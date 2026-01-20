শুষ্ক ত্বকেও আসবে গোলাপি আভা, ব্যবহার করুন এই ফল
ড্রাগন শুধু সুস্বাদুই নয়, ত্বকের জন্যও বেশ উপকারী । এতে উপস্থিত ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷
Published : January 20, 2026 at 10:42 AM IST
ড্রাগন ফল শুধু খেতেই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর নয়, ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী । এতে উপস্থিত ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং খনিজ উপাদান ত্বককে হাইড্রেট করতে, দাগ দূর করতে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনতে সাহায্য করে ।
ড্রাগন ফলের তৈরি DIY ফেস প্যাক এবং প্রতিকারগুলি ত্বকের ভিতর থেকে মেরামত করে এবং রাসায়নিক ছাড়াই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ায় । তাহলে জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর কার্যকরী উপায় সম্পর্কে ৷
প্রাকৃতিক হাইড্রেশনের জন্য ড্রাগন ফ্রুট জেল: ড্রাগন ফলের পাল্প বের করে ব্লেন্ড করে জেলের মতো করে নিন । মুখে লাগিয়ে 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বকে গভীর হাইড্রেশন দেয়, যা শুষ্কতা কমায় এবং ত্বককে নরম ও মসৃণ করে ৷
অ্যান্টি-এজিং মাস্ক: 1 টেবিল চামচ ড্রাগন ফ্রুট পাল্পে 1 চা চামচ দই মিশিয়ে মুখে লাগান । এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড সূক্ষ্ম রেখা এবং বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে । সপ্তাহে দু'বার এটি ব্যবহার করলে ত্বক তরুণ ও সতেজ দেখায় ।
ব্রণ থেকে মুক্তি: ড্রাগন ফলের পেস্ট তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে লাগান । এটিতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ব্রণের ব্যাকটেরিয়া কমায় এবং লালভাব কমায় । এটি রাতারাতি ব্রণের স্পট চিকিত্সা হিসাবেও প্রয়োগ করা যেতে পারে ।
রোদে পোড়া এবং ট্যানিং থেকে মুক্তি: ড্রাগন ফ্রুট পাল্পের সঙ্গে শসার রস মিশিয়ে মুখে লাগান । এটি রোদে পোড়া ভাবকে প্রশমিত করে এবং ত্বকের জ্বালা কমায় । এতে উপস্থিত ভিটামিন সি ত্বকের মেরামত প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং ট্যানিং হালকা করতে সাহায্য করে ।
প্রাকৃতিক ত্বক উজ্জ্বল করার প্যাক: 1 টেবিল চামচ ড্রাগন ফ্রুট পাল্পে লেবুর রস মিশিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করুন । মুখে লাগিয়ে 10-12 মিনিট রেখে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এটি কালো দাগ এবং পিগমেন্টেশন হালকা করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও উজ্জ্বল করে ।
গ্লো প্যাকের জন্য ড্রাগন ফল এবং মধু প্যাক: ড্রাগন ফ্রুট পাল্পে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে 15 মিনিট মুখে লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বককে ময়শ্চারাইজ করে এবং প্রাকৃতিক চকচকে আনে । মধুর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বককে সুস্থ রাখে ।
ড্রাগন ফল ত্বকের জন্য একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী । এর DIY প্যাকগুলি শুধুমাত্র ত্বককে উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল করে না, ব্রণ, পিগমেন্টেশন এবং বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলি কমাতেও সাহায্য করে । আপনি যদি রাসায়নিক ছাড়া স্বাস্থ্যকর ত্বক চান, তাহলে অবশ্যই ড্রাগন ফল থেকে তৈরি এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি অনুসরণ করুন যা প্রাকৃতিক, সতেজ আভা পেতে সাহায্য করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
