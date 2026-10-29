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জিম ছাড়াই ম্যাজিক ! শিল্পা শেঠির এই 'ছোট বলের ট্রিক' কীভাবে বদলে দেবে আপনার শরীর ও মন ?

Shilpa Shetty's Fitness Routine: শিল্পা শেঠির এই ওয়ার্কআউটটি একটি উদাহরণ, কীভাবে একটি সাধারণ বল আপনার ফিটনেস রুটিনকে আকর্ষণীয় ও চ্যালেঞ্জিং উভয়ই করে তুলতে পারে ।

Lifestyle Fitness Tips
শিল্পা শেঠির এই 'ছোট বলের ট্রিক ফিটনেসের সেরা মন্ত্র (Instagram)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2026 at 1:07 PM IST

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বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির বয়স 51 বছরের বেশি । তিনি তাঁর চমৎকার ফিটনেস এবং যোগব্যায়ামের প্রতি ভালোবাসার জন্য সুপরিচিত । শিল্পা প্রায়শই সোশাল মিডিয়ায় তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নতুন নতুন ফিটনেস রুটিন এবং শরীরচর্চার ভিডিয়ো শেয়ার করেন । এরই ধারাবাহিকতায়, সম্প্রতি তিনি একটি 'বল ওয়ার্কআউট' চ্যালেঞ্জ শেয়ার করেছেন । এই ব্যায়াম পদ্ধতিটি কেবল শরীরকে ফিটই রাখে না, বরং মানসিক একাগ্রতা ও শারীরিক ভারসাম্য উন্নত করতেও সাহায্য করে ।

এই 'বল ওয়ার্কআউট' চ্যালেঞ্জটি কী ?

সাধারণত জিমে মানুষ ভারী ওজন তোলা বা বিভিন্ন ব্যায়ামের যন্ত্র ব্যবহারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয় । তবে শিল্পা শেঠির এই ওয়ার্কআউটটি দেখায় যে, একটি সাধারণ বল কীভাবে আপনার ফিটনেস রুটিনকে আনন্দদায়ক ও চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে পারে । এই ব্যায়ামের জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় (কোঅর্ডিনেশন) ও ভারসাম্যের প্রয়োজন হয়, যারফলে শরীরচর্চার সময় আপনার পুরো মনোযোগ নড়াচড়ার উপর নিবদ্ধ থাকে ।

এটি কীভাবে একাগ্রতা ও ভারসাম্য বাড়ায় ?

আপনি এমন কোনও ব্যায়াম বেছে নেন যার জন্য ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি ৷ তখন মন ও শরীর উভয়ই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে । এই ধরনের ব্যায়াম অনুশীলনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুফল রয়েছে ৷

মনোযোগের উন্নতি: এই ধরনের কার্যক্রমের সময় আপনাকে প্রতিটি নড়াচড়ার দিকে গভীর মনোযোগ দিতে হয়, যা মানসিক একাগ্রতাকে শক্তিশালী করে ।

হাত ও চোখের উন্নত সমন্বয়: বল নিয়ে করা এই নড়াচড়াগুলি চোখ ও হাতের মধ্যকার সমন্বয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে ।

শরীরের সচেতনতা: স্থান বা পরিসরের মধ্যে শরীর কীভাবে নড়াচড়া করে সে সম্পর্কে বোধ আরও ভালো হয়, যা শরীরের ভঙ্গি বা পোশ্চার উন্নত করতে সাহায্য করে ।

পেশির সক্রিয়তা: আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হওয়া এই ব্যায়ামটি শরীরের কোর (core) বা মূল পেশি এবং স্থিতিশীলতার জন্য দায়ী পেশিগুলিকে শক্তিশালী করে ৷ যে অংশগুলি প্রচলিত ব্যায়ামের ক্ষেত্রে প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায় ।

এই ব্যায়ামটি সব বয়সের মানুষের জন্য কেন উপকারী ?

ছোট বল ব্যবহার করে করা ব্যায়ামের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, যেকোনও বয়সের মানুষ সহজেই এগুলিকে তাদের দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । তরুণ থেকে শুরু করে বয়স্ক সবাই এই ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের নমনীয়তা ও শক্তি বাড়াতে পারেন ৷ এতে অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের উপর কোনও বাড়তি চাপও পড়ে না । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক ভারসাম্য ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া (রিফ্লেক্স) দুর্বল হতে থাকে ৷ এই ধরনের অনন্য ব্যায়াম আমাদের পেশির ভিতরের স্নায়ু-পেশি সংযোগগুলিকে (নিউরো-মাসকুলার কানেকশন) পুনরায় সক্রিয় করতে সাহায্য করে । এই ব্যায়াম শরীরকে দৈনন্দিন কাজের জন্য আরও কর্মক্ষম ও চটপটে রাখে এবং আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয় ।

ফিটনেসকে আনন্দদায়ক করে তুলুন

শিল্পা শেঠির ফিটনেস রুটিন থেকে বোঝা যায়, সুস্থ থাকার জন্য সবসময় ব্যয়বহুল জিম সরঞ্জাম বা অত্যন্ত কঠোর ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না । অনেক সময় ছোটখাটো ও সৃজনশীল পরিবর্তনের মাধ্যমেই ব্যায়ামকে কার্যকর করে তোলা সম্ভব । যদি বর্তমান ফিটনেস রুটিন নিয়ে একঘেয়ে বোধ করেন, তবে এই ধরনের আনন্দদায়ক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সেটিকে নতুন রূপ দিতে পারেন ।

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SHILPA SHETTY
শিল্পা শেঠি ফিটনেস রুটিন
BALL EXERCISES FOR BRAIN FOCUS
SHILPA SHETTYS FITNESS
জিম ছাড়াই ফিট থাকার উপায়

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