স্পোর্টি লুকে দেখা গিয়েছে সোনম বাজওয়াকে, জিম করলে এই স্টাইল দেখে নিন একনজরে

স্পোর্টি লুকে দেখা গিয়েছে সোনম বাজওয়াকে, জিম করলে এই স্টাইল দেখে নিন একনজরে
সোনম বাজওয়া প্রায়ই তাঁর পশ্চিমা-ঐতিহ্যবাহী লুক দিয়ে ভক্তদের মন কেড়ে নেন । এখন তিনি স্পোর্টি লুকের ছবি দিয়ে ইন্টারনেটে আলোড়ন তুলেছেন ।
Published : January 15, 2026 at 3:05 PM IST
সোনম বাজওয়া তাঁর সর্বশেষ স্পোর্টি লুক দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে অ্যাথলেটিক ফ্যাশন কতটা সহজ এবং মার্জিত হতে পারে । তাঁর সাদা প্লেস্যুট এবং ক্লাসিক অ্যাথলেটিক স্নিকার্স স্টাইল আরামের সমন্বয় কীভাবে নির্বিঘ্নে সম্ভব তা একটি উদাহরণ । আপনি যদি জিম বা ওয়ার্কআউট সেশনের জন্য একটি স্পোর্টি এবং স্টাইলিশ পোশাক খুঁজছেন তাহলে সোনম বাজওয়ার শর্টস, টাইট প্লেস্যুট লুক অবশ্যই চেষ্টা করে দেখুন । এই লুকের সমস্ত বিবরণ এখানে দেখুন:
সোনম বাজওয়ার স্পোর্টি লুক: অ্যাথলেটিকস ফ্যাশন জগতে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, এবং সোনম বাজওয়া তার অনন্য স্পোর্টি স্টাইল দিয়ে এই ট্রেন্ডকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন । সম্প্রতি, সোনম স্পোর্টসওয়্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সাদা ফিটেড প্লেস্যুট পরেছিলেন । এই পোশাকের নকশা সরলতার উপর ভিত্তি করে তৈরি, কোনও ভারী রঙ বা কাট ছাড়াই পরিষ্কার রেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।
সোনমের প্লেস্যুটটিতে স্লিভলেস, জিপ-ফ্রন্ট ডিজাইন রয়েছে, যা একটি সুনির্দিষ্ট এবং নমনীয় সিলুয়েট তৈরি করে । এই লুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এর মার্জিত রূপ, কোনও অভিনব উপাদান ছাড়াই । এই সাদা পোশাকটি একটি ভিনটেজ স্পোর্টস অনুভূতি প্রকাশ করে যা সর্বদা আকর্ষণীয় ।
তাঁর জুতো নির্বাচনও স্পোর্টি ভাব বজায় রাখেন । সোনম এই লুকটি ক্লাসিক অ্যাথলেটিক স্নিকার্স এবং সাদা মোজার সঙ্গে জুড়ি দিয়েছেন, যা পুরোপুরি আরামদায়ক এবং স্টাইলিশ উভয়ই ।
সোনম তাঁর চুল খোলা রেখেছিলেন এবং মেকআপও হালকা রেখেছিলেন, যা তাঁর চেহারাকে প্রাকৃতিক এবং সতেজ করে তুলেছিল । এই লুকটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে কখনও কখনও কম বেশি মেকআপ হলে খারাপ লাগে না ।
ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিকতার মিশ্রণ: সম্প্রতি, সোনমকে ঋদ্ধি সুরির চাঁদনী চিকনকারি আইভরি শর্ট কুর্তা এবং সালোয়ারে দেখা গিয়েছে । যা তাঁর এই লুকটিকেও ঐতিহ্যবাহী করে তুলেছে ৷