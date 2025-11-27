নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার কেন থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পালিত হয় ? জানুন এর ইতিহাস
থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-এর ঐতিহ্য এই দিনে, পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সবাই একত্রিত হয়ে প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান ।
Published : November 27, 2025 at 10:47 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 1:02 PM IST
প্রতি বছর, নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো দেশে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে থ্যাঙ্কসগিভিং দিবস হিসাবে পালিত হয় । এই দিনটি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর, সুস্বাদু খাবার উপভোগ করার এবং জীবনের ভালো জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার একটি উপলক্ষ ।
কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন প্রতি বছর নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার এই উৎসবটি পালিত হয় ? এর পিছনের ইতিহাস বেশ আকর্ষণীয় এবং আমেরিকান ইতিহাস এবং রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত । এটির সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং: থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ঐতিহ্য 1621 সালে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয় । ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য ইংল্যান্ড থেকে তীর্থযাত্রীরা আমেরিকায় এসেছিলেন । প্রথম শীতকাল ছিল কঠিন, কিন্তু স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে ওয়াম্পানোগ উপজাতি, তাঁদের ফসল ফলাতে এবং জীবিকা নির্বাহ করতে শিখিয়েছিলেন । পরবর্তী ফসল সফল হলে, তীর্থযাত্রীরা তাঁদের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করতেন । এই তিন দিনের উদযাপনকে প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং হিসাবে বিবেচনা করা হয় । তবে এটি কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বা দিনের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল না ।
থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-এর ইতিহাস 1620 সেপ্টেম্বর মাসে, 'মে ফ্লাওয়ার' নামক একটি জাহাজে চড়ে 102 জন নানা ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা ও তীর্থ করার জন্য ইংল্যান্ড ত্যাগ করে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন । দুই মাস পর, তাঁরা ম্যাসাচুসেটস এসে পৌঁছন । তীর্থযাত্রীদের অনেকেই অনাহারে ও শীতের কোপে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে যাঁরা সুস্থ ছিলেন তাঁরা জাহাজ থেকে তীরে এসে নামেন । ওখানেই তাঁরা একটি গ্রাম গড়ে তোলেন । এরপর, তাঁদের সঙ্গে স্কোয়ান্তো নামের এক উপজাতি আমেরিকান ইন্ডিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয় । সেই আদিবাসীরাই ওই তীর্থযাত্রীদের শিখিয়ে দেন কীভাবে ভূট্টা চাষ করতে হয়, মাছ ধরতে হয়, ম্যাপল সংগ্রহ করতে হয় এবং বিষাক্ত উদ্ভিদ এড়াতে হয় ।
1621 সালের নভেম্বর মাসে, সেই তীর্থযাত্রীরা প্রথম ভূট্টা ফসল ফলাতে সফল হয়েছিল । সেই সময়ের গভর্নর উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড এই খুশি উপলক্ষে সব আদিবাসী এবং ওই তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন, যা একটানা তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল । ওই অনুষ্ঠানে সবাই প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান তাঁদের সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার এবং শস্য দান করার জন্য । তারপর একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান । এই অনুষ্ঠানটিই আমেরিকার প্রথম থ্যাঙ্কস গিভিং ডে হিসেবে স্বীকৃতি পায় ।
প্রাথমিক দিনগুলিতে, থ্যাঙ্কসগিভিং একটি অনিয়মিত উৎসব ছিল । এটি বিভিন্ন উপনিবেশ এবং রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে পালিত হত ৷ প্রায়শই ফসল কাটার মরসুমের শেষে । রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন 1789 সালে প্রথম জাতীয় থ্যাঙ্কসগিভিং ঘোষণা জারি করেছিলেন, কিন্তু এটি একটি স্থায়ী তারিখ নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল । 19 শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, আমেরিকায় থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের জন্য কোনও অভিন্ন তারিখ ছিল না ।
থ্যাঙ্কসগিভিংকে জাতীয় ছুটির দিন করার প্রচারণায় সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সারা জোসেফা হেল ৷ যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক এবং 'গোডি'স লেডি'স বুক' ম্যাগাজিনের সম্পাদক । প্রায় 17 বছর ধরে, তিনি রাষ্ট্রপতিদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন যাতে তাঁদের থ্যাঙ্কসগিভিংকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয় । তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই উদযাপন জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করবে ।
তাঁর প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনকে প্রভাবিত করেছিল । আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে, লিঙ্কন 1863 সালে থ্যাঙ্কসগিভিং দিবসকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা জারি করেছিলেন । তিনি নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার এটি উদযাপনের ঘোষণা করেছিলেন । ঐতিহ্যবাহী ফসল কাটার মরশুমকে সম্মান জানাতে এবং জাতীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ।
প্রায় 75 বছর ধরে নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারে থ্যাঙ্কসগিভিং পালিত হত । কিন্তু তারপর একটি সমস্যা দেখা দেয় । 1939 সালে, নভেম্বরে পাঁচটি বৃহস্পতিবার ছিল, যার অর্থ থ্যাঙ্কসগিভিং 30 নভেম্বর পড়ে । এরফলে ক্রিসমাসের কেনাকাটার মরসুম সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যা ব্যবসায়ীদের চিন্তিত করে । তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে সংক্ষিপ্ত কেনাকাটার মরসুম বিক্রির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে ।
এই উদ্বেগ দূর করার জন্য, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এক সপ্তাহ আগে, নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে থ্যাঙ্কসগিভিং স্থানান্তর করার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেন ।