শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল গানের গলা, তারজন্য দরকার প্রাণায়াম: পুজোর আগে টিপস সঙ্গীতশিল্পী অনিন্দিতার
Voice dependent on Breath Control: অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গান জীবনশৈলীর অঙ্গ ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় গায়িকা ৷
Published : October 12, 2026 at 4:46 PM IST
অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন মূলত একজন ভারতীয় শাস্ত্রীয় এবং Semi-Classical সঙ্গীতশিল্পী । তিনি তাঁর সুমধুর কণ্ঠের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভক্তিগীতি, লোকগীতি এবং বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্রের গানের কভার সংস্করণের জন্য পরিচিত ।
লকডাউনের সময় তাঁর গাওয়া এবং নিজের লেখা একটি বাংলা ছট পূজার গান সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ৷ যা লাখ লাখ দর্শক উপভোগ করেন । সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি তিনি ফ্যাশন বিউটিতেও বেশ মনোযোগী ৷ তাঁর সাজপোশাকও বেশ নজর কাড়ে ৷
গান জীবনশৈলীতে কতটা দরকার ইটিভি ভারতের সঙ্গে শেয়ার করলেন সঙ্গীতশিল্পী অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, "পুজোর প্ল্যান অনেককিছুই আছে ৷ সামনে কিছু গান আমার নতুন আসছে ৷ সেইগুলি নিয়েই চাপে আছি ৷ 10 অক্টোবর একটি পুজোর নতুন গান বেরিয়েছে ৷ পুজোর সময় আগমনী গান সবাই করেন ৷ এবারে আমি একটু অন্যরকমভাবে ভেবেছি ৷ গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ করে ৷ কথা ও সুর আমার ৷"
"আসলে দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে একটা আবেগ ৷ উনি বাইরের কেউ নন ৷ আমরা যেমন চিন্ময়ী মা ও মৃন্ময়ী মা বলে থাকি ঠিক সেরকমভাবেই গর্ভধারিণী মায়ের ওতটাই জায়গা আছে ৷ উনিও মাদুর্গারই একটা পার্ট ৷ সম্প্রতি আমি মাকে হারিয়েছি ৷ বিশ্বাস রাখি সবার ভালো লাগবে এই গান ৷"
তিনি জানান, স্টেজে ওঠার আগে মানসিক প্রস্তুতি জরুরি ৷ গান প্রতিদিনের চর্চাটা থাকা উচিত ৷ যেটা নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ৷ যে কাজটা আমি করতে যাচ্ছি সেটার সঙ্গে যেনো ওতপ্রতভাবে জড়িত থাকি ৷ গান শেখার কোনও বয়স নেই ৷ নিয়মিত শিক্ষাগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার ৷ শিখে কাজ করা ও না শিখে কাজ করা আমার মনে হয় একটা পার্থক্য রয়েছে ৷
এছাড়াও তিনি বলেন, স্টেজে পারফর্ম করার সময় আত্মবিশ্বাসটা জরুরি ৷ আমি যেটা করতে চলেছি যথেষ্ট বুঝে শিখে করছি ৷ একটা চাপ থেকে থাকে ৷ তবে আমার মনে হয় সেই চাপটা থাকা ভালো ৷ আমরা যাঁরা গান করি মনে হয় পুরোটাই দর্শক কেন্দ্রিক ৷ আমি যে ধরনের গান প্রেজেন্ট করবো সেই গানের মাধ্যমে তাঁদের হৃদয়কে ছোঁয়ানোর চেষ্টা করি ৷ যেমন- পুজোর সময় বর্ষার বা শীতের গান গাইবো না ৷
তিনি আরও বলেন, "আইসক্রিম বা টকদই গলার যত্নের জন্য একটা বড় ফ্যাক্টর ৷ এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে ৷ যাঁদের ঠান্ডা লাগার ধাত আছে তাঁদের গলার জন্য একটু যত্ন নিতে হয় ৷ বেশি চিৎকার করে কথা বললে গলার উপর চাপ পরে ৷ সবথেকে বড় ব্যাপার গলাকে ঠিক রাখতে গেলে পেটকে ঠিক রাখতে হবে ৷ যাঁদের অ্যাসিডিটি হওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায় তাঁদের টক খেলে গলায় এফেক্ট হতে পারে ৷ তাই বলা হয় টক খাওয়ার ফলে গলা ধরে যায় ৷"
"আমি তো শুনেছি লতাজি খুব টক খেতেন ৷ ওনাদের খাদ্যাভাসের মধ্যেই টক ছিল ৷ আর সবথেকে বড় ব্যপার গানের জীবণ নির্ভর করছে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের উপর ৷ প্রতিদিনের রুটিনে প্রাণায়াম করা দরকার ৷ এটা শরীরকে সুস্থ রাখে ৷ মানসিকভাবে শক্তিশালী করে ৷ গানের জন্য খুবই ভলো ৷"