মকাল এলেই ছেলেদের মনে করিয়ে দিতে হয় সামার ফ্যাশন বলেও একটা কথা আছে । যেখানে গুছিয়ে অগোছালো থাকা যায় । কীরকম আরামদায়ক পোশাকেও বাইরে যাওয়া যায় ।
গরমকালে সাধারণত আমরা খুঁজে খুঁজে ওয়ার্ডড্রপের তলা থেকে ওপরে তুলে আনি ফিনফিনে আর ঢিলেঢালা পোশাক । এখন তো ওভারসাইজও বেশ ট্রেন্ডিং-এ ৷ গরমে পুরুষদের ফ্যাশন নিয়ে আলোচনা করতে বাংলা টেলিভিশনের অভিনেতাদেরও সেই অভ্যাসেই পাওয়া গেল ৷
তুলো: তুলোর প্রাকৃতিক তন্তু আপনার ত্বককে শ্বাস নিতে সাহায্য করে, ঘাম জমে যাওয়া এবং অস্বস্তি রোধ করে । সুতির কুর্তা থেকে শুরু করে ধুতি এবং আরামদায়ক শার্ট পর্যন্ত গ্রীষ্মের স্টাইলিংয়ের জন্য অফুরন্ত বিকল্প প্রদান করে । আপনি উচ্চমানের 100 % সুতি ব্যবহার করুন ।
লিনেন: একটি বিলাসবহুল এবং প্রাকৃতিক পছন্দ ৷ লিনেন শার্ট এবং কুর্তা আপনার গ্রীষ্মের পোশাকের জন্য অনবদ্য । সুতির তুলনায় কিছুটা বেশি ব্যয়বহুল হলেও বেশ আরামদায়ক এই পোশাক ৷ তবে গরমে সিন্থেটিক পলিয়েস্টার, নাইলন এই ধরনের কাপড় এড়িয়ে যাওয়া ভালো ৷
যেকোনও গ্রীষ্মকালীন পোশাকের ভিত্তি নির্ভর করে কাপড়ের কোয়াসিটির উপর । প্রাকৃতিক, শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য উপকরণ বেছে নিন যা বাতাস চলাচল করতে দেয় এবং আর্দ্রতা দূর করে ৷ আপনাকে ঠান্ডা এবং শুষ্ক রাখে । বাংলা টেলিভিশন অভিনেতাদের মতো এই ধরনের পোশাকগুলি বেছে নিতা পারেন যা দেখতে লাগবে একদম আকর্ষনীয় ৷
গ্রীষ্ণে সাদা পোশাক বেশি পরুন: কালো সূর্যের আলো বেশি শোষণ করে । ফলে গরম লাগে বেশি । তার চেয়ে গরমে স্বস্তি পেতে পুরুষরা ভরসা রাখতে পারেন সাদার উপর । শার্ট কিংবা টি-শার্ট, আলমারিতে যদি সাদা কোনও পোশাক খুঁজে পান, বার করে রাখুন । ডেনিম জিন্স বা ট্রাউজারের সঙ্গে পরে নিলে বেশ ভালো দেখাবে । আবার গরম থেকেও আরাম পাওয়া যাবে ৷
অভিনেতা সপ্তর্ষি রায়ের মতো বা মৈনাকের মতো সাদা এইরকম পোশাক ব্যবহার করতে পারেন যা আপনাকে এক অন্যরকম লুক দেবে ৷ গরমে জিন্সের বদলে ট্রাউজার পরুন ৷ এতে আরমও বেশি পাওয়া যাবে ৷
জিন্স অনেকের কাছেই স্বাচ্ছন্দ্যের একটি পোশাক । জিন্সের সঙ্গে শার্ট বা টি শার্ট পরে নিলেই হয়ে গেল । সময়ও বাঁচে । দেখতেও মন্দ লাগে না । সপ্তর্ষির এইরকম টি শার্ট আপনার জন্য সেরা চয়েস ৷
কটন শার্ট: গরমে পরার জন্য হালকা কটন শার্ট সেরা ৷ বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য অনেকেই টি শার্ট পরাটা পছন্দ করেন না ৷ তঁদের জন্য পাতলা সুতির আরাদয়ক শার্ট সেরা পছন্দ হবে ৷ অভিনেতা সুমন সুমন দের মতো এই শার্টগুলিও আপনার গরমের জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে ৷
পার্টির কোনও লুক চাইলে সপ্তর্ষির এই অসাধারণ লুকটি বেছে নিতে পারেন ৷ ছেলেরা কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য কীভাবে পার্টিতে যাবেন বুঝতে পারেন ৷ হেভি স্যুট ছাড়া আর কোনও অপশন থাকে না ৷ কিন্তু একঘেয়ে স্যুট ছেড়ে এই ধরনের একটা পোশাক বেছে নিতে পারেন ৷ হালকা সি গ্রিন রঙের এই ড্রেসটিতে আপনি হয়ে উঠতে পারেন অন্যরকম ৷
গরমে টি শার্ট এখন বেশ ট্রেন্ডিং-এ ৷ এরজন্য আপনার পছন্দ মতো কটন টি শার্ট বেছে নিতে পারেন ৷ অভিনেতা তন্ময় মজুমদারের এই টি শার্ট কালেকশনগুলি আপনার গরমের জন্য সেরা হতে পারে ৷
