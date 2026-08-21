সিল্কের শাড়িতে সোনম কাপুরকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখুন তাঁর লুক

সিল্কের শাড়িতে সোনম কাপুরকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখুন তাঁর লুক
সোনম কাপুর কালো সিল্কের শাড়ি, সোনালি পাড় এবং পিচওয়াই-অনুপ্রাণিত ওড়না বেছে নিয়েছিলেন, যা একইসাথে সরলতা ও রাজকীয় আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছিল ।
Published : August 21, 2026 at 10:49 AM IST
নাম কাপুরের ফ্যাশন শৈলীতে প্রায়শই এমন এক আবহ তৈরি হয় যেখানে সাজসজ্জাটি প্রথম দর্শনেই সুন্দর মনে হয় ৷ অথচ ভালো করে লক্ষ্য করলে এর সূক্ষ্ম ও নান্দনিক খুঁটিনাটিগুলি নজর কাড়ে । তাঁর কালো সিল্কের শাড়ির সাজেও এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে ৷ সোনালি পাড়যুক্ত কালো শাড়িটির সঙ্গে তিনি 'পিচওয়াই' (Pichwai) শিল্পশৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি আলাদা ওড়না জড়িয়েছিলেন, যা ছিল পুরো সাজের প্রধান আকর্ষণ ।
ওড়নার সূক্ষ্ম নকশা পুরো সাজসজ্জায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে, যা যেন কোনও পুরনো রাজকীয় প্রতিকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয় । সোনম এর সঙ্গে ভারী কুন্দন গয়না বেছে নিয়েছেন, যা কালো পোশাকের পটভূমিতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে । চুল পরিপাটি করে পিছনে বেঁধে তিনি নিজের সাজকে পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রেখেছেন । সব মিলিয়ে, এই সাজসজ্জায় সোনম অতিরিক্ত অনুষঙ্গ দিয়ে ভিড় না করে বরং কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন । ঠিক এই কারণেই রাজকীয় আভিজাত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই সাজটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও নান্দনিক মনে হয় ।
কালো শাড়িটি একটি ক্লাসিক বা ধ্রুপদী ভিত্তি তৈরি করে: সোনমের বেছে নেওয়া শাড়িটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর গাঢ় কালো রঙ । এর কাপড়টি রেশমের মতো চকচকে ও মসৃণ, যার কিনারা জুড়ে রয়েছে চওড়া সোনালি পাড় । কালো রঙের বিপরীতে এই সোনালি পাড় এক চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, যা শাড়িটিকে উৎসবমুখর ও রাজকীয়—উভয় আবহেই মানানসই করে তোলে ।
শাড়িটির নকশা খুব বেশি জমকালো বা কারুকাজপূর্ণ না হয়ে বরং ছিমছাম রাখা হয়েছে আর এখানেই এর আসল সৌন্দর্য । যখন সাজসজ্জায় আগে থেকেই একটি নজরকাড়া ওড়না ও জমকালো গয়না ব্যবহার করা হয়, তখন শাড়িটি অপেক্ষাকৃত সাধারণ রাখলে পুরো সাজটি অতিরিক্ত বা দৃষ্টিকটু মনে হয় না ।
ওড়নাটি পুরো সাজের আমেজ বদলে দেয়
এই সাজে সবার নজর কাড়ে শাড়ির ওপর জড়ানো ওড়নাটি । পিচওয়াই (Pichwai) শিল্পরীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এর এমব্রয়ডারিতে গাছপালা, পাখি এবং ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা পুরো সাজে এক ধরণের গল্পময় আবহ তৈরি করে ।
কালো পটভূমির ওপর সোনালি ও মাটির রঙের (Earthy tones) মিশেলে করা সূক্ষ্ম কাজগুলো দারুণভাবে ফুটে উঠেছে । সোনম ওড়নাটি এমনভাবে কাঁধের ওপর জড়িয়েছেন যে এটিই তার পোশাকের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ।
কুন্দন গয়না যোগ করে রাজকীয় আভিজাত্য
গয়নার ক্ষেত্রে সোনম খুব সাধারণ বা ছিমছাম (মিনিমালিস্ট) কোনও শৈলী বেছে নেননি । তিনি পরেছেন কুন্দনের চোকার-স্টাইল নেকলেস, যার সাথে মানানসই ঝুমকা এবং একটি বড় ও নজরকাড়া আংটি ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গয়নার সোনালি আভা শাড়ির পাড় এবং ওড়নার এমব্রয়ডারির সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছে । ফলে গয়নাগুলিকে আলাদা বা বেমানান মনে না হয়ে বরং সামগ্রিক সাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে হয় ।
চুল ও মেকআপের নিখুঁত ভারসাম্য: এতটা জমকালো পোশাকের সঙ্গে মানানসই হিসাবে সোনম মাঝখানে সিঁথি করে চুলগুলি নিচে খোঁপা করে বেঁধেছেন । এই স্টাইলটি তার মুখমণ্ডলকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং গয়নাগুলিকেও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলে । মেকআপের ক্ষেত্রেও তিনি স্নিগ্ধতা বজায় রেখেছেন ৷ হালকা চোখের সাজ, সামান্য ব্লাশ এবং ন্যুড শেডের লিপস্টিক পুরো সাজে এক চমৎকার ভারসাম্য এনে দিয়েছে । এই উৎসবের মৌসুমে আপনিও সোনমের এই সাজটি অনুসরণ করে দেখতে পারেন ।