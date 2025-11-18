প্রতিদিন এই জুসগুলি পান করুন, মুখ উজ্জ্বল থেকে শুরু করে হজমশক্তি উন্নত হবে
ত্বক উজ্জ্বল রাখতে কিছু জুস পান করা উচিত ৷ যা ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে ৷
Published : November 18, 2025 at 11:15 AM IST
উজ্জ্বল ত্বক এবং সুস্থ সবল শরীর সকলেই চান । যদি আপনি ব্যয়বহুল প্রসাধনী পণ্য এবং চিকিৎসার পরিবর্তে প্রাকৃতিকভাবে আপনার ত্বককে সুন্দর করে তুলতে চান, তাহলে কিছু জুস শরীরের জন্য সেরা বন্ধু হতে পারে ।
ফ্রেস ফল এবং সবজি দিয়ে তৈরি রস কেবল আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করে না বরং আপনার পাচনতন্ত্রকেও সুস্থ রাখে । কারণ সুস্থ হজম হল উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন পাঁচটি জাদুকরী জুস সম্পর্কে যা আপনার ত্বক এবং স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই উপকারী ।
গাজর এবং কমলালেবু রস: এই জুস সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর উভয়ই । গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন থাকে, যা শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয় । এটি ত্বকের কোষগুলিকে মেরামত করে এবং তাদের সুস্থ রাখে । কমলালেবু ভিটামিন সি-এর একটি দুর্দান্ত উৎস, যা কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং ত্বককে তারুণ্য ও দৃঢ়তা বজায় রাখে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, এই রস বার্ধক্যের লক্ষণ প্রতিরোধ করে এবং হজমশক্তি উন্নত করে ।
বিট, বেদানা এবং আপেলের রস: বিট প্রাকৃতিক রক্ত পরিশোধক হিসাবে কাজ করে । রক্ত পরিষ্কার করলে আপনার ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসবে । এর প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ব্রণ কমাতে সাহায্য করে । বেদানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ যা ত্বককে মুক্ত র্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । আপেল ফাইবারের একটি ভালো উৎস, যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে এবং সুস্থ হজম ব্যবস্থা বজায় রাখে ।
পালং শাক এবং কিউই জুস: সবুজ শাকসবজি সর্বদা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । পালং শাক আয়রন, ভিটামিন কে এবং ফোলেট সমৃদ্ধ, যা ত্বকের স্বর উন্নত করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে । কিউই ভিটামিন সি-এর ভাণ্ডার, যা কোলাজেন তৈরিতে এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । এই রস শরীরকে বিষমুক্ত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।
টমেটো এবং ধনেপাতার রস: টমেটোতে লাইকোপিন নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ যা ত্বককে ক্ষতিকারক সূর্যের রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং বলিরেখা প্রতিরোধ করে । এটি ত্বকের রঙও উন্নত করে । ধনেপাতা ভিটামিন সি এবং ভিটামিন কে সমৃদ্ধ ৷ ফলে এর বিষমুক্তকরণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে । এই রস হজম এনজাইম সক্রিয় করে হজম উন্নত করে ।
শসা, পুদিনা এবং লেবুর রস: শসা প্রচুর পরিমাণে জল এবং সিলিকা সমৃদ্ধ, যা ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেট করে এবং এর আর্দ্রতা বজায় রাখে । এটি ত্বককে প্রশমিত করে ও জ্বালা কমায় । পুদিনা পাচনতন্ত্রকে প্রশমিত করে এবং গ্যাস এবং অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি দেয় । লেবু ভিটামিন সি এর উৎস ৷ শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে রক্তকে বিশুদ্ধ করে । এই রস শরীরের জন্য একটি প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে । এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য় করে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)