শিবরাত্রির সময় এই কাজ করলে জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে

শিবরাত্রির সময় এই কাজ করলে জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে
শিবরাত্রির দিন কীভাবে পুজো করবেন জানালেন জ্যোতিষী ৷
Published : February 14, 2026 at 12:29 PM IST
পুরাণ অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের শিবরাত্রি তিথিতে শ্রদ্ধা ভক্তিভরে শিবের পুজো করলে ব্যক্তির মনস্কামনা পূরণ করেন মহাদেব । পাশাপাশি শিব ও পার্বতীর আশীর্বাদ পাওয়া যায় বলে মনে করা হয় । শিব পুরাণে মহাদেবকে প্রসন্ন করার জন্য় একাধিক উপায় জানা যায় । শিব পুরাণ অনুযায়ী শ্রাবণ শিবরাত্রির দিনে বেশ কিছু উপায় করলে ব্যক্তি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে থাকেন । এর ফলে ধন, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য লাভ করা যায় ।
মহাশিবরাত্রি হিন্দু ধর্ম মতে দিনটিকে বিশেষ বলে মনে করা হয় । ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মহাশিবরাত্রি উৎসব পালিত হয় । শাস্ত্র অনুসারে, মহাশিবরাত্রি হল সেই দিন যখন স্বয়ং শিব-পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল । নিজের সংসার ধর্ম শুরু করেন মহাদেব । মনে করা হয় এই দিন সঠিক নিয়ম মেনে এই নিয়ম পালন করলে মনের মতো জীবন সঙ্গী পাওয়া যায় ।
শিব পুরাণ অনুযায়ী শ্রাবণ শিবরাত্রির সন্ধ্যাবেলা বেলপাতায় চন্দন দিয়ে 'ওম নমঃ শিবায়' লিখে শিবলিঙ্গে নিবেদন করুন । এভাবে 108টি বেলপাতা শিবলিঙ্গে নিবেদন করবেন । এর প্রভাবে আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, পাশাপাশি দুর্ভাগ্যও দূর হয় । শিবকে বেলপাতা নিবেদন করলে তিন জন্মের পুণ্য লাভ করা যায় ।
নানান নিয়মের ভিত্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্রেও নানান নিয়মের কথা বলা হয়েছে ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "এইদিন পুজো সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর শিব লিঙ্গ থেকে একটা বেলপাতা নেবেন ৷ সেটা হাতে নিয়ে মহাদেবকে অবশ্যই নিজের মনোস্কামনা জানাবেন ৷ এই কাজ সম্পন্ন করার পর বাড়ি এসে এই বেলপাতা ক্যাশবাক্স বা মানিব্যাগ ও আলমারির লকারে রেখে দিন ৷ এতে খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে ও মনোস্কামনা পূরণ হবেই ৷"
এছাড়াও জ্যোতিষী জানান প্রহর মেনে নিবেদন করলে আরও উপকার পাওয়া যায় ৷ প্রথম প্রহর দুধ দিয়ে সন্ধ্যে 6:11 থেকে রাত 9:23 পর্যন্ত ৷
দ্বিতীয় প্রহর: দই দিয়ে ৷ রাত 9:23 থেকে 12:35 পর্যন্ত ৷
তৃতীয় প্রহর: ঘি দিয়ে ৷ রাত 12:35 থেকে ভোর 3:47 পর্যন্ত ৷
চতুর্থ প্রহর: মধু দিয়ে ৷ 3:47-6:59 পর্যন্ত ৷
এছাড়াও এইদিনে শাস্ত্র মতে মহাশিবরাত্রি তিথিতে সন্ধ্যাবেলা স্নানের পর শিবের পুজো করা উচিত । শাস্ত্র অনুযায়ী, ব্রত পালনের সম্পূর্ণ ফল প্রসূর জন্য সূর্যোদয় থেকে শুরু করে চতুর্দশী তিথি অস্ত হওয়ার মধ্যেকার সময় পর্যন্ত ব্রত শেষ করা উচিত । ব্রত পালনের আগের দিন সংযম থাকার নিয়ম আছে ৷ ওই দিন আমিষ খাবার খাওয়া উচিত নয় । এই নিয়ম মেনে চললে জীবনে সুখ শান্তি বজায় থাকবে ৷
শিবরাত্রির দিন ভগবান শিবকে তুলসি পাতা নিবেদন করবেন না ৷
শিবলিঙ্গে কেতকী ফুল বা চম্পা ফুল নিবেদন করা যাবে না ৷
শিবলিঙ্গে কখনওই সিঁদুর দেওয়া যাবে না ৷ ভোলেনাথের পূজা করার সময়, ভুল করেও হলুদ, কুমকুম এইধরনের জিনিস নিবেদন করা উচিত নয় । হলুদের পরিবর্তে ভোলেনাথকে চন্দন নিবেদন করতে পারেন । এতে ভগবান সন্তুষ্ট হন ৷
ভগবান শিবকে বেলপাতা নিবেদন করা উচিত তবে কখনওই বেলপাতা কোথাও ভাঙা, ছেঁড়া বা খণ্ডিত হওয়া উচিত নয় । বেলপাতা সর্বদা একটি মসৃণ পৃষ্ঠে দেওয়া উচিত ।
এছাড়াও নারকেলের জল নিবেদন করা যাবে না ৷
প্যাকেট জাতীয় দুধ শিবলিঙ্গে নিবেদন না করাই ভালো ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)