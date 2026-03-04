কোনও ফিল্টার ছাড়াই চোখ আরও বড় ও আকর্ষণীয় দেখাবে, এই সহজ মেকআপ কৌশল মেনে চলুন
আপনার চোখ কি ছোট দেখাচ্ছে এবং আপনি কি সেগুলিকে আরও বড় দেখাতে চান ? মেনে চলুন এই সহজ মেকআপ টিপস ৷
Published : March 4, 2026 at 1:38 PM IST
বড়, উজ্জ্বল চোখ যেকোনও মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে । এই ধরনের চোখ কেবল আকর্ষণীয় দেখায় না বরং আপনার ব্যক্তিত্বে এক অনন্য স্পর্শও যোগ করে ।
সবার চোখ স্বাভাবিকভাবেই বড় হয় না । যদি আপনার চোখ ছোট হয় বা ক্লান্ত দেখায়, তাহলে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই । কিছু সহজ এবং স্মার্ট মেকআপ কৌশল অবলম্বন করে, আপনি আপনার চোখকে আরও বড়, উজ্জ্বল এবং আরও সুন্দর চেহারা দিতে পারেন । এখানে কিছু কার্যকর মেকআপ হ্যাক দেওয়া হল যা আপনার চোখকে তাৎক্ষণিকভাবে বড় চোখের প্রভাব দেবে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
ওয়াটার লাইনে সাদা কাজলের ব্যবহার: কালো কাজল ব্যবহারের পরিবর্তে, আপনার ওয়াটার লাইনে সাদা কাজল পেন্সিল ব্যবহার করুন । এতে আপনার চোখ আরও খোলা এবং বড় দেখাবে । আপনার চোখ ক্লান্ত বা ছোট দেখালে এই কৌশলটি বিশেষভাবে কার্যকর ।
ভিতরের চোখের কোণা হাইলাইট করুন: চোখের ভিতরের কোণায় শিমার বা হাইলাইটার লাগালে চোখ উজ্জ্বল হয় এবং চোখ আরও খোলা দেখায় । এই মেকআপ ট্রিকটি তাৎক্ষণিকভাবে চোখ উজ্জ্বল করে ।
চোখের পাপড়ি কার্ল করুন এবং মাসকারা লাগান: আইল্যাশ কার্লার ব্যবহার করুন এবং তারপর ভালো মানের মাসকারা লাগান । এটি কেবল চোখের পাপড়ি লম্বা এবং ঘন দেখায় না, বরং চোখকেও বড় দেখায় ।
স্মার্ট আইলাইনার ব্যবহার করুন: চোখের চারপাশে আইলাইনার লাগালে চোখ ছোট দেখাতে পারে । উইংড লাইনার বা দাগযুক্ত লাইন ব্যবহার করা ভালো । এতে চোখ লম্বা এবং খোলা দেখায় ।
ক্রিজ এরিয়াতে মিডিয়াম-টোনড আইশ্যাডো লাগান: ক্রিজ এরিয়ায় মিডিয়াম-টোন আইশ্যাডো লাগাতে, প্রথমে একটি পরিষ্কার এবং প্রস্তুত চোখের পাপড়িতে আইশ্যাডো প্রাইমার লাগান । তারপর, ক্রিজ লাইন বরাবর বাদামী, টাউপ বা মাঝারি-টোন শেড ব্যবহার করুন এবং ভালোভাবে মিশ্রিত করুন । এটি চোখের গভীরতা যোগ করে, চোখের পাপড়ি বড় এবং গভীর দেখায় ।