কৃত্রিম গন্ধ নয়, ঘর ভরে উঠুক প্রাকৃতিক সুবাসে ! এই সামান্য কয়েকটি উপাদানেই বানিয়ে ফেলুন রুম ফ্রেশনার

এসেনশিয়াল অয়েল, ভেষজ এবং ফলের মতো উপাদান ব্যবহার করে ঘরোয়া এয়ার ফ্রেশনার বানানো যায় সহজেই । কৃত্রিম সুগন্ধির বদলে সুবাসে ভরিয়ে তুলুন আপনার ঘর ৷

ঘরোয়া উপাদেনেই বানিয়ে নিন রুম ফ্রেশনার (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 20, 2025 at 11:15 AM IST

4 Min Read
আপনার ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাজসজ্জার মতোই এর সুগন্ধও গুরুত্বপূর্ণ । যখন অতিথিরা প্রবেশ করেন এবং একটি সতেজ, সূক্ষ্ম সুবাস তাদের স্বাগত জানায় ৷ তখন এটি কেবল তাদের খুশি করবে না বরং আপনার সৌজন্য এবং যত্নের জন্য প্রশংসাও অর্জন করবে ।

বাজার থেকে কিনে এনে এয়ার ফ্রেশনার দিয়ে ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার চেষ্টা করছেন, অথচ তাতেই লুকিয়ে থাকে বিপদ । বাজারের এয়ার ফ্রেশনারে রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । তাই একেবারে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ঘরে বসেই বানিয়ে নিতে পারেন মনের মতো এয়ার ফ্রেশনার । রাসায়নিকও নেই, সাশ্রয়ীও ।

আগেকার দিনে সকালে চন্দন-কর্পূর মেশানো জলের ছিঁটে এবং সন্ধেবেলায় ধুনো দেওয়ার একটা প্রচলন ছিল । এতে ঘরে সুন্দর পবিত্র সুগন্ধে ভরে থাকত । আর ধুনোর গন্ধে সন্ধ্যায় পোকামাকড় যেমন পালাত, তেমনই ঘর সুগন্ধে ভরে যেত । এগুলি ছিল তখনকার দিনের প্রাকৃতিক রুম ফ্রেশনার । আর এখন ঘরে সুগন্ধের জন্য দামি দামি ব্র্যান্ডের রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয় । যা বহু মূল্য দিয়ে কিনতে হয় ও বিশাক্ত জিনিস শরীরের জন্যও ক্ষতিকর ৷

শুধুমাত্র ঘরে অতিথি আসা নয়, নিজের জন্যও প্রয়োজন একটা মানসিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ৷ বাজারে পাওয়া রাসায়নিকযুক্ত রুম ফ্রেশনারগুলি কেবল স্বল্পমেয়াদী সুগন্ধি প্রদান করে, যা কখনও কখনও মাথাব্যথা বা অ্যালার্জির কারণ হতে পারে । তবে ঘরে তৈরি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকারগুলি আপনার ঘরের গন্ধ দীর্ঘ সময়ের জন্য সতেজ রাখতে এবং একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু কার্যকর এবং সহজ ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে যা আপনার ঘরকে প্রাকৃতিকভাবে সতেজ এবং সুগন্ধযুক্ত রাখবে ।

লেবু এবং লবঙ্গের জাদু: একটি লেবু নিন, অর্ধেক করে কেটে তাতে 4-5টি লবঙ্গ দিয়ে দিন । এটি ঘরে রাখুন । এটি একটি প্রাকৃতিক সাইট্রাস এবং মশলাদার সুগন্ধ তৈরি করে যা মশা দূরে রাখে ।

এসেনশিয়াল অয়েল ডিফিউজার: ল্যাভেন্ডার, গোলাপ, লেমনগ্রাস, বা চন্দনের মতো প্রয়োজনীয় তেল জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটি ডিফিউজারে রাখুন । এটি একটি প্রশান্তিদায়ক সুগন্ধ তৈরি করে এবং মানসিক চাপ কমায় ।

বেকিং সোডা ফ্রেশনার: একটি পাত্রে বেকিং সোডার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে বাথরুম, আলমারি বা জুতার র‍্যাকে রাখুন। এটি গন্ধ শোষণ করে এবং একটি হালকা সুগন্ধ নির্গত করে ।

গোলাপ: গোলাপের গন্ধ সবাই পছন্দ করেন । প্রথমে এক কাপ জলে গোলাপের পাপড়ি ও বেকিং সোডা দিয়ে একটু ফুটিয়ে নিন । তারপর এই জল ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে দিন । ঘরকে সুগন্ধ করতে এই স্প্রে বেশ ভালো ৷

কর্পূর ফিউমিগেশন: কর্পূর পোড়ান এবং বাড়ির প্রতিটি কোণে এটি দেখাতে পারেন । এটি কেবল বাতাসকে বিশুদ্ধ করে না বরং একটি পবিত্র সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় যা ঘরকে ইতিবাচক শক্তিতে ভরিয়ে দেয় ।

ফ্রেস ফুল ব্যবহার করুন: একটি ফুলদানিতে গোলাপ, জুঁই বা রজনীগন্ধার মতো ফুল যোগ করুন । এদের প্রাকৃতিক সুগন্ধ ঘরকে সুগন্ধযুক্ত করবে এবং এর দৃশ্যমান সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে ।

দারুচিনি এবং এলাচ ফুটানো জল: একটি পাত্রে জল, দারুচিনি, এলাচ এবং কমলালেবুর খোসা ফুটিয়ে নিন । বাষ্পটি প্রাকৃতিকভাবে পুরো ঘরকে সুগন্ধযুক্ত করবে ।

নিম এবং তুলসি ধূপ: শুকনো নিম এবং তুলসি পাতা, সামান্য ঘি যোগ করুন এবং এটি পুড়িয়ে ফেলুন । এটি ব্যাকটেরিয়াও মেরে ফেলে এবং পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য় করে ।

শুকনো ফুল, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং কমলালেবুর খোসা একটি পাত্রে প্রয়োজনীয় তেল দিয়ে রাখুন । এটি ড্রয়িং রুম বা শোবার ঘরে রেখে দিতে পারেন । এই প্রতিকারগুলি কেবল আপনার ঘরকে পরিষ্কার এবং সুন্দর দেখাবে না বরং আপনার ঘরকেও সুন্দর সুগন্ধে ভরিয়ে তুলবে ৷

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

