EXCLUSIVE: '365 দিনই টকদই খাই' পুজোর অনুষ্ঠানের আগে গলার যত্নে কী করেন সঙ্গীতশিল্পী বিশ্বরূপ ?
Biswarup Banerjee: পশ্চিমবঙ্গের জনাইয়ের বাসিন্দা বিশ্বরূপ এখন বড় জায়গায় ৷ গানবাজনা ছাড়াও লাইফস্টাইলের রয়েছে নানান দিক ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গীতশিল্পী ৷
Published : October 12, 2026 at 10:18 AM IST
সঙ্গীতশিল্পী বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (Biswarup Banerjee) ভারতের একজন উদীয়মান গায়ক এবং পারফর্মার, যিনি মূলত রিয়েলিটি শো ‘ইন্ডিয়ান আইডল সিজন 15’ (Indian Idol Season 15)-এ অংশগ্রহণের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন ।
কলকাতার প্রায় 30 কিলোমিটার উত্তরে জনাই নামক একটি ছোট শহরের বাসিন্দা ৷ গানবাজনার পাশাপাশি গাছ লাগানো ও অ্যাকোরিয়ামের শখ ৷ আর কী কী ভালোবাসেন ইটিভি ভারতকে জানালেন সঙ্গীতশিল্পী বিশ্বরূপ ৷
সামনেই পুজো প্ল্যান কী ?
আমারা যাঁরা গানের সঙ্গে যুক্ত পুজোটা পরিবারের সঙ্গে বা পাড়ার পুজোয় কাটানো হয় না ৷ আমারও এইবছরে পুজোয় ইউএস ট্যুর আছে ৷ সেখানে পুজোর অনুষ্ঠান ৷ ফলে পুজোর বেশ কিছুদিন আগেই চলে যেতে হচ্ছে কলকাতা থেকে ৷
সারাবছরই অনুষ্ঠান থাকে ফলে বিভিন্ন জায়গাতে যেতে হয় ৷ কিন্তু দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে একটা অঙ্গ ৷ সেইসময়ও কলকাতা বা বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয় ৷
এতবছর ধরে গানের চর্চা ও দর্শকদের ভালোবাসা চাহিদা এখনও পর্যন্ত কেমন থাকে ?
যখন প্রথম গান বাজনা করা শুরু করেছিলাম তখন তো কখনও ভাবিনি এইভাবে একটা জায়গাতে নিজেকে প্রেজেন্ট করবো ৷ এখন মানুষের এত ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য ৷ মানুষের এত আশীর্বাদ আমরা পাই যেটা সত্যি খুব ভালোলাগে ৷ এতবছর ধরে করার ফলে যে ভালোবাসা আছে মনে হয়নি একটুও কমেছে ৷ ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা থাকে যেনো এই ভালোবাসা সারাজীবন পাই ৷
গলার যত্নের জন্য সারাবছরের জন্য মেইনটেন কতটা জরুরি ?
সারাবছর মেইনটেন তো অবশ্যই জরুরি ৷ ভোক্য়াল ওয়ার্মআপ করি সেটা খুব ভালো ৷ এটা প্রত্যেক Singer করে থাকেন ৷ এটার সঙ্গে সঙ্গে সারাবছরের যে একটা গলার যত্ন নিতেই হয় ৷ তবে আমার একটু ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে ৷ ফলে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হয় ৷ তাই চেষ্টা করি যেটা কাজের সময় সেইসময়ে ঠান্ডা যেনো না লেগে যায় ৷ সারাবছর একটা মেইনটেইন তো থাকেই ৷ কোন জিনিসটা ভালো কোনটা ভালো না এটা বোঝা খুব জরুরি ৷
এছাড়াও তিনি জানান, আমি আইসক্রিম খেতে ভীষণ ভালোবাসি ৷ যেহেতু আমার ঠান্ডার একটু ব্যাপার আছে তাই চেষ্টা করি আইসক্রিমটাকে এড়িয়ে যাওয়ার ৷ এদিকে টকদইও খুব ভালোবাসি ৷ তাই 365 দিনই টকদই খাই, ওটার জন্য় আপাতত কোনও অসুবিধা হয়নি ৷ কারণ ওটা শরীরের জন্যও উপকারী ৷
রেকডিং-এর গান ও স্টেজে গান করার ক্ষেত্রে কতটা আলাদা ?
