এই ফেব্রুয়ারি রাতে পূর্ণভাবে দেখা যাবে স্নো মুন ! কবে কেন জানুন বিস্তারিত

এই ফেব্রুয়ারি রাতে পূর্ণভাবে দেখা যাবে স্নো মুন ! কবে কেন জানুন বিস্তারিত
1 ফেব্রুয়ারি রাতের আকাশে Snow Moon তার পূর্ণ উজ্জ্বলতায় দেখা যাবে । শতাব্দী আগে ভারী তুষারপাতের নামানুসারে এই ফেব্রুয়ারি পূর্ণিমার নামকরণ করা হয়েছে ৷
Published : January 30, 2026 at 3:14 PM IST
1 ফেব্রুয়ারি রাতে একটি অসাধারণ স্বর্গীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত ? রাতের আকাশ 'Snow Moon ' এর আলোয় আলোকিত হবে । এটি ফেব্রুয়ারির পূর্ণিমা, যা একটি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য হবে । নিউজউইকের মতে, এই চাঁদের নাম বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে এবং এটি সরাসরি ভারী তুষারপাতের সঙ্গে সম্পর্কিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এটির বিস্তারিত ৷
কেন এর নামকরণ করা হয়েছে 'স্নো মুন' ?
'স্নো মুন' নামের একটি আকর্ষণীয় ইতিহাস রয়েছে । এটি সাম্প্রতিক নাম নয়, বরং শতাব্দী প্রাচীন । 1760-এর দশকে, ক্যাপ্টেন জোনাথন কার্ভার (যিনি নোয়াদোওয়াসি উপজাতির সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন) তাঁর অভিজ্ঞতায় এটি উল্লেখ করেছিলেন ।
পঞ্জিকা অনুসারে, তিনি লিখেছেন যে এই মাসটিকে "তুষার চাঁদ" বলা হয়েছিল কারণ অন্যান্য শীতকালীন মাসের তুলনায়, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এখানে সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়েছিল ।
চাঁদ তাঁর পূর্ণ উজ্জ্বলতায় থাকবে: পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় চাঁদ যখন সূর্যের ঠিক বিপরীতে থাকে তখন পূর্ণিমা দেখা যায় । এই পরিস্থিতিতে, পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকা চাঁদের দিকটি সূর্যালোকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয় ।
NASA-এর মতে, এটিকে প্রযুক্তিগতভাবে "অর্ধচন্দ্র"ও বলা যেতে পারে কারণ এই সময় আমরা সূর্যকে চাঁদের পুরো দিনের দিকটি আলোকিত করার সবচেয়ে কাছাকাছি দেখতে পাই । দ্য ওল্ড ফার্মার্স পঞ্জিকা অনুসারে, 1 ফেব্রুয়ারি আনুমানিক 5.09 টায় স্নো মুন তার সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতায় থাকবে ।
কখন এবং কীভাবে আপনি এটি দেখতে পাবেন ?
আপনি যদি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণকারী হন, তাহলে এই তথ্যটি কার্যকর:
কোথায় তাকাবেন: 1 ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্তের সময় পূর্ব দিকে তাকাবেন । আপনি পূর্ণিমা দিগন্তের উপরে উঠতে দেখবেন । এটি কর্কট রাশির কাছে দৃশ্যমান হবে ।
স্পষ্ট দৃশ্যের জন্য: Snow Moon স্পষ্টভাবে দেখার জন্য, উজ্জ্বল শহরের আলো এবং দূষণ থেকে দূরে সরে যাওয়া ভালো ।
আকাশে অনন্য প্রভাব: যখন চাঁদ দিগন্তের কাছাকাছি থাকে, তখন এটি অস্বাভাবিকভাবে বড় দেখাতে পারে । এটিকে 'চাঁদের বিভ্রম' বলা হয় । এটি একটি অপটিক্যাল বিভ্রম যা চাঁদকে তার প্রকৃত আকারের চেয়ে বড় দেখায় ।
এছাড়াও, আরও কিছু আকর্ষণীয় দৃশ্য দৃশ্যমান হতে পারে:
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো যাওয়ার কারণে চাঁদের প্রান্ত (যাকে "অঙ্গ" বলা হয়) নড়াচড়া করতে দেখা যেতে পারে ।
কখনও কখনও, মেঘের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল আলো যাওয়ার কারণে চাঁদের চারপাশে একটি উজ্জ্বল বলয়ও দৃশ্যমান হতে পারে ।
চাঁদ সম্পর্কে কিছু মজার তথ্য: পৃথিবী থেকে আমরা সবসময় চাঁদের একই দিক দেখতে পাই । এর কারণ হল চাঁদ পৃথিবীর মতো একই গতিতে ঘুরছে । চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই ৷ এটি কেবল সূর্যালোক প্রতিফলিত করেই জ্বলজ্বল করে ।
সকাল বা সন্ধ্যায়, যখন চাঁদ তার অর্ধচন্দ্র বা অর্ধচন্দ্রাকার পর্যায়ে থাকে, মানুষ কখনও কখনও চাঁদের অন্ধকার দিকটি সামান্য উজ্জ্বল দেখতে পায় । নাসার মতে, এই প্রভাবকে 'আর্থশাইন' বলা হয়, যা পৃথিবী থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার কারণে ঘটে ।