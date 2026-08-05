রান্নাঘরে গ্যাস ওভেনের পাশে ভুলেও এগুলি রাখবেন না
অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা ঘটার আগে সাবধান হোন ৷ নিজে ও পরিবারকে বাঁচাতে আজ থেকে রান্নার সময় সচেতন থাকুন ৷
Published : August 5, 2026 at 4:09 PM IST
রান্নাঘর এমন একটি জায়গা যেখানে আমরা আমাদের অনেকটা সময় কাটাই । তবে, রান্নাঘরে এক মুহূর্তের অসাবধানতাও একটি বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে । গ্যাস স্টোভের কাছে রাখা জিনিসপত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । সুবিধার জন্য অনেকেই প্রায়শই ব্যবহৃত জিনিসপত্র স্টোভের কাছে রাখেন । তবে, গবেষণায় দেখা গিয়েছে এই অভ্যাসটি আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের কারণ হতে পারে ।
রান্নার সময়, দাহ্য পদার্থ (যেমন প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, তেলের বোতল, কাগজ এবং কাপড়) খোলা আগুন, তীব্র তাপ বা ছিটকে পড়া তেল থেকে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে । তাই, রান্নাঘরের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, চলুন জেনে নেওয়া যাক গ্যাস স্টোভের কাছে কোন জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা উচিত এবং দুর্ঘটনা এড়াতে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত...
প্লাস্টিকের পাত্র ও জিনিসপত্র
অনেকেই চা, চিনি এবং গোলমরিচের মতো জিনিস প্লাস্টিকের পাত্রে রাখেন এবং রান্নার সময় সহজে ব্যবহারের জন্য প্রায়শই সেগুলোকে গ্যাস স্টোভের কাছে রাখেন । তবে, দুর্ঘটনা এড়াতে প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল, চামচ এবং অন্যান্য প্লাস্টিকের জিনিসপত্র গ্যাস স্টোভের কাছে রাখা উচিত নয় । স্টোভের তাপে এগুলো গলে যেতে পারে । কিছু প্লাস্টিকের জিনিস উচ্চ তাপে ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গত করতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে আগুন লাগার ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে । তাই, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র স্টোভ থেকে দূরে কোনও আলমারিতে রাখাই সবচেয়ে ভালো ।
রান্নার স্প্রে তেল ও ঘি
আমরা রান্না করার সময় তেল ব্যবহার করি । তাই, রান্নার তেলের বোতল, ঘিয়ের পাত্র এবং স্প্রে ক্যান প্রায়শই সহজে ব্যবহারের জন্য গ্যাস ওভেনের কাছে রাখা হয় । বেশি তাপে তেল অত্যন্ত গরম হয়ে উঠতে পারে এবং তাতে আগুন ধরে যেতে পারে । বিশেষ করে অ্যারোসল স্প্রে ক্যান তাপের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরিত হতে পারে । তাই, এগুলো আগুন থেকে দূরে একটি ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত ।
কাগজ, টিস্যু পেপার এবং কাপড়
অনেকে রান্নার সময় হাত মোছার জন্য গ্যাস ওভেনের কাছে টিস্যু পেপার ও কাপড় রাখেন । খবরের কাগজ, টিস্যু পেপার, রান্নাঘরের তোয়ালে এবং কাপড়ের মতো জিনিসগুলিতে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে । রান্নার সময় বাতাসের ঝাপটা এই জিনিসগুলিকে আগুনের শিখার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে । তাই, এগুলি ওভেনের কাছে না রাখাই ভালো । ব্যবহারের পরপরই এগুলি ফেলে দেওয়ার অভ্যাস করুন ।
মশলার পাত্র এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস
অনেকে সুবিধার জন্য মশলার পাত্র ওভেনের কাছে রাখেন, কিন্তু অতিরিক্ত তাপে মশলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । একইভাবে, ইলেকট্রিক কেটলি, মিক্সার, মোবাইল ফোন চার্জার এবং পাওয়ার কর্ডের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোও গ্যাস ওভেনের খুব কাছে রাখা উচিত নয় । তাপ এবং তেল ছিটকে পড়লে এগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করুন :
রান্না করার সময় ওভেন কখনও অযত্নে ফেলে রাখবেন না । যদি গ্যাস লিকের গন্ধ পান, তাহলে অবিলম্বে গ্যাস রেগুলেটর বন্ধ করে দিন এবং জানালা খুলে দিন, কিন্তু কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চালু বা বন্ধ করবেন না । শিশুদের ওভেন থেকে দূরে রাখুন । রান্নাঘরে একটি ছোট অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখাও একটি ভালো অভ্যাস । গ্যাসের পাইপ এবং রেগুলেটর নিয়মিত পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে সেগুলো প্রতিস্থাপন করুন ।
রান্নার ধোঁয়া ও গ্যাসের কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং এটি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে । 2020 সালে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানায় যে, অনিরাপদ রান্নার পদ্ধতির কারণে সৃষ্ট গৃহস্থালির দূষণে প্রতি বছর 32 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় । WHO-এর প্রতিবেদন অনুসারে, এই মৃত্যুগুলোর 32 শতাংশ হৃদরোগের কারণে, 23 শতাংশ স্ট্রোকের কারণে, 21 শতাংশ শ্বাসতন্ত্রের রোগের কারণে, 19 শতাংশ সিওপিডি-র কারণে এবং 6 শতাংশ ফুসফুসের ক্যানসারের কারণে ঘটে ।
এটিও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, গ্যাস স্টোভ থেকে নির্গত নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শে হাজার হাজার মানুষের হাঁপানির আক্রমণ হতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক সময় ব্যবহার সমীক্ষা অনুসারে, দেশের 76.3 শতাংশ নারী প্রতিদিন গড়ে 209 মিনিট (3.29 ঘণ্টা) রান্নাঘরে কাটান ।
এই সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা উচিত।
- রান্নার সময় উৎপন্ন ধোঁয়া বের করে দেওয়ার জন্য দরজা-জানালা খোলা রাখা ভালো ।
- ন্যূনতম সময়ে খাবারটি তৈরি করার চেষ্টা করুন ।
- মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জল পান করা এবং অল্প কিছুক্ষণ হাঁটা উপকারী ।
- ধোঁয়া ও গ্যাস অপসারণের সবচেয়ে ভালো উপায় হল এক্সহস্ট ফ্যান ও চিমনি ব্যবহার করা ।
- বৈদ্যুতিক ওভেন ব্যবহার করলে সম্ভাব্য ক্ষতি কিছুটা কমানো যায় ।
- যাদের আগে থেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাদের জন্য ইন্ডাকশন স্টোভ ব্যবহার করা একটি ভালো বিকল্প ।