পার্লারে না গিয়ে বাড়িতেই করুন হাত পায়ের পরিচর্যা, দেখুন সহজ পদ্ধতি

পার্লারে না গিয়ে বাড়িতেই করুন হাত পায়ের পরিচর্যা, দেখুন সহজ পদ্ধতি
দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা, ধুলোবালি ও রোদ আমাদের মুখের পাশাপাশি হাত ও পায়ের ওপরই সবচেয়ে বেশি বিরূপ প্রভাব ফেলে ।
Published : August 11, 2026 at 1:40 PM IST
আমরা প্রায়শই মুখের ত্বকের বিশেষ যত্ন নিলেও হাত ও পায়ের প্রতি অবহেলা করি, যার ফলে এগুলোর ত্বক শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে । আপনার ক্ষেত্রেও যদি এমনটা ঘটে থাকে, তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই ।
আসলে ব্যয়বহুল ম্যানিকিউর ও পেডিকিউরের জন্য সবসময় পার্লারে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব বা সাশ্রয়ী নাও হতে পারে ৷ এতে সময় ও অর্থ উভয়ই ব্যয় হয় । তবে এখন আপনি ঘরে বসেই খুব সহজে আপনার হাত ও পায়ের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে পারেন । জেনে নেওয়া যাক, এটি করার সঠিক ও সহজ উপায়টি কী ?
শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো গুছিয়ে নিন:
একটি পাত্রে হালকা গরম জল
সামান্য মাইল্ড শ্যাম্পু বা বডি ওয়াশ
1 চা চামচ লবণ বা বেকিং সোডা
অর্ধেকটা লেবু
স্ক্রাব
নেইল ক্লিপার, ফিলার এবং পিউমিস স্টোন (পা ঘষার পাথর)
ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার এবং নেলপলিশ
ম্যানিকিউর-পেডিকিউরের সহজ ধাপসমূহ:
প্রথমে রিমুভার দিয়ে নখের পুরনো নেলপলিশ ভালোভাবে তুলে ফেলুন । এরপর নেইল ক্লিপার দিয়ে নখগুলো পছন্দমতো দৈর্ঘ্যে কেটে নিন এবং ফিলার দিয়ে সুন্দর আকার দিন ।
একটি পাত্র বা বালতিতে হালকা গরম জল নিন: খেয়াল রাখবেন পানির তাপমাত্রা যেন আপনার ত্বকের জন্য আরামদায়ক হয় । এতে সামান্য শ্যাম্পু, লবণ এবং লেবুর রস মিশিয়ে নিন । এবার 10 থেকে 15 মিনিট হাত ও পা এই জলে ডুবিয়ে রাখুন এবং আরাম করুন । এই গরম জল সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবে এবং খসখসে ত্বককে নরম করে তুলবে ।
জলে ভিজিয়ে রাখার ফলে গোড়ালি নরম হয়ে যায় । পিউমিস স্টোন বা ফুট ব্রাশ দিয়ে আলতো করে গোড়ালি ঘষুন ৷ এতে সহজেই মরা চামড়া ও ময়লা দূর হবে । এরপর হাত ও পায়ে স্ক্রাব লাগিয়ে 5 মিনিট ধরে বৃত্তাকারভাবে মাসাজ করুন । তারপর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
এতক্ষণে নখের চারপাশের ত্বক অনেকটাই নরম হয়ে যাবে । কিউটিকল পুশার বা তোয়ালে দিয়ে আলতো করে কিউটিকলগুলি পিছনের দিকে ঠেলে দিন । নখের হলদে ভাব দূর করতে লেবুর খোসা ঘষতে পারেন ৷ এতে নখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ।
পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে হাত ও পা মুছে শুকিয়ে নিন । সবশেষে, আপনার পছন্দের ঘন লোশন, ময়েশ্চারাইজার বা নারিকেল তেল নিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট ধরে হাত ও পায়ে ভালোভাবে মাসাজ করুন । এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বকে ভেতর থেকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে । লোশন পুরোপুরি ত্বকে মিশে গেলে নখে বেস কোট লাগান এবং এরপর আপনার পছন্দের নেলপলিশ ব্যবহার করুন ।
ব্যাস, হয়ে গেল চমৎকার ও সাশ্রয়ী ঘরোয়া ম্যানিকিউর ও পেডিকিউর । প্রতি 15 দিনে অন্তত একবার এর জন্য সময় বের করুন । নিয়মিত এটি করলে আপনার হাত ও পা এতটাই সুন্দর ও কোমল হয়ে উঠবে যে সবাই এর গোপন রহস্য জানতে চাইবে ।