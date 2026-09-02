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নারকেল দিয়ে বহু কিছু তৈরি করা যায় ! রান্নাঘরে এর ব্যবহার সম্পর্কে জানুন

নারকেলকে কেবল চাটনি, মিষ্টি বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না । রান্নাঘরে এর শাঁস, দুধ, জল নানা কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

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নারকেল দিয়ে তৈরি করুন এই রেসিপিগুলি (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2026 at 2:06 PM IST

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ভারতীয় রান্নাঘরে নারকেলের এক বিশেষ স্থান রয়েছে । এটি চাটনির স্বাদ বাড়ায়, ডেজার্ট বা মিষ্টান্নকে অনন্য করে তোলে এবং সবজির ঝোল বা গ্রেভি ঘন করতে সাহায্য করে । কিন্তু আপনি কি জানেন, নারকেলের আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে ৷ সাধারণত বাড়িতে নারকেল আনা হলে তা কেবল এক বা দুটি পদের জন্য ব্যবহার করা হয় অথচ ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডেজার্ট এবং বিভিন্ন তরকারি সবকিছুতেই এর ব্যবহার সম্ভব ।

বিশ্ব নারকেল দিবস হল নারকেলের বহুমুখী ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার এক উপযুক্ত উপলক্ষ । তাজা শাঁস, শুকনো নারকেল, নারকেলের দুধ কিংবা ডাবের জল রান্নায় এগুলির প্রতিটিই নানাভাবে ব্যবহার করা যায় ৷ সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এগুলির জন্য কোনও জটিল রান্নার পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না । তাই পরের বার যখন বাড়িতে নারকেল আনবেন, তখন তা কেবল চাটনি তৈরির জন্য জমিয়ে রাখবেন না বরং রান্নায় এর সহজ ও নানাবিধ ব্যবহারও অবশ্যই পরখ করে দেখবেন ।

সবজির গ্রেভিতে যোগ করুন: সবজির গ্রেভিতে সদ্য কোরা নারকেল যোগ করলে এর স্বাদ সম্পূর্ণ বদলে যায় । সাধারণ সবজির পদকে অনন্য ও সুস্বাদু করে তুলতে নারকেল বেটে নিয়ে মশলার সঙ্গে কষিয়ে রান্না করুন ।

পোহা ও উপমায় ব্যবহার করুন: ব্রেকফাস্টে পোহা, উপমা বা সেমাইয়ের ওপর সামান্য কোরা নারকেল ছড়িয়ে দিতে পারেন । এটি খাবারের স্বাদে হালকা মিষ্টি ভাব আনে এবং খাওয়ার সময় এক চমৎকার অনুভূতি বা টেক্সচার যোগ করে ।

নারকেলের চাটনির নতুন সব সংস্করণ: প্রতিবার একই ধরনের চাটনি না বানিয়ে, নারকেলের সঙ্গে পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, চিনাবাদাম বা ভাজা ছোলা মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের চাটনি তৈরি করুন । এরফলে শুধুমাত্র নারকেল ব্যবহার করেই আপনি নানা ধরনের চাটনি তৈরি করতে পারবেন ।

নারকেলের দুধ তৈরি করুন: জল দিয়ে তাজা নারকেলের শাঁস বেটে বা ব্লেন্ড করে মিশ্রণটি ছেঁকে নিন । এভাবেই তৈরি হয়ে যাবে ঘরে পাতা নারকেলের দুধ, যা সবজি, কারি, স্যুপ বা ডেজার্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যায় ।

মিষ্টিতে যোগ করুন: নারকেল কোরা সহজেই লাড্ডু, ক্ষীর, হালুয়া বা অন্যান্য ঘরোয়া মিষ্টিতে মেশানো যায় । এমনকি সামান্য পরিমাণ নারকেলও সাধারণ কোনও ডেজার্টে এক অনন্য স্বাদ যোগ করতে পারে ।

ভাতের স্বাদে নতুনত্ব আনুন: নারকেল-ভাত বা 'কোকোনাট রাইস' তৈরি করা খুবই সহজ । রান্না করা ভাতের সঙ্গে নারকেল কোরা, কারিপাতা এবং হালকা কিছু মশলা মিশিয়ে চটজলদি একটি সুস্বাদু খাবার তৈরি করে ফেলা যায় ।

বাড়তি নারকেল সংরক্ষণ করুন: পুরো নারকেলটি যদি একবারে ব্যবহার করতে না চান, তবে এর শাঁস কুড়িয়ে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফ্রিজারে সংরক্ষণ করতে পারেন । প্রয়োজনে শুধু যতটুকু দরকার ততটুকু বের করে নিলেই হবে ৷ এতে খাবারের অপচয় কমে এবং নারকেলটি ভালো থাকে ।

নারকেলের সবচেয়ে ভালো দিক হল, এর ব্যবহার কোনও একটি নির্দিষ্ট রান্নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । কাঁচা, রান্না করা, দুধ হিসাবে কিংবা ডেজার্ট যেকোনও রূপেই এটি আপনার রান্নায় নতুন এক স্বাদ যোগ করতে পারে । স্মার্ট রান্নার জন্য আপনিও নিঃসন্দেহে এসব উপায়ে নারকেল ব্যবহার করতে পারেন ।

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