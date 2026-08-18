বয়স্ক দেখতে লাগছে ? এই ভুলগুলি করা থেকে বিরত থাকুন

বয়স্ক দেখতে লাগছে ? এই ভুলগুলি করা থেকে বিরত থাকুন
বেস মেকআপের ক্ষেত্রে ভুল করা থেকে শুরু করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কিনকেয়ার রুটিন বা ত্বকের যত্নের পদ্ধতি পরিবর্তন না করা ৷
Published : August 18, 2026 at 3:38 PM IST
আমরা সবাই উজ্জ্বল, কোমল ও সুন্দর ত্বক পেতে চাই ৷ কিন্তু তা অর্জনের প্রচেষ্টায় আমরা প্রায়শই এমন কিছু ভুল করে বসি যা উল্টো ফল বয়ে আনে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু অভ্যাস বা ভুল নিয়ে আলোচনা সম্পর্কে ৷
শুধুমাত্র রোদে বেরোনোর সময় সানস্ক্রিন ব্যবহার করা
অধিকাংশ মানুষের ধারণা, সানস্ক্রিন কেবল বাইরে থাকলেই প্রয়োজন ৷ তাই ঘরের ভেতরে বা মেঘলা দিনে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তোলেন । অথচ ঘরের ভিতরে থাকি কিংবা আকাশ মেঘলা থাকুক সব ক্ষেত্রেই অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) ত্বকের অকাল বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে । এর ফলে ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও কালো দাগ দেখা দেয় এবং ত্বক ঝুলে পড়তে শুরু করে ৷
সমাধান: আপনি ঘরের ভিতরে থাকুন বা বাইরে সব ক্ষেত্রেই এমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন যাতে ব্লু-লাইট বা নীল আলো থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে । এমনকি আপনার মেকআপে যদি সানস্ক্রিন উপাদান থেকেও থাকে, তবুও ইউভিএ (UVA) রশ্মি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ময়েশ্চারাইজারের পাশাপাশি আলাদাভাবে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের যত্নের প্রয়োজনীয়তাও বদলে যায় ।
হয়তো আপনি বছরের পর বছর ধরে একই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে আসছেন, কিন্তু বিশের কোঠায় ত্বকের যত্নের জন্য যে রুটিনটি উপযুক্ত ছিল, তা ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় আর কার্যকর নাও হতে পারে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক সাধারণত পাতলা, শুষ্ক এবং অধিক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে । পাশাপাশি, ত্বকের দৃঢ়তা বা টানটান ভাবও কমতে শুরু করে ।
সমাধান: আপনার ত্বকের ধরন ভালোভাবে বুঝুন এবং সেই অনুযায়ী পণ্য বেছে নিন । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন সব পণ্য ব্যবহার করুন যাতে হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, কোলাজেন এবং ভিটামিন সি-এর মতো উপাদান রয়েছে ।
বেস মেকআপের ওপর অতিরিক্ত পাউডার ব্যবহার করা
এটি সাময়িকভাবে ত্বকের চটচটে ভাব কমাতে পারে ঠিকই, কিন্তু নিয়মিত অতিরিক্ত পাউডার ব্যবহার করলে ত্বকের লোমকূপ (pores) এবং সূক্ষ্ম রেখাগুলো (fine lines) আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এছাড়া এটি ত্বককে আরও শুষ্ক করে তোলে এবং ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষাস্তর বা 'স্কিন ব্যারিয়ার'-এর ক্ষতি করতে পারে ।
সমাধান: বর্তমান ট্রেন্ড অনুযায়ী, ঘন করে পাউডার লাগানোর চেয়ে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা বা 'হাইড্রেশন'-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় । তাই ওয়াটার-বেসড সিরাম ও জেল ব্যবহার করে ত্বককে আর্দ্র রাখুন । হালকা বেস বা মেকআপ বেছে নিন এবং খুব সামান্য পরিমাণে পাউডার ব্যবহার করুন ।
শুধুমাত্র বলিরেখার দিকে মনোযোগ দেওয়া
সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা নিয়ে আমরা অনেক সময় চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং ডার্ক স্পট বা পিগমেন্টেশনের মতো সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করি অথচ এই সমস্যাগুলিই আমাদের প্রকৃত বয়সের চেয়ে 10 বছর পর্যন্ত বেশি বয়সি দেখাতে পারে ।
সমাধান: হাইপারপিগমেন্টেশন বা ত্বকের কালো দাগ দূর করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন ।
চোখের চারপাশের অংশকে অবহেলা করা
বয়স বাড়ার প্রাথমিক লক্ষণগুলি সাধারণত চোখের চারপাশেই দেখা দে য়। চোখের নিচে ভারী ক্রিম লাগানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে চুলকানি, অ্যালার্জি বা ত্বকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ।
সমাধান: সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা কমানোর জন্য তৈরি উন্নত মানের আই ক্রিম (eye cream) ব্যবহার করুন । চোখের চারপাশের নির্দিষ্ট সমস্যা—যেমন- চোখের কোণের রেখা (crow's feet), চোখের নিচের ফোলা ভাব বা ডার্ক সার্কেল সমাধান করতে সক্ষম এমন পণ্য বেছে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)