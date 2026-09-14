উজ্জ্বল ত্বক ও মজবুত চুল পেতে চান ? তালিকায় রাখুন এই একটি খাবার

উজ্জ্বল ত্বক ও মজবুত চুল পেতে চান ? তালিকায় রাখুন এই একটি খাবার
উজ্জ্বল ত্বক এবং ঘন ও কালো চুলের জন্য একটি 'সুপারফুড' হিসাবে বিবেচিত হয় ৷
Published : September 14, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 5:21 PM IST
আজকাল সবাই প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চান । যদিও মানুষ প্রায়ই দামি প্রসাধনী বা পণ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আসল সমাধানটি অনেক সময় আমাদের রান্নাঘরেই পাওয়া যায় ।
সজনে: ত্বক ও চুলের জন্য একটি সুপারফুড
সজনে হল পুষ্টিগুণে ভরপুর এমনই একটি সুপারফুড । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি ও ই-এর পাশাপাশি আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে ৷ এই উপাদানগুলি ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে এবং চুলকে মজবুত, কালো ও ঘন করতে সাহায্য করে । সঠিক নিয়মে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে এটি আপনার সৌন্দর্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক টনিক হিসাবে কাজ করে ।
স্মুদিতে সজনে পাউডার যোগ করুন
সকালের স্বাস্থ্যকর স্মুদিতে সজনে পাউডার মেশানো এটি গ্রহণ করার একটি সহজ উপায় । কলা, আপেল, পালং শাক এবং দুধ বা নারকেলের জলের মতো উপাদানের সঙ্গে হাফ চা চামচ সজনে পাউডার ব্লেন্ড করে আপনি সহজেই এই স্মুদি তৈরি করতে পারেন ।
সজনে পাতা দিয়ে একটি পদ তৈরি করুন
ফ্রেস সজনে পাতা ব্যবহার করে আপনি হালকা মশলাদার একটি পদ তৈরি করতে পারেন । এতে থাকা আয়রন ও প্রোটিন চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে ।
সজনে চা পান করুন
সজনে পাতার ভেষজ চা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । প্রতিদিন সকালে বা বিকেলে এটি পান করলে শরীর প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পায়, যা ত্বককে ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখে ।
সুপে সজনে যোগ করুন
সামান্য পরিমাণ সজনে পাউডার বা পাতা যোগ করে আপনি সুপকে আরও পুষ্টিকর করে তুলতে পারেন । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক ও চুলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় ।
স্যালাডে সজনে পাতা ব্যবহার করুন
স্যালাডে ফ্রেস সজনে পাতা যোগ করা আরেকটি চমৎকার উপায় । শসা, টমেটো, গাজর ও লেবুর সঙ্গে এর স্বাদ দারুণ লাগে ।
ডালে সজনে যোগ করুন: ডাল রান্নার সময় কিছু সজনে পাতা যোগ করলে এর পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যায় । এর ফলে শরীর প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও খনিজ উপাদান পায়, যা চুল বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি ।
সজনে পরোটা খেয়ে দেখুন: সজনে পাতা মিহি করে কুচি করে আটার সঙ্গে মিশিয়ে আপনি পরোটাও তৈরি করতে পারেন । এগুলি খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি ত্বক ও চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9916933/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)