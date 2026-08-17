আপনি কি রোমাঞ্চপ্রিয় ? ভারতের এই গ্লাস স্কাইওয়াক অবশ্যই ঘুরে দেখা উচিত

আপনি কি রোমাঞ্চপ্রিয় ? ভারতের এই গ্লাস স্কাইওয়াক অবশ্যই ঘুরে দেখা উচিত
একবার কল্পনা করুন নিচে গভীর গিরিখাত, উপরে বিশাল খোলা আকাশ, আর আপনি ঠিক তার মাঝখানে ! ভারতের কাঁচের তৈরি স্কাইওয়াকগুলি ঠিক এমনই ৷
Published : August 17, 2026 at 1:53 PM IST
নদী, ঝরনা, পাহাড় কিংবা ঘন সবুজ বন হয়তো আপনি অনেক দেখেছেন, কিন্তু এই রোমাঞ্চকর যাত্রাপথটির কথা খুব কম মানুষই জানেন । আমরা ভারতের ‘স্কাইওয়াক’-গুলির কথা বলছি, যেখানকার দৃশ্য যেন স্বর্গের মতোই মনোরম তবে এর অভিজ্ঞতা নিতে হলে চাই অদম্য সাহস । এমনকি সবচেয়ে সাহসী মানুষেরও এগুলিতে পা রাখলে গা শিউরে উঠতে পারে, তবুও মনে হয় যেন সত্যিই আকাশের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি ।
সিকিম: পেলিং স্কাইওয়াক: উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে তাকালে এমন এক অঞ্চলের দেখা মেলে যা মনোমুগ্ধকর সব দর্শনীয় স্থানে পরিপূর্ণ । এর মধ্যে অন্যতম হল সিকিমের পেলিং স্কাইওয়াক, যা দেশের অন্যতম বিখ্যাত 'গ্লাস ব্রিজ' বা কাঁচের সেতু হিসেবে পরিচিত । এই সেতুটির বিশেষত্ব হল, এখান থেকে বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায় । এক অনন্য ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতার জন্য এই স্থানটি ভ্রমণ করা একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত হতে পারে ।
বিহার: রাজগির গ্লাস ব্রিজ: বিহারের নালন্দা জেলায় রত্নগিরি পাহাড়ের মাঝে প্রায় 200 ফুট উচ্চতায় রাজগির গ্লাস ব্রিজটি অবস্থিত । চিনের হ্যাংঝু ব্রিজের আদলে এটি তৈরি করা হয়েছে । এখান থেকে দর্শনার্থীরা 'নেচার সাফারি' এবং আশেপাশের ঘন সবুজ বনের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন ।
তামিলনাড়ু: কন্যাকুমারী গ্লাস ব্রিজ: সাধারণ সবুজ বন-জঙ্গলের বাইরে অন্যরকম কিছু উপভোগ করতে চাইলে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী গ্লাস ব্রিজে যেতে পারেন । এটিই দেশের প্রথম গ্লাস ব্রিজ যা সমুদ্রের ওপর নির্মিত হয়েছে । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সেতুটি 133 ফুট উঁচু সন্ত তিরুবল্লুবরের মূর্তিকে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে ।
কেরালা: ওয়ায়ানাদ গ্লাস ব্রিজ: কেরালার থোল্লায়িরাম কান্দি এলাকায় অবস্থিত ওয়ায়ানাদ গ্লাস ব্রিজটিও অত্যন্ত মনোরম । ইতালি থেকে আমদানিকৃত অবিভাজ্য বা মজবুত ফাইবারগ্লাস দিয়ে তৈরি এই সেতুটি একটি ব্যক্তিগত রিসোর্টের অংশ এবং এটি মাটি থেকে প্রায় 100 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ।
মহারাষ্ট্র: নাপনে গ্লাস স্কাইওয়াক: বর্ষাকালে এই গ্লাস ব্রিজটি পরিদর্শন করা এক অনন্য ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা । এটি মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলায় অবস্থিত নাপনে জলপ্রপাতের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে । পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তৈরি এই সেতুটিতে রঙিন প্রজাপতি এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর চিত্রকর্ম রয়েছে ৷ যা এর সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।