গরমে পার্টিতে অতিথিদের দিন এই পানীয়গুলি, মজা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে

গরমে পার্টিতে অতিথিদের দিন এই পানীয়গুলি, মজা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে
যে কোনও উৎসব বা পার্টিতে নানান খাবারের সমারোহ এবং অতিথিদের আনন্দ । আপ্যায়নে রাখুন এই ঠান্ডা শরবতগুলি ৷
Published : March 6, 2026 at 12:05 PM IST
হোলির উৎসব রঙ, উত্তেজনা এবং আনন্দে ভরা । বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনরা এই দিনে প্রায়শই বাড়িতে আসেন, যা পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে । হোলি শেষ ৷ তবে গরমের আমেজ বেড়ে চলেছে ৷ কিন্তু বাঙালির পার্টির আমেজ কখনও শেষ হবে না ৷ সপ্তাহান্তে একটা পার্টি যেনো বাঁচিয়ে রাখে ৷
এছাড়াও ঘরে অতিথি আসার ধুম তো লেগেই থাকে ৷ মিষ্টি এবং ব্রেকফাস্ট দিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানানোর পরিবর্তে, ঠান্ডা এবং সতেজ পানীয় পরিবেশন মজা দ্বিগুণ করতে পারে । যা গরমে শরীরকে শক্তির একটি সতেজতা বৃদ্ধি দেবে ৷ এই বিশেষ পানীয়গুলি তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করে । এগুলি কেবল ক্লান্তি দূর করবে না বরং সারা দিন আপনাকে সতেজ এবং সক্রিয় রাখবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন দুর্দান্ত পানীয় সম্পর্কে যা আপনার হোলি পার্টিকে আরও স্মরণীয় করে তুলবে ।
অ্যাভোকাডো লস্যি: ঘরোয়া পার্টিতে যদি আপনি মিষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর কিছু পরিবেশন করতে চান, তাহলে অ্যাভোকাডো লস্যি একটি দুর্দান্ত বিকল্প । অ্যাভোকাডো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় এবং হজমশক্তিও উন্নত করে ।
এটি কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি পাকা অ্যাভোকাডো নিন এবং এতে দই, মধু, সামান্য লেবুর রস, এক চিমটি লবণ এবং সামান্য দুধ মিশিয়ে নিন । একটি মসৃণ এবং ক্রিমি লস্যি প্রস্তুত । ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন । আপনার অতিথিরা পছন্দ করবেন ৷
পুদিনা মোজিতো: পুদিনা মোজিতো একটি খুবই জনপ্রিয় এবং সতেজ মকটেল যা প্রায় সকলেই উপভোগ করে । গরমে এক চুমুক দিলেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় ।
কীভাবে বানাবেন ?
8-10টি ফ্রেস পুদিনা পাতা নিন এবং ভালো করে ধুয়ে নিন । পুদিনা, লেবুর টুকরো এবং গুঁড়ো চিনি একটি গ্লাসে রেখে একটি মাডলার দিয়ে পিষে পুরো স্বাদ বের করে দিন । কিছুটা পরিমাণে গুঁড়ো বরফ যোগ করুন । উপরে সোডা এবং সামান্য লেবুর রস দিন । স্বাদের জন্য এক চিমটি বিট নুনও যোগ করতে পারেন । ভালো করে মিশিয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন ।
ট্রপিক্যাল ক্রিমি মকটেল: যদি আপনি পার্টিতে ভিন্ন এবং ক্রিমি কিছু চেষ্টা করতে চান, তাহলে ট্রপিক্যাল ক্রিমি মকটেলটি নিখুঁত । এর স্বাদ আপনাকে সমুদ্র সৈকতের ছুটির অনুভূতি দেবে ।
কীভাবে বানাবেন ?
নারকেলের দুধ, তাজা আনারসের রস এবং আমের টুকরো নিন । সবগুলি মিক্সারে ভালো করে ব্লেন্ড করুন । একটি ঘন এবং ক্রিমি পানীয় তৈরি হয়ে যাবে । ঠান্ডা করে গ্লাসে ঢেলে পুদিনা বা আনারসের টুকরো দিয়ে সাজান । এর প্রাণবন্ত স্বাদ আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ করে তুলবে ।
আম পান্না: আম পান্না হল হোলির সময় এবং গ্রীষ্মের শুরুতে একটি ঐতিহ্যবাহী এবং খুব জনপ্রিয় পানীয় । এটি শরীরকে ঠান্ডা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
কীভাবে বানাবেন ?
কাঁচা আম ফুটিয়ে এর মণ্ড বের করে নিন । ভাজা জিরে গুঁড়ো, কালো নুন, মৌরি গুঁড়ো, পুদিনার রস এবং স্বাদমতো চিনি যোগ করুন । এই পেস্টটি জলের সঙ মিশিয়ে ঠান্ডা করুন এবং পরিবেশন করুন । ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, আম পান্না রঙের পরে তাৎক্ষণিক শক্তি প্রদান করে ।
মকটেল অ্যাপেল মার্টিনি: আপনার পার্টিতে যদি আপনি একটি ক্লাসিক ছোঁয়া যোগ করতে চান, তাহলে মকটেল অ্যাপেল মার্টিনি চেষ্টা করে দেখুন । এটি একটি মিষ্টি এবং টক পানীয় এবং সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহলমুক্ত ।
কীভাবে তৈরি করবেন ?
প্রথমে পরিবেশন গ্লাসটি 10 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রাখুন । একটি শেকারে আপেলের রস, লেবুর রস এবং সাধারণ সিরাপ বা দারুচিনির সিরাপ যোগ করুন । বরফের টুকরো যোগ করুন এবং ভালোভাবে ঝাঁকান । একটি ঠান্ডা গ্লাসে ছেঁকে নিন । যদি ইচ্ছা হয় সামান্য লেবু বা সোডা যোগ করে স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে পারেন ।