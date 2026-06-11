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গোলাপ গাছের পাশে কি গাঁদা গাছ লাগানো উচিত ? জানুন বাগান করার কিছু টিপস

গোলাপ এবং গাঁদা গাছ খুব কাছাকাছি লাগানো উচিত নয় । বাতাস চলাচলের জন্য ছত্রাকজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে গাছ দুটির মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখুন ।

Garden Rose
গোলাপ গাছের পাশে কি গাঁদা গাছ লাগানো উচিত ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 11, 2026 at 11:24 AM IST

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আপনি যদি বাগানে গোলাপ চাষ করতে পছন্দ করেন ৷ তবে গোলাপের পাশাপাশি গাঁদা ফুল লাগানো যায় কি না এমন প্রশ্ন হয়তো আপনার মনে জেগেছে । অনেক অভিজ্ঞ মালী ও উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সঠিক গাছগুলির সমন্বয় কেবল বাগানের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং গাছগুলির স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী হতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, গোলাপের সঙ্গে গাঁদা ফুল লাগানো একটি চমৎকার উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় ।

গোলাপ ও গাঁদা ফুলের এই যুগলবন্দিকে কেন ভালো বলে মনে করা হয় ?

গোলাপ ও গাঁদা: উভয় গাছেরই পরিচর্যার চাহিদা প্রায় একই রকম । পর্যাপ্ত সূর্যালোক, উর্বর মাটি এবং নিয়মিত জল পেলে এই দুই ধরনের গাছই খুব ভালো বেড়ে ওঠে । তাই একই বাগানের বেড বা টবে এদের পাশাপাশি রোপণ করলে এদের পরিচর্যা করা অনেক সহজ হয়ে যায় ।

গাঁদা ফুল ক্ষতিকারক পোকামাকড় তাড়াতে সাহায্য করতে পারে: বাগান বিশেষজ্ঞদের মতে, গাঁদা গাছের কড়া গন্ধ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষতিকারক পোকামাকড়কে বিশেষ করে মাটিতে বসবাসকারী পোকামাকড়দের দূরে রাখতে সাহায্য করতে পারে । যদিও এটি সব সমস্যার সমাধান নয়, তবুও গোলাপের ‘সঙ্গী উদ্ভিদ’ (companion plant) হিসেবে গাঁদা ফুলকে অত্যন্ত উপযোগী ও জনপ্রিয় বলে গণ্য করা হয় ।

বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি: লাল, গোলাপি বা সাদা গোলাপের পাশে হলুদ ও কমলা গাঁদা ফুল দেখতে চমৎকার লাগে । এদের রঙের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বাগানকে প্রাণবন্ত করে তোলে ৷ আর এই কারণেই ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনাররা প্রায়ই এই সংমিশ্রণটি ব্যবহার করেন ।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ: গোলাপ ও গাঁদা গাছ খুব কাছাকাছি রোপণ করা এড়িয়ে চলুন । গাছের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখুন যাতে বাতাস চলাচল ভালো থাকে এবং ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি কমে । এছাড়া, নিয়মিত মরা পাতা ও আগাছা পরিষ্কার করুন ।

মাটি ও সারের যত্ন: ভয় গাছই সুনিষ্কাশিত মাটিতে ভালো জন্মে। মাটিতে ভালোভাবে পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। খেয়াল রাখবেন যেন পানি জমে না থাকে, কারণ এতে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।

সব জায়গায় কি এদের একসঙ্গে লাগানো উপযুক্ত ?

আপনার টব যদি খুব ছোট হয়, তবে গাছ দুটিকে একসাথে না লাগানোই ভালো । সীমিত পরিসরে পুষ্টি ও জলের জন্য গাছগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠতে পারে । তাই বড় কোনো টব বা বাগানের খোলা কোনো অংশে এদের লাগানোই বেশি উপযুক্ত ।

সামগ্রিকভাবে, গোলাপের পাশাপাশি গাঁদা ফুল লাগানো একটি ভালো ও কার্যকর সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় । এটি কেবল বাগানের সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছগুলোর জন্যও উপকারী হতে পারে । তবে পোকামাকড় দমনের জন্য কেবল গাঁদা ফুলের ওপর নির্ভর করাটা অবাস্তব হবে । নিয়মিত পরিচর্যা, সুষম সার প্রয়োগ এবং গাছগুলোর মধ্যে সঠিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমেই কেবল উভয় গাছ সুস্থ থাকবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে ফুল দিতে থাকবে ।

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গোলাপ গাছের পাশে কি গাঁদা
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