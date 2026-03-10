উপকারের পরিবর্তে মুখের অবস্থা খারাপ হবে, এই জিনিস ত্বকে একসঙ্গে ব্যবহার করবেন না
ত্বকের যত্নে ভুল সংমিশ্রণ ব্যবহার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । কী করবেন জানুন ৷
Published : March 10, 2026 at 10:28 AM IST
আজকাল, আমরা উজ্জ্বল এবং ত্রুটিহীন ত্বক পেতে বিভিন্ন ধরণের সিরাম, অ্যাসিড এবং ক্রিম ব্যবহার করি । অনলাইনে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আমরা প্রায়শই বিভিন্ন সক্রিয় উপাদান মিশ্রিত করি ৷ তাদের মিশ্রণ আমাদের ত্বকের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে তা বিবেচনা না করেই ।
কিছু উপাদান একসঙ্গে ব্যবহার করলে ত্বকের বাধা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোন উপাদানগুলি একসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত নয় ?
ভিটামিন সি এবং রেটিনল: ত্বকের যত্নের জগতে ভিটামিন সি এবং রেটিনল উভয়কেই সুপারহিরো হিসাবে বিবেচনা করা হয় ৷ তবে এগুলি একসঙ্গে প্রয়োগ করা একটি বড় ভুল । ভিটামিন সি সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করার জন্য এবং সকালে উজ্জ্বলতা দেওয়ার জন্য ভালো, অন্যদিকে রেটিনল রাতে কোলাজেন বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় । তবে, এগুলি একসঙ্গে মিশ্রিত করলে লালভাব, জ্বালাপোড়া এবং শুষ্কতা দেখা দিতে পারে ।
রেটিনল এবং AHA/BHA: AHA, যেমন গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, এবং BHA, যেমন স্যালিসিলিক অ্যাসিড, ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে । রেটিনল কোষের টার্নওভারও বাড়ায় । এই দুটি উপাদান একত্রিত করলে, ত্বকের উপরের স্তরটি খুব পাতলা হয়ে যেতে পারে । এর ফলে অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন হতে পারে ৷ যারফলে খোসা ছাড়তে পারে এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
ভিটামিন সি এবং AHA/BHA: ভিটামিন সি একটি অস্থির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । অ্যাসিডিক AHA বা BHA-এর সঙ্গে মিলিত হলে, এটি ভিটামিন সি-এর pH ভারসাম্য ব্যাহত করে । এটি ভিটামিন সিকে নিরপেক্ষ করে, যা এটিকে অলাভজনক করে তোলে । তদুপরি, এই সংমিশ্রণটি সংবেদনশীল ত্বকে ফুসকুড়ি এবং চুলকানির কারণ হতে পারে ।
বেনজয়াইল পারক্সাইড এবং রেটিনল: আপনি যদি ব্রণে ভুগেন, তাহলে সম্ভবত আপনি এই দুটির সঙ্গে পরিচিত ৷ তবে এগুলি একসঙ্গে প্রয়োগ করা বিপজ্জনক হতে পারে । তারা একে অপরের প্রভাব বাতিল করে । বেনজয়াইল পারক্সাইড রেটিনলকে অক্সিডাইজ করে, যা ত্বককে মারাত্মকভাবে শুষ্ক করে দিতে পারে এবং ব্রণ উপশমের পরিবর্তে আরও খারাপ করে তুলতে পারে ।
একসঙ্গে দুটি ভিন্ন অ্যাসিড ব্যবহার: দ্রুত ফলাফল অর্জনের জন্য লোকেরা প্রায়শই একই সময়ে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এবং স্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে । এটি আপনার ত্বকের pH স্তরকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করতে পারে । এটি ত্বকের বাধাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ব্যাকটেরিয়া ত্বকে প্রবেশ করতে দেয় এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)