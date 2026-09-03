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আল্ট্রা- প্রসেসড ফুড থেকে বেরিয়ে বিশেষ দিনে প্রাচীন খাদ্য-সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহল করল, আয়োজনে পৌষ্টিক লাইফ

পৌষ্টিক লাইফ স্মরণ করতে রাখি পূর্ণিমা ও বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উপলক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ ৷ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে বেরিয়ে প্রাচীন খাদ্য-সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা ৷

Lifestyle
পৌষ্টিক লাইফের আয়োজনে প্রাচীন খাদ্য-সাহিত্য (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2026 at 12:51 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 12:59 PM IST

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গত অগস্ট মাসে পেরিয়ে গিয়েছে রাখি পূর্ণিমা ও বিশ্ব সংস্কৃত দিবস ৷ এই উপলক্ষে পাক দর্পনে বিশেষ কয়েকটি পদ রেঁধে পরিবেশনের মাধ্যমে পৌষ্টিক লাইফ স্মরণ করতে উদ্যোগী রাজা নলকে ও একই সঙ্গে ভারতীে রন্ধনকলার সনাতন সংস্কৃতি ও পারস্পরিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জনসচেতনতার প্রসার ঘটাতে ।

1969 সাল থেকে প্রতি বছর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিনটি বিশ্ব সংস্কৃত দিবস হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে । আবার এই দিনটির আরও একটি বিশেষ তাৎপর্য হল, কৃষির দেবতা হলায়ুধ বা বলরামের জন্মতিথি বা বলরাম জয়ন্তীও পালিত হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায় । সুতরাং এই দিনটির সঙ্গে অন্নের সংযোগ অতোপ্রতভাবে জড়িত । সংস্কৃত সাহিত্যে আহার ও রন্ধন-সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । তাই সংস্কৃত দিবস পালনের সূত্রে আদর্শ আহারের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে । বাল্মীকি রামায়ণে খাদ্যের পাঁচরকম এবং মহাভারতে চার ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে । সংস্কৃত সাহিত্যে সুস্পষ্ট ভাবে বলা রয়েছে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান খাদ্য । উপযুক্ত আহার ছাড়া শরীর ভালো রাখা অসম্ভব । আর সেই কারণেই 'হিতাহার' ও 'অহিতাহার' বিষয়ে অর্থাৎ কোন খাবার হিতকারী বা উপকারি আর কোনটা অহিতকর বা ক্ষতিকারক সেটা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে ।

আজকের সমাজে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা এবং খাদ্য-পানীয়ের অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতার রীতিমতো অভাব দেখা যাচ্ছে । কাজেই নানা ধরণের রোগের মাত্রাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সরে এসে ভারতের প্রাচীন খাদ্য-সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া জরুরি ।

তবে আজকের এই আলট্রা-প্রসেস্ড ফুড, কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক এবং কীটনাশকযুক্ত ভেজাল খাবারের যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ৷ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথাকথিত উন্নতির সুবাদে প্রতিদিন আমাদের অজান্তেই নিজেদের থালায় বিষ তুলে নিচ্ছি, তখন হাজার বছর আগে সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ণিত ‘হিতাহার’ এবং মহারাজা নলের ‘পাকদর্পণ’ সংক্রান্ত চর্চা আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রায় এক নতুন দিশা দেখাতে পারে । সেই বোধ থেকেই রুথ ও সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাজ সচেতন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পৌষ্টিক লাইফ ভারতীয় আহারের প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে গত বছর থেকেই উদযাপন করে আসছে বিশ্ব সংস্কৃত দিবস ।

মনে রাখা দরকার, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেদবিদ্যার গুরুত্ব অসীম । খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে যজুর্বেদে রয়েছে মূল্যবান তথ্য । ধান চাষ, সেচ, বীজ রোপন থেকে শুরু করে কীটনাশকের প্রাকৃতিক উপাদান-সহ বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ রয়েছে কাশ্যপ সংহিতায় । প্রাচীন ভারতীয় রন্ধন প্রণালীতে মূল উপকরণ ছিল ক্ষীর, দধি, তক্র (ঘোল), নবনীতম (ননী) ও ঘি । বৃহদারণ্যক সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে দশ রকম খাদ্যশস্যের- যব, ধান, তিল, মিলেট, প্রিয়ঙ্গু, গম, ডাল ।

'পাকদর্পণ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কিছু পদের সমন্বয়ে আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ এক মধ্যাহ্নভোজ । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছেন খাদ্য সংস্কৃতি গবেষক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত । এটা দেখা হয়েছে যে পৌষ্টিক লাইফ চায় এমন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয় আহারের ঐতিহ্য নিয়ে পারস্পরিক চর্চা ও আলোচনার সদর্থক পরিসর গড়ে উঠুক ।

তালিকায় রাখা হয়েছিল,

ফল-পুষ্প-পানীয়ম্ (ফল ফুল মিশ্রিত পানীয়)

মধুক্ষীরঃ (মধু সহযোগে ক্ষীর)

শুদ্ধান্নম্ (সাদা ভাত)

সিদ্ধ-কুর্পাটক(বৃহতী)ফলম্ (তিতা বেগুন)

পৌনর্নবীপত্র-ভর্জঃ (পুনর্নবা শাক ভাজা )

ঔদুম্বর-ব্যঞ্জনম্ (ডুমুরের ডালনা)

কুমুদকন্দ-চিঙ্গট-ঘণ্টঃ (শাপলা চিংড়ি ঘন্ট)

তহর্যন্নম্ (মাংসের খিচুড়ি)

মুদ্গ-বটকঃ (মুগ ডালের বড়া)

সহকারাবলেহঃ (আমের চাটনি)

বননিষ্পাব(যব)-লড্ডুকম্ (যবের লাড্ডু )

নবগোধূমচূর্ণ-পায়সম্ (ডালিয়ার পায়েস)

(ব্যবহৃত সামগ্রী: ঘি, সৈন্ধব লবন, তাল গুড়, মধু , ঢেকি ছাটা চাল) ৷

অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । ছিলেন বেহালা কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং লেখিকা অধ্যাপিকা ডঃ শর্মিলা মিত্র, পিয়ারলেস হাসপাতালের ডায়েটিটিক্স বিভাগীয় প্রধান সুদেষ্ণা মৈত্র নাগ, মহারানী কাশীশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগের প্রধান ডঃ অনিন্দিতা রায় চক্রবর্তী, কনসালট্যান্ট নিউট্রিশনিস্ট ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত, সুপরিচিত লেখিকা ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী প্র্যাক্সিস বিজনেস স্কুলের ডিরেক্টর ডঃ পৃথ্বীশ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংবাদিক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও পার্থ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের মৃন্ময়ী সিনহা, শিল্পী অনিন্দ্য হাজরা-সহ আরও অনেকে । এসেছিলেন ইতালির ভিসা দফতরের খাদ্য রসিক ড্যানিয়েল ।

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Last Updated : September 3, 2026 at 12:59 PM IST

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