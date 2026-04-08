প্রতিদিন তালিকায় রাখতে পারেন দই, উপকার জানলে অবাক হবেন

প্রতিদিন তালিকায় রাখতে পারেন দই, উপকার জানলে অবাক হবেন
দইকে পুষ্টির একটি চমৎকার উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় । তবে নিয়মিত এটি খেলে ত্বক কোমল, দাগহীন এবং প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।
Published : April 8, 2026 at 10:28 AM IST
বর্তমান সময়ের কর্মব্যস্ত জীবনধারা, পরিবেশ দূষণ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব আমাদের ত্বকের ওপরই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে । অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ত্বক নিস্তেজ বা মলিন দেখাতে শুরু করে ৷ ত্বকে বলিরেখা দেখা দেয় এবং ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা যেন হারিয়ে যায় । এমতাবস্থায়, আপনি যদি দামী দামী স্কিনকেয়ার পণ্যের ওপর নির্ভর না করে কোনও প্রাকৃতিক ও কার্যকর প্রতিকার খুঁজে থাকেন, তবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে দই (Yogurt) অন্তর্ভুক্ত করা একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত হতে পারে ।
দই কেবল খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিকারী একটি উপাদানই নয়; এটি পুষ্টিগুণে ভরপুর এমন একটি 'সুপারফুড', যা শরীরের অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং এর ফলে ত্বকের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে । নিয়মিত দই সেবন ত্বককে দাগহীন, কোমল এবং তারুণ্যদীপ্ত রাখতে সহায়তা করে ।
দই: পুষ্টি উপাদানে ভরপুর: দইয়ে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন বি12, পটাশিয়াম এবং প্রোবায়োটিক বিদ্যমান থাকে । এই সমস্ত উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করার পাশাপাশি হজমশক্তিরও উন্নতি ঘটায় । যখন শরীর ভেতর থেকে সুস্থ থাকে, তখন তার ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি ত্বকের ওপর দৃশ্যমান হয় । প্রতিদিন দই খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, খিদে বা রুচি বাড়ে এবং সারা শরীরে শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে । এছাড়া মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে, দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও দইকে অত্যন্ত উপকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
ত্বকের দাগ দূর করার উপায়সমূহ: আপনার ত্বকে আনুন এক প্রাকৃতিক দীপ্তি ৷ নিয়মিত দই খেলে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে । এর ফলে ত্বক আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং মুখে এক প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে । যারা প্রতিদিন দই খান, তাদের ত্বক সাধারণত অনেক বেশি সতেজ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখায় । ত্বকের বর্ণ বা কমপ্লেকশন উন্নত করার পাশাপাশি, এটি মুখমণ্ডলকে কোমল ও দীপ্তিময় করে তুলতেও সহায়তা করে ।
মৃত কোষ দূর করে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করুন: দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড একটি প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর বা মৃত কোষ দূরকারী উপাদান হিসাবে কাজ করে । এটি ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং মৃত কোষগুলি ঝরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে । মৃত কোষগুলি যখন ঝরে যায়, তখন নতুন ত্বকের কোষগুলো দ্রুত পুনর্গঠিত হয়; ফলে মুখমণ্ডল আরও পরিষ্কার, মসৃণ এবং উজ্জ্বল দেখায় ।
তারুণ্যদীপ্ত চেহারার জন্য কী খাবেন ?
ত্বককে রাখুন কোমল ও আর্দ্র: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের আর্দ্রতা বা জলীয় ভাব কমতে শুরু করে ৷ যার ফলে ত্বকে সূক্ষ্ম রেখা ও বলিরেখা দেখা দেয় । দইয়ে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলি ত্বককে তার আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে । নিয়মিত দই খেলে ত্বক কোমল থাকে এবং বার্ধক্যের প্রাথমিক লক্ষণগুলি ৷ যেমন দাগছোপ, পিগমেন্টেশন বা ত্বকের অসম বর্ণ এবং বলিরেখা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করে ।
ব্রণ ও ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষা: দইয়ে বিদ্যমান প্রোবায়োটিক এবং ব্যাকটেরিয়া-নাশক গুণাবলি ত্বককে পরিষ্কার রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এটি ব্রণ ও ফুসকুড়ি সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কমাতে সাহায্য করে । যারা বারবার ব্রণের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য দই খাওয়া বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয় ।
কালো দাগ ও পিগমেন্টেশন থেকে মুক্তি: সূর্যের আলো, মানসিক চাপ এবং হরমোনের তারতম্যের মতো বিভিন্ন কারণে মুখে কালো দাগ ও পিগমেন্টেশনের সমস্যা এখন অত্যন্ত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । দই খাওয়ার পাশাপাশি, মুখে ফেস প্যাক হিসাবে এটি ব্যবহার করলেও ত্বকের বর্ণে দৃশ্যমান উন্নতি লক্ষ্য করা যায় । এটি রোদে পোড়া ভাব (ট্যানিং) কমাতে এবং ত্বকের বর্ণকে সমরূপ বা সমান করতে সাহায্য করে ।
রোদে পোড়া ও ত্বকের অ্যালার্জি প্রশমনে: গ্রীষ্মকালে রোদে পোড়া ভাব, ত্বকের অস্বস্তি এবং লালচে ভাব অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । এমতাবস্থায়, দইয়ের শীতলকারী প্রভাব ত্বকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি এনে দেয় । মুখে দইয়ের পেস্ট বা প্রলেপ লাগিয়ে রাখলে জ্বালাপোড়া, প্রদাহ এবং অ্যালার্জির মতো সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।
উন্নত হজমশক্তির মাধ্যমে সুস্থ ত্বক: আমাদের ত্বকের সৌন্দর্য সরাসরি আমাদের হজমতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত । দইয়ে উপকারী ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সহায়তা করে । যখন হজম প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করে, তখন ব্রণ, ফুসকুড়ি এবং ত্বকের সংক্রমণের মতো সমস্যাগুলিও কমতে শুরু করে ।
আপনি যদি প্রচুর অর্থ ব্যয় না করেই সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে চান, তবে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এক বাটি দই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)