রেকর্ডে গান করা ও স্টেজে উঠে গান দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা ৷ এই দু'টির মধ্যে মানসিক প্রস্তুতিও আলাদা থাকা উচিত ৷ এখন রেকডিং এর সিস্টেম টেক নিয়ে গাওয়া যায় ৷ এতগুলো টেক নেওয়া মাঝে আমার মনে হয় বেস্টটা যেনো শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করতে পারি ৷ যেটা আমি গাইছি সেটা সারাজীবন থেকে যাবে ৷ এটা আর বদলানো যাবে না ৷ গানের আউটপুট এমনই থাকা উচিত যাতে মানুষের শুনে সেই গানকে যাতে তুলতে পারে এরকমই একজন গায়কের ভাবনাচিন্তা থাকে ৷
স্টেজে গান করতে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি আলাদা ৷ এক্ষেত্র আমরা একবারই যেটা গাইছি সেটাই আমাদের দর্শকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে ৷ তারউপরই দর্শকদের ভালোলাগা বা খারাপলাগা ৷ স্টেজে যখন গান করি তখন গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পারফর্মও জরিয়ে থাকে ৷ আমি দর্শকদের কাছে কীভাবে উপস্থিত করছি সেটা দেখা জরুরি ৷
আজকের তরুন প্রজন্ম অনেকেই গানের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে ৷ তাদের জন্য আপনার কী টিপস ?
আমি যখন গান শুরু করেছিলাম তখন কোনওদিনও এটা ভেবে শুরু করিনি যে গান শেখাটা রিয়ালিটি বেস শেখা হবে ৷ রিয়ালিটি শো হল জীবনের একটা পার্ট ৷ যেটা জীবনে আসবে ও চলেও যাবে ৷ ওটার জন্য গানবাজনা করলে গানের শেখার ধরণটা আলাদা হয়ে যায় বলে আমার মনে হয় ৷ কোনও শিক্ষকই এভভাবে শেখান না যে শুধুমাত্র রিয়ালিটি শোয়ের জন্য তৈরী করছি ৷ প্রত্যেক শিক্ষক এইভেবে শেখান যে তাঁর ছাত্র বা ছাত্রী যেনো গানটাকে শেখে ৷ আমিও ছোটবেলা থেকে সেইভাবেই শিখে বড় হয়েছি ৷
আমার Indian Idol-এর ভালো অভিজ্ঞতা ৷ ওখানে যাঁরা থাকতেন সবাই খুবই সাহায্য করতেন ৷
কাজের বাইরে সময় কীভাব কাটানো হয় ?
আমার একটু গাছপালার শখ আছে ৷ দিনের অনেকটা সময় গাছপালা নিয়ে কাটাই ৷ এছাড়াও অ্যাকোরিয়ামের শখ আছে ৷ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোলাগে ৷ ঘুরতে যেতে খুবই ভালোলাগে বছরে চেষ্টা করি দুই থেকে চারটে ট্যুর করার ৷
তিনি বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় নেগেটিভ কমেন্ট থাকবেই খুব স্বাভাবিক ৷ যে কাজই করা হোক সব জায়গাতে নেভেটিভ ও পজেটিভ কমেন্ট দু'টোই থাকবে ৷ সবটাকে প্রফেসনালি গ্রহণ করা উচিত ৷ কারণ ওইগুলি ভাবলে নিজের কাজটা পিছিয়ে যাবে ৷"