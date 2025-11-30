ফাটা ঠোঁট নরম ও গোলাপী হয়ে উঠবে ! ঘরেই তৈরি করুন লিপ স্ক্রাব
প্রায়শই, শীতের ঠান্ডা বাতাস, জলশূন্যতা এবং দূষণ ঠোঁট শুষ্ক এবং ফাটাতে পারে । দামি লিপ বামের পরিবর্তে, ঘরে তৈরি স্ক্রাব হল একটি প্রাকৃতিক চিকিৎসা ৷
Published : November 30, 2025 at 8:00 AM IST
প্রায়শই শীতকালে, ঠান্ডা বাতাস, আর্দ্রতার অভাব, জলশূন্যতা, রোদ এবং দূষণ আমাদের ঠোঁটের আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ৷ যারফলে ঠোঁট শুষ্ক, প্রাণহীন এবং ফাটা হয়ে যায় । এমনকি দামি লিপবামও কখনও কখনও দীর্ঘসময় কাজ করে না । এমন পরিস্থিতিতে, ঘরে তৈরি স্ক্রাব একটি দুর্দান্ত এবং প্রাকৃতিক বিকল্প, যা কেবল ঠোঁটের মৃত ত্বকই দূর করে না বরং ঠোঁটকে নরম, গোলাপী এবং হাইড্রেটেডও করতে সাহায্য করে ।
এখানে কিছু সহজ এবং কার্যকর ঘরে তৈরি স্ক্রাব দেওয়া হল যা আপনি বাড়িতে তৈরি করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
চিনি এবং মধুর স্ক্রাব: হাফ চা চামচ মধু এক চা চামচ ব্রাউন সুগারের সঙ্গে মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটি আপনার ঠোঁটে আলতো করে 1-2 মিনিট ধরে মাসাজ করুন এবং তারপর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । চিনি মরা চামড়া দূর করবে, অন্যদিকে মধু আর্দ্রতা ধরে রাখবে ।
কফি এবং অলিভ অয়েলের স্ক্রাব: হাফ চা চামচ অলিভ অয়েল এক চা চামচ কফি পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । এটি আপনার ঠোঁটে বৃত্তাকারে ঘষুন । কফি আপনার ঠোঁটকে এক্সফোলিয়েট করে এবং অলিভ অয়েল পুষ্টি জোগায় ।
ওটস এবং দুধের স্ক্রাব: এক চা চামচ মিহি করে গুঁড়ো করা ওটস নিন এবং সামান্য কাঁচা দুধ যোগ করে পেস্ট তৈরি করুন । এই স্ক্রাবটি খুব মৃদু এবং সংবেদনশীল ঠোঁটকে আর্দ্র করে তোলে ।
গোলাপের পাপড়ি এবং দুধের স্ক্রাব: গোলাপের পাপড়ি পেষ্ট করে কয়েক ফোঁটা দুধ যোগ করুন । এটি আপনার ঠোঁটে 2 মিনিট ধরে ঘষলে ঠোঁট নরম এবং হালকা গোলাপী হয়ে যাবে ।
নারকেল তেল এবং চিনির স্ক্রাব: হাফ চা চামচ চিনি এক চা চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন । আপনার ঠোঁটে আলতো করে মাসাজ করুন এবং মুছে ফেলুন । নারকেল তেল আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ঠোঁট ফাটা রোধ করে ।
অ্যালোভেরা এবং ব্রাউন সুগার স্ক্রাব: ফ্রেস অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে সামান্য ব্রাউন সুগার মিশিয়ে নিন । এই স্ক্রাবটি মৃত ত্বক অপসারণ করতে সাহায্য করে এবং প্রদাহ এবং জ্বালা কমায় ।
লেবু এবং মধু স্ক্রাব: কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং হাফ চা চামচ চিনি এক চা চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন । এই স্ক্রাবটি ঠোঁটের মৃত ত্বক দূর করে এবং হালকা ট্যানিংও কমায় ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন:
সপ্তাহে মাত্র 2-3 বার ঠোঁট এক্সফোলিয়েট করুন; প্রতিদিন ব্যবহারে শুষ্কতা দেখা দিতে পারে ।
স্ক্রাব করার পর সর্বদা লিপ বাম বা নারকেল তেল লাগান ।
প্রচুর পানি পান করুন এবং ঠোঁট চাটা এড়িয়ে চলুন ।
এই প্রাকৃতিক স্ক্রাবগুলি ব্যবহার করে, আপনি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে শুষ্কতা, ফাটা এবং নিস্তেজতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, আপনার ঠোঁটকে আবার নরম, গোলাপি এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
