মাত্র সাত দিনেই পার্থক্য দেখতে পাবেন ত্বকে ! এই ঘরোয়া টোটকাতেই মুখে আনবে প্রাকৃতিক জেল্লা

মাত্র সাত দিনেই পার্থক্য দেখতে পাবেন ত্বকে ! এই ঘরোয়া টোটকাতেই মুখে আনবে প্রাকৃতিক জেল্লা
ব্যস্ত জীবনযাপন, দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে আমাদের ত্বক তার স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়ে ফেলে । মেনে চলুন এই ঘরোয়া পদ্ধতি ৷
Published : March 23, 2026 at 10:53 AM IST
বর্তমানে প্রত্যেকেই সুন্দর ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে চান ৷ কিন্তু ক্রমবর্ধমান দূষণ, অনিয়মিত জীবনযাপন এবং রাসায়নিকযুক্ত প্রসাধনী আমাদের ত্বকের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে । এরফলে, মানুষ প্রায়শই ব্যয়বহুল চিকিৎসার দ্বারস্থ হন ৷ যা সবার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না । তবে ভালো বিষয় হল, আমাদের নিজেদের রান্নাঘরেই এমন অসংখ্য প্রাকৃতিক ও কার্যকর প্রতিকার লুকিয়ে আছে, যা কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম । যদি এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে মেনে চলা হয়, তবে মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ত্বকের ক্ষেত্রে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ত্বকের যত্নের এমন কিছু সহজ ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে ৷ যা অনুসরণ করে আপনিও পেতে পারেন সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক ।
1) হালকা গরম জল ও লেবু: সকালে খালি পেটে লেবু মেশানো হালকা গরম জল পান করা ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বা টক্সিন দূর করে এবং ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে । এরফলে মুখে এক ধরণের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে ।
2) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Cleansing): দিনে অন্তত দু'বার মুখ ধোয়া অত্যন্ত জরুরি । ধুলোবালি ও ময়লা ত্বকের লোমকূপগুলি আটকে দেয়, যার ফলে ব্রণ হওয়ার প্রবণতা বাড়ে এবং ত্বক নিস্তেজ হয়ে পড়ে । আপনি বেসন ও দুধ ব্যবহার করে একটি প্রাকৃতিক ক্লিনজার তৈরি করে নিতে পারেন ৷ এটি কেবল ত্বককেই পরিষ্কার করে না, বরং ত্বককে কোমল ও মসৃণও করে তোলে ।
3 ) সপ্তাহে 2-3 বার স্ক্রাব করুন: মৃত ত্বকের কোষ দূর করার জন্য স্ক্রাবিং অত্যন্ত জরুরি । চিনি ও মধু মিশিয়ে আপনি খুব সহজেই ঘরে বসে একটি স্ক্রাব তৈরি করে নিতে পারেন । এই মিশ্রণটি আলতোভাবে আপনার মুখে লাগান, 2-3 মিনিট ধরে মাসাজ করুন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন । এরফলে ত্বক হয়ে ওঠে মসৃণ এবং উজ্জ্বল । সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার মুখে স্ক্রাব করাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত ।
4) ফেস প্যাকের সাহায্যে পান তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা: ত্বকের জন্য ঘরে তৈরি ফেস প্যাক অত্যন্ত উপকারী । হলুদ, চন্দন এবং দই একসঙ্গে মিশিয়ে আপনি একটি ফেস প্যাক তৈরি করতে পারেন । এই মিশ্রণটি আপনার মুখে লাগিয়ে 15 মিনিট রেখে দিন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে এবং ত্বকের দাগছোপ ও কালো ছোপ কমাতে সাহায্য করে ।
5) অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন: ত্বকের জন্য অ্যালোভেরা এক কথায় আশীর্বাদস্বরূপ । রাতে ঘুমানোর আগে আপনার মুখে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে নিন । এটি ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ব্রণ ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে ।
6) প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন: সারাদিনে অন্তত 8-10 গ্লাস জল পান করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । জল ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন বের করে দেয় । এটি ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে ।
7) স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলুন: আপনার ত্বকের অবস্থা অনেকাংশেই আপনার খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভর করে । ফলমূল, সবুজ শাকসবজি, শুকনো ফল এবং ফলের রস গ্রহণ করুন । বিশেষ করে ভিটামিন 'সি' এবং 'ই' সমৃদ্ধ খাবারগুলি ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী ।
8) পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন: পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবের প্রভাব প্রায়শই সবার আগে আপনার চেহারায় ফুটে ওঠে । ঘুমের অভাব চোখের নিচে কালি পড়া এবং ত্বকের সজীবতা হারিয়ে ফেলার অন্যতম কারণ হতে পারে । প্রতিদিন রাতে 7-8 ঘণ্টা ঘুমানো দরকার ৷
9) সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে নিজেকে রক্ষা করুন: যখনই আপনি রোদে বের হবেন, তখন মুখ ঢেকে রাখুন অথবা সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । সূর্যের তীব্র রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে এবং ত্বক অতিরিক্ত কালচে বা 'ট্যান' হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)