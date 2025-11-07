শুষ্ক আবহাওয়ায় ফাটা গোড়ালি ও ঠোঁটের সমস্যায় ভুগছেন ? তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য এই সহজ ঘরোয়া প্রতিকারগুলি করুন

শুষ্ক আবহাওয়ায় ফাটা গোড়ালি ও ঠোঁটের সমস্যায় ভুগছেন ? তাৎক্ষণিক উপশমের জন্য এই সহজ ঘরোয়া প্রতিকারগুলি করুন
শীতের ঠান্ডা বাতাস কেবল আবহাওয়ার পরিবর্তনই করে না, বরং আমাদের ত্বকের আর্দ্রতাও কেড়ে নেয় ।
Published : November 7, 2025 at 12:31 PM IST
শীতকাল এসে গিয়েছে ৷ এই সময়ে ঠান্ডা বাতাস কেবল আবহাওয়ার পরিবর্তনই করে না, বরং আমাদের ত্বকের আর্দ্রতাও কেড়ে নেয় । শরীর খসখসে দেখায় ৷ এই কারণেই এই সময়ে ফাটা গোড়ালি এবং শুষ্ক ঠোঁটের মতো সমস্যা খুবই সাধারণ হয়ে ওঠে । এর জন্য, আপনি বিভিন্ন ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহার করেন, যা সাময়িক উপশম দিতে পারে ।
আবহাওয়ায় এখন হালকা শীত শীত ভাব । এই মরসুমে ফাটা ঠোঁট আার ফাটা গোঁড়ালির সমস্যায় নাজেহাল হন অনেকেই । কর্মব্যস্ত জীবনে সব সময়ে পার্লারে গিয়ে পায়ের পরিচর্চার করার সময় হয় না । অথচ বাড়িতেই মিনিট পাঁচেক খরচ করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ।
তবে যদি আপনি শুষ্ক ত্বক থেকে স্থায়ী উপশম চান, তাহলে আপনার অবশ্যই কিছু ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত । আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আপনার ব্যয়বহুল ক্রিম বা ত্বকের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এরজন্য কিছু কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার ৷
নারকেল তেল এবং লেবু: নারকেল তেল এবং লেবু মিশিয়ে ত্বকে লাগানো ত্বককে আর্দ্র রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত প্রাকৃতিক প্রতিকার । ঘুমাতে যাওয়ার আগে কয়েক ফোঁটা লেবুর সঙ্গে হালকা গরম নারকেল তেল মিশিয়ে আপনার পায়ের গোড়ালিতে লাগান । এর উপরে মোজা পরুন । এটি ফাটা গোড়ালির জন্য একটি কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে প্রমাণিত হবে ।
মধু এবং গোলাপ জল: মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট ৷ যার অর্থ এটি আপনার ঠোঁটের আর্দ্রতা ধরে রাখে ৷ অন্যদিকে গোলাপ জল আপনার ত্বককে নরম করে । হাফ চা চামচ মধু 4-5 ফোঁটা গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে আপনার ঠোঁটে লাগান । 10 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । দিনে দু'বার এটি করলে আপনার ঠোঁটের আর্দ্রতা ফিরে আসবে ।
গ্লিসারিন এবং গোলাপ জলের এই মিশ্রণটি ত্বকের সকল সমস্যার জন্য কাজ করে ৷ যারমধ্যে ফাটা গোড়ালি, শুষ্ক হাত এবং ঠোঁট অন্তর্ভুক্ত । প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জলের সঙ্গে 1 চা চামচ গ্লিসারিন মিশিয়ে ত্বকে লাগান । এতে আর্দ্রতা এবং কোমলতা বজায় থাকবে ।
দেশি ঘি: আমাদের বাড়িতে পাওয়া দেশি ঘি ত্বকের সকল সমস্যার জন্য কার্যকর । এতে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র করে তোলে । ঘুমাতে যাওয়ার আগে আলতো করে আপনার গোড়ালি এবং ঠোঁটে ঘি লাগান । সকালে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । আপনার ত্বক উজ্জ্বল এবং কোমল বোধ করবে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10264749/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- এই ক্যানসার শুধু বয়স্কদের নয় 30 বছর বয়সের আগেই হতে পারে ! আজই সাবধান হয়ে যান
- শরীরের এই জায়গাগুলিতে ব্যথা হচ্ছে ? এখনই সাবধান হয়ে যান নাহলে বড় বিপদ
- শরীরে পুষ্টির অভাব হলে প্রথম কোন লক্ষণগুলি দেখা যায় ? জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
- ভিটামিন ডি-এর অভাব হলে মহিলাদের এই লক্ষণগুলি দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