মুখের জ্বালা ও লালচে ভাব বারবার বিরক্ত করছে ? পরিবর্তন করুন ত্বকের যত্নের রুটিন
প্রতিটি ত্বকের যত্নের রুটিন সবার জন্য উপযুক্ত নয়, তাই যদি আপনার ত্বকে কোনও লক্ষণ লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনার অবিলম্বে সতর্ক হওয়া উচিত ৷
Published : March 12, 2026 at 5:21 PM IST
সুন্দর এবং উজ্জ্বল ত্বক পেতে আমরা প্রায়শই দামি ক্রিম, সিরাম এবং ফেসওয়াশ ব্যবহার করি । কিন্তু এই পণ্যগুলি আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত কিনা সেদিকে কি আপনি মনোযোগ দেন ?
কখনও কখনও আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, ত্বকের উন্নতির পরিবর্তে ক্ষতি হয় । প্রতিটি ত্বকের যত্নের পণ্য সবার জন্য উপযুক্ত নয়, তাই সতর্কতা অপরিহার্য । যদি আপনার ত্বকের যত্নের রুটিন ত্বকের ধরণের জন্য উপযুক্ত না হয়, তাহলে মুখ আপনাকে কিছু সতর্কতা সংকেত দিতে শুরু করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই লক্ষণগুলি সম্পর্কে ৷
হঠাৎ এবং ক্রমাগত ব্রণ: নতুন পণ্য ব্যবহারের পর যদি আপনার ত্বকে ছোট ছোট ব্রণ হতে শুরু করে, তাহলে এটি একটি লক্ষণ যে আপনার পণ্যগুলিতে এমন উপাদান রয়েছে যা আপনার ছিদ্রগুলিকে আটকে দিচ্ছে । কখনও কখনও, খুব ভারী ক্রিম বা তেল-ভিত্তিক ক্লিনজার তৈলাক্ত ত্বকের মানুষদের জন্য সমস্যা হতে পারে ।
ত্বকের টানটান ভাব এবং শুষ্কতা: যদি আপনার মুখ ধোয়ার পরপরই ত্বক খুব বেশি টানটান বা শুষ্ক মনে হয়, তাহলে সম্ভবত ফেসওয়াশ খুব বেশি হার্ড । অনেক ক্লিনজার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলে, ত্বকের বাধাকে দুর্বল করে দেয় । একটি ভালো ক্লিনজার ত্বক পরিষ্কার করার পরেও ত্বককে নরম রাখে ।
জ্বলা, চুলকানি, বা লালভাব: যদি আপনি কোনও পণ্য প্রয়োগের পরপরই হালকা ঝিনঝিন, জ্বালাপোড়া বা ফুসকুড়ি অনুভব করেন, তবে এটি অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ হতে পারে । প্রায়শই, সুগন্ধযুক্ত পণ্য বা অতিরিক্ত পরিমাণে সক্রিয় উপাদান ব্যবহার করলে ত্বক সংবেদনশীলতা এবং লালভাব দেখা দিতে পারে । জ্বালাপোড়া মানে পণ্যটি কাজ করছে না; এর অর্থ এটি আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয় ।
অতিরিক্ত তৈলাক্ত মুখ: এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু যদি আপনার ত্বক হঠাৎ অতিরিক্ত তেল নির্গত করতে শুরু করে, তবে এটি রুটিনের কারণে হতে পারে । যখন আপনি অতিরিক্ত শুষ্ক পণ্য ব্যবহার করেন, তখন ত্বক শুষ্ক বোধ হয় । ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ত্বকের নীচের তেল গ্রন্থিগুলি আরও তেল তৈরি করতে শুরু করে । এটি একটি লক্ষণ যে আপনার ত্বক হাইড্রেশনের অভাবের শিকার ।
খসখসে ত্বকের যত্ন: সঠিক ত্বকের যত্নের রুটিন আপনার মুখে উজ্জ্বলতা আনার কথা, কিন্তু যদি কয়েক সপ্তাহ ধরে এটি অনুসরণ করার পরেও আপনার মুখ ক্লান্ত, নিস্তেজ বা রঞ্জক দেখায় ৷ তবে এটি ভুল এক্সফোলিয়েটরের কারণে হতে পারে । অতিরিক্ত স্ক্রাবিং বা ভুল রাসায়নিক কোনও জিনিস ত্বকের উপরের স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ৷ এছাড়াও এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা কেড়ে নিতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)