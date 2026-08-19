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কঠোর পরিশ্রম করলে নিজের মতামত ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো যায়, জানুন স্মৃতি ইরানির বক্তব্য

স্মৃতি ইরানি মহিলাদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন ।

Lifestyle
স্মৃতি ইরানি মহিলাদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2026 at 2:19 PM IST

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মহিলাদের প্রায়শই একই সঙ্গে নানাবিধ প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় । তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী হবেন কিন্তু অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রতীয়মান হবেন না ৷ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলবেন কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর যেন কর্কশ না শোনায় ৷ কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ও সবাইকে খুশি রেখে নেতৃত্ব দেবেন । ফলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের কেবল তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রমাণ করলেই চলে না, বরং তাদের আচরণ নিয়ে প্রচলিত ও পূর্বনির্ধারিত ধারণার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয় ।

একজন পুরুষের কঠোর বা দৃঢ় আচরণকে প্রায়শই নেতৃত্বের সক্ষমতার লক্ষণ হিসাবে দেখা হয় । এর বিপরীতে, কোনও মহিলা যদি একই মাত্রার স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ করেন, তবে তাকে উদ্ধত, আক্রমণাত্মক বা 'কঠিন স্বভাবের' মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করা হতে পারে । 'ইন্ডিয়া গ্লোবাল ফোরাম'-এ স্মৃতি ইরানি এই দ্বিমুখী আচরণের বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছিলেন ।

একটি বিশেষ প্রবাদের উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঘোড়ার মতো কঠোর পরিশ্রম করে, সে মাঝেমধ্যে লাথিও মারতে পারে (অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নিজের অবস্থান জানান দিতে পারে)। আপাতদৃষ্টিতে এই মন্তব্যটি কিছুটা কড়া মনে হতে পারে ৷ তবে এতে নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে ৷ সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করুন, একই সঙ্গে নিজের কঠোর পরিশ্রম, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করতে শিখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সুচিন্তিত হয় ।

সবাইকে খুশি রাখা আপনার দায়িত্ব নয়:

অনেক মহিলাই তাঁদের মনের কথা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন ৷ কারণ তাঁরা কঠোর বা অসহযোগিতামূলক মনোভাবের মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়ার ভয় পান । তাঁরা একের পর এক বাড়তি দায়িত্ব মেনে নেন, অন্যায় আচরণের মুখেও নীরব থাকেন এবং এমনকি নিজেদের অর্জনের কৃতিত্ব অন্যকে দিয়ে দেন ।

স্মৃতি ইরানির কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সফল হওয়ার জন্য সবাইকে খুশি করা কোনও আবশ্যিক শর্ত নয় । আপনার সিদ্ধান্তগুলি যদি তথ্য-উপাত্ত, দায়িত্ববোধ এবং সৎ উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়, তবে কেবল সমালোচনার ভয়ে পিছিয়ে আসার কোনও প্রয়োজন নেই ।

স্পষ্টবাদী হওয়া মানেই আক্রমণাত্মক হওয়া নয়

এখানে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা বা 'অ্যাসার্টিভ' (assertive) হওয়ার অর্থ ঝগড়া করা বা প্রতিটি বিষয়ে সংঘাত সৃষ্টি করা নয় । এর অর্থ হল নিজের সীমানা বা গণ্ডি নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনে স্পষ্টভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করা ।

কেউ যদি বারবার আপনার কাজের কৃতিত্ব নিজের নামে চালিয়ে দেয়, আপনার সময়ের মূল্য না দেয় বা আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, তবে নীরব থাকাই সবসময় বুদ্ধিমানের কাজ নয় । তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলুন । আপনার কাজের নথিপত্র বা রেকর্ড সংরক্ষণ করুন । মিটিং বা আলোচনায় নিজের ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন এবং প্রয়োজনে বিনয়ের সঙ্গে ‘না’ বলতে শিখুন ।

কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে কৌশলের সমন্বয় করুন

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করলেই যে পেশাগত সাফল্য আসবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই । আপনার প্রচেষ্টার অভিমুখ এবং তা থেকে কী ফলাফল আসছে, তা বোঝা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । নিজের অগ্রাধিকারগুলি ঠিক করুন । প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করুন । সঠিক মানুষদের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং কোনও বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে পরিস্থিতি ভালোভাবে যাচাই করে নিন ।

স্মৃতি ইরানির পরামর্শ কঠোর পরিশ্রম এবং কৌশলগত চিন্তাধারার মধ্যে এই ভারসাম্য বজায় রাখার ওপরই জোর দেয় । নিজের শক্তি বা সামর্থ্যকে লুকিয়ে রাখা বিনয় নয় । শক্তিশালী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং স্পষ্টভাষী হওয়ার জন্য নারীদের ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই । নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের অবস্থান তৈরি করুন, কিন্তু আপনার বিনয়কে যেন কেউ দুর্বলতা বলে ভুল না করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন ।

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