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লম্বা, ঘন ও ঝলমলে চুলের গোপন চাবিকাঠি এবার কলার খোসায়, জানুন জাদুকরী টনিক তৈরির সহজ উপায়

Simple Ways To Use Banana Peel: জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও দূষণজনিত চুলের সমস্যার ক্ষেত্রে কলার খোসা ভেজানো জল একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার ।

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চুলের জন্য গোপন চাবিকাঠি হল কলার খোসার জল (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2026 at 4:31 PM IST

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বর্তমানে জীবনযাত্রার পরিবর্তন, দূষণ এবং চুলের সঠিক যত্নের অভাবের কারণে চুল পড়ে যাওয়া, চুল শুষ্ক হয়ে যাওয়া এবং চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার মতো সমস্যাগুলি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, প্রাকৃতিক ও ঘরোয়া উপায়গুলি কোনও ক্ষতি না করেই চুলে চমৎকার পুষ্টি জোগাতে পারে ।

কলা খোসা ভেজানো জল একটি অত্যন্ত কার্যকর ও সাশ্রয়ী উপায় ৷ যা চুলকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । কলার খোসায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি6, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ।

এগুলোকে জলে ফুটিয়ে নিলে পুষ্টি উপাদানগুলি তরলে মিশে যায় ৷ এরপর তা চুলের গোড়ায় পৌঁছে চুলকে মজবুত করে তোলে । দেখে নেওয়া যাক, আপনি কীভাবে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন ?

প্রাকৃতিক হেয়ার রিন্স (চুল ধোয়ার উপাদান) হিসাবে:

কলাগাছের খোসা বা কলার খোসা জলে 10-15 মিনিট ফুটিয়ে নিন এবং মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন । শ্যাম্পু করার পর এই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে তা মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং চুলে নিয়ে আসে এক প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ।

চুল বৃদ্ধির স্প্রে: এই জলটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে নিন এবং প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে 3-4 বার মাথার ত্বকে (স্ক্যাল্পে) প্রয়োগ করুন । এটি চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায় এবং চুল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

ডিপ কন্ডিশনিং হেয়ার মাস্ক: কলা খোসা ভেজানো জলের সঙ্গে দই, অ্যালোভেরা জেল অথবা সামান্য নারকেল তেল মিশিয়ে একটি হেয়ার মাস্ক তৈরি করুন । এটি চুলে 20-30 মিনিট লাগিয়ে রাখুন ৷ এটি শুষ্ক ও ক্ষতিগ্রস্ত চুলকে নরম ও মসৃণ করতে সাহায্য করে ।

মাথার ত্বকে মাসাজ: এই জল দিয়ে মাথার ত্বকে আলতো করে মাসাজ করলে রক্ত ​​সঞ্চালন উন্নত হয়, যা চুলের গোড়াকে মজবুত করে এবং চুল পড়া কমায় ।

খুশকি ও চুলকানি থেকে মুক্তি: কলা খোসা ভেজানো জলে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান থাকে, যা খুশকি ও মাথার ত্বকের চুলকানি কমাতে সাহায্য করে এবং মাথার ত্বককে সুস্থ রাখে ।

কলা খোসা ভেজানো জল কীভাবে তৈরি করবেন ?

2-3টি কলার খোসা নিন, ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । একটি পাত্রে 2 কাপ জলের সঙ্গে এই টুকরোগুলি দিয়ে 10-15 মিনিট ফুটিয়ে নিন । জল ঠান্ডা হয়ে গেলে তা ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করুন । এটি একটি সহজ, সাশ্রয়ী এবং রাসায়নিকমুক্ত উপায়, যা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর চুল পেতে সাহায্য করতে পারে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9122687/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

BANANA PEEL WATER FOR HAIR
HAIR GROWTH
HAIR CARE ROUTINE
কলার খোসার জল
চুলের সৌন্দর্য

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