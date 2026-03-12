সাধারণ সাজেই হয়ে উঠতে পারেন অসাধারণ, সদ্য বিবাহিত কৃত্তিকা কামরার লুক দেখুন একনজরে

সাধারণ সাজেই হয়ে উঠতে পারেন অসাধারণ, সদ্য বিবাহিত কৃত্তিকা কামরার লুক দেখুন একনজরে
অভিনেত্রী কৃতিকা কামরা সম্প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক গৌরব কাপুরকে বিয়ে করেছেন । কী লুক ছিল ? সাধরণেও লাগতে পারে সুন্দর ৷ দেখুন সাজের টিপস ৷
ক্রিকেট স্পোর্টস উপস্থাপক গৌরব কাপুর এবং অভিনেত্রী কৃত্তিকা কামরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । কৃত্তিকা এবং গৌরব দীর্ঘদিন ধরে প্রেম করছেন এবং 11 মার্চ, তাদের বান্দ্রার বাড়ির বারান্দায় একটি খুব সুন্দর মিষ্টি অনুষ্ঠানে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারকে নিয়ে এই দম্পতি একটি সাদামাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন । তবে জানা যায়, তাঁরা শীঘ্রই একটি জাকজমকভাবে পার্টির আয়োজন করবেন । কৃতিকা এবং গৌরব তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিবাহের জন্য সাধারণ এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন । গৌরব একটি ঘিয়া রঙের স্যুট পরেছিলেন ৷ কৃত্তিকা একটি রাজকীয় সুন্দর লাল শাড়ি পরেছিলেন । যা একদম সিম্পল ৷ লাল শাড়িও বিয়ের জন্য একদম সেরা চয়েস ৷ দম্পতির বিয়ের অনুষ্ঠানের লুক দেখুন ।
লাল শাড়িতে কৃত্তিকা: 37 বছর বয়সে সুন্দরী নায়িকা কৃত্তিকা কামরা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়েতে প্রাণবন্ত একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন ৷ তিনি খুবই সিম্পল ও গর্জিয়াস লুকে ছিলেন ৷
কৃত্তিকা তাঁর বিয়ের জন্য লাল রঙের একটি অসাধারণ চান্দেরি শাড়ি পরেছিলেন । লাল চান্দেরি শাড়ি বিয়ের জন্য বা যে কোনও পার্টির জন্য সুন্দর পছন্দ হতে পারে । এই মরশুমের জন্য এইরকম একটা শাড়ি বেশ উপযুক্ত । কৃত্তিকা এই শাড়ি সাধারণ স্টাইলেই পরেছিলেন ৷ যা একপ্লিটে আঁচল খুলে রেখেছিলেন ৷
এই সুন্দর শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের স্লিপলেস ব্লাউজও পরেছিলেন ৷ যা দেখতে লাগছিল অসাধারণ ৷ ব্লাউজের প্রিন্টও ছিল খুবই সাধারণ ৷ যা লুককে এক অন্য মাত্রা দিচ্ছিল ৷ এই লুক আপনার জন্য বা সাধারণ কোনও অনুষ্ঠানের জন্য সেরা টিপস হতে পারে ৷ এই ব্লাউজের বদলে যদি আপনি ভারী কাজ করা কোনও ব্লাউজ পরেন সেটিও খুবই সুন্দর মানাতে পারে ৷
কৃত্তিকা কামরার বিয়ের গয়না কেমন ছিল ?
লাল শাড়ি এবং ব্লাউজ পরে কনে কৃত্তিকা একটি কনট্রাস্ট করে সবুজ হীরে এবং মীনাকারী কাজের গয়না পরেছিলেন । ব্রেসলেট, কানের দুল এবং একটি চোকারের সঙ্গে আরও একটি নেকলেস কৃত্তিকার ব্রাইডাল লুককে আরও সুন্দর করে তুলেছে । আপনি যদি একটি সাধারণ কিন্তু ক্লাসিক আধুনিক লুক-সহ কনে হতে চান বা কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে চান তাহলে আপনার অবশ্যই এই লুকটি তৈরি করা উচিত । কৃত্তিকার লুকটি সুন্দর ছিল, কিন্তু সাধারণ । তাই আপনি যদি একজন কনের সাজ চাইলে একই রকম লুকে ব্রাইডাল গ্ল্যাম যোগ করতে একটি ঐতিহ্যবাহী ড্রেপ এবং ভারী কাজের ব্লাউজ বা গয়না দিয়ে আপনার লুক পরিবর্তন করতে পারেন ।
অন্যদিকে কৃত্তিকার মেকআপও ছিল খুবই সিম্পল ও চুল ছিল খোলা ৷ যা এই লুককে দেখতে লাগছে এককথায় অসাধারণ ৷
