আপনার কি বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে ? এই পাঁচটি ভুল তালিকা থেকে বাদ দিন
ত্বকের সমস্যা যেমন বলিরেখা, শুষ্কতা এবং ঝুলে পড়া বার্ধক্যের লক্ষণ, তবে কখনও কখনও এই লক্ষণগুলি বয়সের আগেই দেখা দেয় ।
Published : January 16, 2026 at 3:51 PM IST
আমরা প্রায়ই ভাবি যে শীত আমাদের ত্বককে শুষ্ক এবং নিস্তেজ করে তোলে, কিন্তু সত্যি শীতকাল হল ত্বককে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগানোর সবচেয়ে ভালো সময় । এই ঋতুতে সঠিক খাবার খেলে আপনার ত্বক সারা বছর সুস্থ এবং উজ্জ্বল থাকতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, খাবার সম্পর্কে যা সত্যিই আপনার ত্বকের উপকার করতে পারে ।
আপনার নিজের কিছু অভ্যাস এর জন্য দায়ী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোন অভ্যাসগুলি আপনার ত্বকের ক্ষতি করে এবং বার্ধক্যের কারণও হয় । অভ্যাসগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে নিজেকে রক্ষা না করা: অকাল ত্বকের বার্ধক্যের সবচেয়ে বড় কারণ হল সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির সরাসরি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব । অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের ইলাস্টিন এবং কোলাজেনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে ত্বক তার স্থিতিস্থাপকতা হারায় এবং আলগা হয়ে যায় ৷ যারফলে বলিরেখা এবং রঞ্জকতা দেখা দেয় । সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে বের হওয়া, দিনে একাধিকবার সানস্ক্রিন না লাগানো, অথবা সঠিক SPF নির্বাচন না করা আপনার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ।
ধূমপান এবং অ্যালকোহল: ধূমপানের ফলে ত্বকে রক্ত প্রবাহ কমে যায়, ফলে অক্সিজেন এবং পুষ্টির পরিমাণ কমে যায় । সিগারেট কোলাজেন এবং ইলাস্টিনকেও ভেঙে দেয়, যার ফলে গভীর বলিরেখা দেখা দেয়, বিশেষ করে মুখের চারপাশে । অ্যালকোহল ত্বককে জলশূন্য করে, প্রদাহ বাড়ায় এবং এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয় ।
ঘুমের অভাব এবং মানসিক চাপ: 'সৌন্দর্য ঘুম' ত্বকের জন্য অপরিহার্য । ঘুমের সময়, আমাদের ত্বক নিজেকে মেরামত করে এবং পুনরুজ্জীবিত করে । ঘুমের অভাব কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি করে, যা ত্বকের প্রদাহ এবং কোলাজেন ভেঙে যাওয়ার কারণ হয় । মানসিক চাপ চোখের নিচে কালো দাগ, ফোলাভাব এবং অকাল বলিরেখাও সৃষ্টি করতে পারে ।
স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাব এবং অপর্যাপ্ত জল: অস্বাস্থ্যকর খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং চিনি ত্বকের প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং কোলাজেনের ক্ষতি করতে পারে । ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রোটিনের অভাব ত্বককে ক্ষয় করতে পারে । তাছাড়া, পর্যাপ্ত জল না পান করলে ত্বক শুষ্ক হতে পারে, যার ফলে শুষ্কতা এবং সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিতে পারে ।
সঠিক ত্বকের যত্ন উপেক্ষা করা: ক্লিনজিং ছাড়াই ঘুমানো, রাতারাতি মেকআপ রেখে দেওয়া, ময়েশ্চারাইজার না লাগানো, আপনার ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত নয় এমন পণ্য নির্বাচন করা, অথবা অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা এবং pH ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে । গভীর পরিষ্কারের অভাব ছিদ্রগুলিকে আটকে দিতে পারে, যার ফলে বলিরেখা এবং অকাল বার্ধক্য দেখা দিতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
