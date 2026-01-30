শীতের সোয়েটার সুন্দরভাবে যত্নে রাখুন এইভাবে

ETV Bharat / lifestyle

শীতের সোয়েটার সুন্দরভাবে যত্নে রাখুন এইভাবে

বসন্ত এসে গিয়েছ আর তার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বিদায় নিচ্ছে । আপনি সোয়েটার এবং অন্যান্য পশমী পোশাক কীভাবে যত্ন নেবেন জানুন ৷

শীতের সোয়েটার কীভাবে যত্নে রাখবেন ?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 30, 2026

ডিজাইন স্টাইলিস সোয়েটার কেবল ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে না, বরং শীতকালে স্টাইলিশ লুকও প্রদান করে । কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সঠিক সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে । বসন্তের আগমনের পর, যদি আপনি এই শীতকালে সোয়েটার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে চান, তাহলে আপনার সোয়েটার দীর্ঘ সময়ের জন্য নতুনের মতো ভালো থাকবে তা নিশ্চিত করা উচিত । আপনি এই টিপসগুলিও অনুসরণ করতে পারেন: পরবর্তী শীতে কীভাবে পুরোনো পোশাকগুলিকে একেবারে নতুন দেখাবেন এবং পশমী পোশাকের যত্ন কীভাবে নেবেন তা দেখুন:

নোংরা কাপড় প্যাক করবেন না: আপনার সোয়েটার সংরক্ষণ করার আগে, সেগুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা অপরিহার্য । ধুয়ে বা ড্রাই ক্লিনিং করে যেকোনও দাগ দূর করুন । আর্দ্রতামুক্ত রাখতে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুকিয়ে নিন । নোংরা কাপড় প্যাক করলে মশা এবং পোকামাকড়ের ঝুঁকি বাড়তে পারে ।

সংরক্ষণ করুন এবং লেবেল করুন: আপনার ভারী সোয়েটার সুতির ব্যাগে সংরক্ষণ করুন । আপনার আলমারিতে জায়গা বাঁচাতে বিছানার বাক্সে রাখুন । ব্যাগে লেবেল লাগাতে ভুলবেন না যাতে আপনি সহজেই আপনার প্রিয় স্কার্ফ বা সোয়েটার খুঁজে পেতে পারেন ।

পোকামাকড় এবং মশার সুরক্ষা: পোকামাকড় এবং মশার হাত থেকে আপনার পোশাক রক্ষা করার জন্য, ব্যাগে ল্যাভেন্ডার বা ন্যাপথলিন বল রাখুন । এই পোকামাকড়গুলি আপনার সোয়েটারের ক্ষতি করতে পারে, তাই এই পদক্ষেপটি এড়িয়ে যাবেন না ।

আপনার প্রিয় চামড়ার জ্যাকেট এবং কোটগুলি ঝুলিয়ে সংরক্ষণ করুন । সম্ভব হলে, বাঁশের হ্যাঙ্গারে রাখুন । এটি নিশ্চিত করবে যে আপনার পোশাকগুলি আগামী বছরের জন্য প্রস্তুত ৷ ভাঁজ করে রাখলে জ্যাকেট খারাপ হয়ে যায় ৷

বুটগুলি যথাস্থানে রাখুন: এই মরশুমে আপনার বুটগুলি আপনার চেহারা উন্নত করে, তাই তাদের সঠিক যত্নও প্রয়োজন । ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া রোধ করার জন্য জুতোর কভারে হিল থেকে পা পর্যন্ত বুটগুলি সংরক্ষণ করুন ।

প্যাকিং করার আগে: শীতের পোশাক প্যাকিং কখনও কখনও চাপের কারণ হতে পারে । প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য এক কাপ গরম চকলেট বা কফি উপভোগ করুন । এটি কেবল আপনাকে আরাম দেবে না বরং আপনাকে সুসংগঠিত রাখতেও সহায়তা করবে ।

সোয়েটারের যত্ন নেওয়া কেবল সেগুলি সংরক্ষণ করার জন্য নয়, এটি আপনার ফ্যাশন সেন্স বজায় রাখার জন্যও । সঠিক যত্নের সঙ্গে, আপনার সোয়েটারগুলি আপনাকে বহু বছর ধরে টিকে থাকতে পারে । তাই, এই সহজ টিপসগুলি অনুসরণ করুন এবং পোশাকগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সুন্দর রাখতে সহায়তা করবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

