‘ভারতীয় খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছিল, ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলেছি’, সোনিয়া গান্ধী কী কী জানালেন ?

‘ভারতীয় খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছিল, ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলেছি’, সোনিয়া গান্ধী কী কী জানালেন ?
'A Journey of Love' সোনিয়া গান্ধীর জীবনের প্রতিটি দিক উন্মোচন করে ৷
Published : November 13, 2026 at 11:43 AM IST
একজন বিদেশি নারী যখন ভারতের পুত্রবধূ হন, তখন এখানকার স্থানীয় প্রথা, পোশাক-আশাক এবং ঝাল ও মশলাদার খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ছিল এক রোমাঞ্চকর যাত্রা হয়ে ওঠে । কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey of Love) বর্তমানে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে । এই বইটিতে তিনি ভারতে তাঁর জীবনের শুরুর দিনগুলোর কিছু মজার ও কৌতূহল উদ্দীপক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন ৷ সেই সময় যখন তিনি পুরোপুরি একজন বিদেশি ছিলেন, আর কীভাবে ধীরে ধীরে ভারত তাঁর হৃদয়ে জায়গা করে নিল ।
যখন তন্দুরি চিকেন খেলেন ('It Set Her Mouth On Fire')
ভালোবাসার টানে ইতালি থেকে ভারতে আসা সোনিয়া গান্ধীর কাছে এখানকার খাবার ছিল এক নতুন আবিষ্কার । হবু স্বামী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে যখন তিনি প্রথম ভারতীয় খাবার চেখে দেখেন, তখন তাঁর পরিচয় হয় ‘তন্দুরি চিকেন’-এর সঙ্গে । বইটিতে উল্লেখ আছে, খাবারটি ছিল গাঢ় লাল রঙের, হালকা ঝলসানো এবং প্রচুর মশলায় ভরা । প্রথম কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোনিয়ার মনে হল যেন তাঁর মুখে আগুন লেগে গিয়েছে ৷ এমন তীব্র ঝাল তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা ।
তবে কথায় আছে, ভালোবাসার টানে মানুষ সবকিছুই শিখে নেয় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই ঝাল ও মশলাদার স্বাদের সঙ্গে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, ডাল, ভাত, ফুলকা (রুটি), মটন এবং বাড়িতে তৈরি অড়হর ডাল এসবই শেষ পর্যন্ত তাঁর নিত্যদিনের খাবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে ।
শাড়ি সামলানো যেন এক যুদ্ধ জয়ের মতোই কঠিন ছিল:
সোনিয়া গান্ধী শাড়িকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও মার্জিত পোশাক বলে মনে করেন ৷ কিন্তু একজন বিদেশি নারীর জন্য এটি সামলানো ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ । শুরুর দিকে, শাড়ির আঁচল ঠিক জায়গায় রাখতে এবং কুঁচিগুলো আটকে রাখতে তাঁকে প্রচুর সেফটিপিনের উপর নির্ভর করতে হত ।
সোনিয়া গান্ধী লিখেছেন যে, শাড়ি তাঁর জীবনে অত্যন্ত বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । বাগদানের দিন তিনি হালকা হলুদ ও সবুজ রঙের একটি শাড়ি বেছে নিয়েছিলেন । বিয়ের দিন তিনি যে শাড়িটি পরেছিলেন, তা কোনও সাধারণ ছিল না, বরং এটি এমন সুতোয় বোনা হয়েছিল, যা তাঁর শ্বশুর দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কারাগারে থাকাকালীন নিজ হাতে কেটেছিলেন ।
সোনিয়া গান্ধীর লেখা এই বইটি কেবল খাবার বা পোশাক-আশাকের বর্ণনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় । এটি এমন এক তরুণীর গল্প, যিনি ধীরে ধীরে এই জাতির অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন । সোনিয়া তুলে ধরেছেন, যেসব বিষয় একসময় সম্পূর্ণ অচেনা ও অজানা মনে হত, সেগুলোই একপর্যায়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে কারও দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে ।
কেমব্রিজের একটি ছোট রেস্তোরাঁয় রাজীব গান্ধীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ৷ ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর অথচ স্নেহময় উপস্থিতি, কিংবা হিন্দি ভাষা শেখার কঠিন সংগ্রাম ৷ সোনিয়া প্রতিটি মুহূর্তকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন । তবে এই যাত্রাপথে আনন্দের পাশাপাশি নেমে এসেছে গভীর শোকও ৷ সঞ্জয় গান্ধীর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত রাজীব গান্ধীকে হারানো এই বিপর্যয়গুলি তাঁর পৃথিবীকে আমূল বদলে দিয়েছিল ।
এত কিছুর পরেও, তিনি দ্বিধা কাটিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করেন এবং 2004 সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ না করে নিজের অবস্থানে অবিচল থাকেন । এই বইটি সোনিয়া গান্ধীর জীবনের প্রতিটি দিক উন্মোচন করে ৷ এমন এক জীবন, যার প্রকৃত ও অন্তনিহিত গল্পটি অনেকাংশেই অজানা থেকে গিয়েছিল ।