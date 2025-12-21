ঠান্ডায় খুব বেশি চুল পড়ছে ? হতে পারে প্রতিদিনের জীবনধারার এই ভুলগুলি

ঠান্ডায় খুব বেশি চুল পড়ছে ? হতে পারে প্রতিদিনের জীবনধারার এই ভুলগুলি
শীতকালে চুল দুর্বল হয়ে পড়ে । শুষ্ক বাতাস এবং দূষণ চুলের গোড়ার ক্ষতি করে, যার ফলে চুল পড়া বেড়ে যায় ।
শীতকাল স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য উভয়ের জন্যই অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে । ঠান্ডা বাতাস, শুষ্ক আবহাওয়া এবং দূষণ সরাসরি আমাদের চুলের উপর প্রভাব ফেলে, যারফলে চুল পড়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
আপনি যদি শীতকালে চুল পড়ার বিষয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন কিছু অভ্যাস এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন শীতকালে কিছু জিনি এড়িয়ে যাওয়া ৷
গরম জল দিয়ে চুল ধোয়া: শীতকালে গরম জলে স্নান করা আনন্দের হলেও, এই অভ্যাসটি আপনার চুলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । গরম জল আপনার চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ৷ যা চুল শুষ্ক এবং ভঙ্গুর করে, যার ফলে ভেঙে যায় । এটি এড়াতে, হালকা গরম জল ব্যবহার করুন এবং ঠান্ডা জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন যাতে চুলের কিউটিকল নষ্ট না হয় ৷
প্রতিদিন বা খুব বেশি চুল না ধোয়া: কিছু মানুষ শীতকালে তাঁদের চুল ধোয়া এড়িয়ে চলেন, আবার কেউ কেউ প্রতিদিন শ্যাম্পু করেন । উভয় অভ্যাসই অস্বাস্থ্যকর । দীর্ঘ সময় ধরে চুল নোংরা রাখলে খুশকি এবং মাথার ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়, অন্যদিকে অতিরিক্ত ধোয়া চুল শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে তুলতে পারে । সপ্তাহে 2-3 বার হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়া যথেষ্ট ।
দীর্ঘ সময় ধরে স্কার্ফ বা টুপি ব্যবহার: শীতকালে স্কার্ফ, টুপি বা মাফলার পরা অপরিহার্য, তবে এগুলি ক্রমাগত পরা আপনার চুলের ক্ষতি করতে পারে এবং আপনার মাথার ত্বক ঘামে ভিজে যেতে পারে । এর ফলে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেতে পারে এবং চুলের গোড়া আটকে যেতে পারে । ঘরে ফিরে একটি আলগা সুতির স্কার্ফ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন এবং চুল খুলে রাখলে ভালো ।
চুলের স্টাইলিং সরঞ্জামের ব্যবহার: শীতকালে চুল এমনি শুষ্ক এবং ভেঙে যায় । হেয়ার ড্রায়ার, স্ট্রেইটনার বা কার্লিং আয়রন ব্যবহার করলে আরও ক্ষতি হতে পারে । তাপ চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয়, যারফলে চুল ভেঙে যায় এবং চুল পড়ে যায় । প্রয়োজনে, তাপ সুরক্ষাকারী স্প্রে ব্যবহার করুন এবং কম তাপমাত্রায় চুল স্টাইল করুন ।
চুলে তেল দিয়ে রোদ পোহানো: অনেকেই শীতকালে চুলে তেল দিয়ে রোদ পোহান, কিন্তু এই অভ্যাস তাদের চুলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । তেল মাখা চুল রোদে গরম হয়, যারফলে চুলের গোড়া দুর্বল হয় । তেল মাখার পর চুল ঢেকে রাখুন এবং হালকা রোদে বসে থাকুন ।
পুষ্টি উপেক্ষা করা: শীতে শরীরের আরও পুষ্টির প্রয়োজন । ভিটামিন ডি-এর অভাব, আয়রনের অভাব এবং প্রোটিনের অভাবও চুল পড়ার কারণ হতে পারে । এই ঋতুতে আপনার খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, ড্রাই ফ্রুট, ডিম এবং ডাল অন্তর্ভুক্ত করুন ।
মাথার ত্বকে মাসাজ না করা: ঠান্ডায় রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়ে যায়, ফলে চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছতে বাধা পায় । নিয়মিত আলতো হাতে মাথার ত্বকে মাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং চুল মজবুত হয় । সপ্তাহে দু'বার বাদাম বা নারকেল তেল দিয়ে মাসাজ করুন ।
ডিহাইড্রেশন: তৃষ্ণা কমার কারণে, মানুষ শীতকালে কম জল পান করে, যা শরীর এবং চুল উভয়কেই ডিহাইড্রেটেড করে । চুল সুস্থ রাখতে, দিনে কমপক্ষে 8-10 গ্লাস জল পান করা গুরুত্বপূর্ণ ।
