ভিড় থেকে দূরে কোনও আরামদায়ক জায়গা খুঁজছেন ? উত্তর-পূর্বের এই জায়গা আপনার জন্য সেরা বিকল্প

ভিড় থেকে দূরে কোনও আরামদায়ক জায়গা খুঁজছেন ? উত্তর-পূর্বের এই জায়গা আপনার জন্য সেরা বিকল্প
Published : November 6, 2025 at 1:22 PM IST
ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি এবং প্রশান্তির জন্য পরিচিত । এর ঘন পাহাড়, জলপ্রপাত, নীল আকাশ এবং সরল জীবনযাত্রা সকলকে আকর্ষণ করে । সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত ৷ এই অঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব অনন্য পরিচয় এবং গল্প রয়েছে ।
যদি আপনি শহরের কোলাহল থেকে বাঁচতে চান, তাহলে আসুন উত্তর-পূর্বের পাঁচটি সুন্দর স্থান ঘুরে দেখি ।
শিলং, মেঘালয়: মেঘালয়ের রাজধানী শিলং তার শীতল বাতাস, জলপ্রপাত এবং পাহাড়ের জন্য পরিচিত। এলিফ্যান্ট ফলস এবং শিলং পিক শহরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপস্থাপন করে। উমিয়াম লেকের প্রশান্তি এবং পুলিশ বাজারের কোলাহল শিলংয়ের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে । এই শহর সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য একটি বিশেষ স্থান, কারণ এখানে স্থানীয় ব্যান্ড সংস্কৃতি খুবই জনপ্রিয় ।
গ্যাংটক, সিকিম: গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী এবং হিমালয়ের কোলে অবস্থিত একটি শান্ত শহর । এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের দৃশ্য স্বপ্নের মতো । এমজি রোড, রুমটেক মঠ, সোমগো হ্রদ এবং নাথুলা পাস হল এখানকার প্রধান আকর্ষণ । বৌদ্ধ সংস্কৃতি, রঙিন প্রার্থনা পতাকা এবং শীতল বাতাস প্রতিটি দর্শনার্থীর মনে শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে ।
তাওয়াং, অরুণাচল প্রদেশ: তাওয়াং তার তুষারাবৃত পাহাড় এবং মঠের জন্য পরিচিত । তাওয়াং মঠ ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধ মঠগুলির মধ্যে একটি । এর স্থাপত্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অনন্য । শীতকালে, এখানকার হ্রদগুলি তুষারে ঢাকা থাকে এবং পুরো উপত্যকা সাদা রঙের চাদরে ঢাকা থাকে । আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার এবং শান্তি উভয়ই উপভোগ করতে চান, তাহলে তাওয়াং আপনার জন্য উপযুক্ত গন্তব্য ।
কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, আসাম: কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য একটি স্বর্গরাজ্য । এই উদ্যানটি তার এক শৃঙ্গযুক্ত গন্ডারের জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত এবং এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানও । এখানে আপনি জিপ সাফারি বা হাতি যাত্রার মাধ্যমে হাতি, বাঘ, পাখি এবং হরিণকে তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে দেখতে পারেন ।
আইজল, মিজোরাম: আইজল মিজোরামের রাজধানী এবং এটি তার শান্ত উপত্যকা ৷ পাহাড় এবং সংস্কৃতির জন্য পরিচিত । রাস্তা থেকে উপত্যকার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর । স্থানীয় বাজারে মিজো হস্তশিল্প এবং বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র দেখতে ভুলবেন না । এখানকার মানুষ অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এটিকে আরও বিশেষ করে তোলে ।
