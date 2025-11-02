শুকিয়ে যাচ্ছে স্নেক প্ল্যান্টের পাতা ? জানুন যত্নের আসল টিপস
বাড়িতে স্নেক প্ল্য়ান্ট কীভাবে পরিচর্যা করবেন ? রোপন করার জানুন সহজ পদ্ধতি ৷
Published : November 2, 2025 at 4:03 PM IST
দূষণ এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, অথবা বাড়িতে পরিষ্কার বাতাস কীভাবে পাবেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত হন, তাহলে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করার আগে, আপনার উঠোনে একটি বিশেষ স্নেক প্ল্যান্ট লাগাতে পারেন । বাগান করার টিপস-সহ বাড়িতে কীভাবে সহজেই স্নেক প্ল্যান্ট লাগাবেন তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ।
আগেকারদিনে যেমন প্রত্যেক বাড়িতে বাগান বা ছাদ দেখা যেতো তেমন এখন কোনও বাড়িতে দেখতে কম দেখা যায় । বাগানের শখ যাঁদের আছে তাঁরা বাড়ির কোনায় বাহারি গাছ রাখতে পছন্দ করেন ৷ যেমন- মানি প্ল্যান্ট, ক্যাকটাস স্নেক প্ল্যান্টের মতো গাছ বাড়ির কোনায় রাখতে দেখা যায় অনেককে । সঙ্গে স্নেক প্ল্যান্ট তো আছেই ৷ এই গাছেন যত্ন কীভাবে নেবেন জেনে নিন বিস্তারিত ৷
কীভাবে একটি স্নেক প্ল্যান্ট লাগাবেন ?
আপনি যদি বাড়িতে একটি ছোট, কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অত্যন্ত উপকারী একটি উদ্ভিদ খুঁজছেন, তাহলে একটি স্নেক প্ল্যান্ট লাগানোর কথা বিবেচনা করুন ৷ যা রোপণ এবং পরিচালনা করা উভয়ই অত্যন্ত সহজ ।
এই ধাপগুলি অনুসরণ করুন:
প্রথমে আপনাকে পাত্র এবং মাটি প্রস্তুত করতে হবে । সাপের গাছ সারা বছর ধরে লাগানো যেতে পারে । নীচে নিষ্কাশনের গর্ত-সহ একটি পাত্র বেছে নিন । পাত্রটি বেলে, দোআঁশ মাটি দিয়ে পূরণ করুন ।
গাছটি প্রস্তুত করুন ৷ যদি আপনার ইতিমধ্যেই একটি স্নেক প্ল্যান্ট থাকে, তাহলে একটি ফ্রেস পাতা (পাতা কাটা) অথবা একটি নতুন অঙ্কুর কেটে ফেলুন । যদি পাতা ব্যবহার করেন, তাহলে কাটা পাতাটি ছায়ায় 1-2 দিন শুকাতে দিন যাতে একটি পাতলা স্তর তৈরি হয় ।
এরপর এটি প্রতিস্থাপন করুন ৷ শুকনো কাটিং বা চারা মাটিতে এমনভাবে রোপণ করুন যাতে এটি খাড়া থাকে এবং মূল অংশ মাটির ভিতরে থাকে । এর জন্য সঠিক মাটি এবং পাত্র নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অনেক সময় গাছে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় । যেগুলি চোখে দেখা যায় সেগুলি নিধন আপনি করতে পারবেন কিন্তু যেগুলি চোখে দেখা যায় না সেগুলি থেকে গাছকে বাঁচানো কিছুটা কঠিন হয়ে যায় । এমন পোকা যদি আপনার গাছে হানা দেয় তাহলে নিম তেল বা সাবান জল স্প্রে করলেই পোকার উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে পারেন । চোখে দেখা না গেলেও লক্ষণ দেখলে বোঝা যায় যে স্পাইডার মাইট আপনার গাছকে ভেতর থেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে ।
সঠিক স্থান নির্বাচন করুন: পাত্রটি এমন একটি আলোকিত স্থানে রাখুন, কিন্তু সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন । স্নেক প্ল্যান্টের খুব কম জল প্রয়োজন হয়, তাই মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেই কেবল জল দিন ।
স্নেক প্ল্যান্ট লাগানোর উপকারী দিক:
বাড়িতে স্নেক প্ল্যান্ট লাগানোর অনেক উপকারিতা আছে । স্নেক প্ল্যান্ট বাতাসকে বিশুদ্ধ করে, অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং ঘরে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে ।
শীতকালে আপনার স্নেক প্ল্যান্টের যত্ন কীভাবে নেবেন ? সামনেই শীত ৷ ঠান্ডা বাতাস এবং তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন থেকে এটিকে রক্ষা করুন । মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত জল দেওয়া এড়িয়ে চলুন ৷ অল্প পরিমাণে জল দিন । এবং প্রচুর পরিমাণে সূর্যালোক প্রবেশ করতে দিন । ঘরের তাপমাত্রা 15-29 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বজায় রাখুন ।