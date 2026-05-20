সারাদিন রুটি নরম রাখার জন্য আটা কীভাবে মাখবেন ? জানুন সঠিক পদ্ধতি
রুটি দীর্ঘ সময় ধরে নরম ও মোলায়েম রাখতে হলে, আটা বা ময়দা সঠিকভাবে মাখা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : May 20, 2026 at 12:30 PM IST
সাধারণ কোনও বিশেষ মশলা ছাড়া রান্না করা ডাল কিংবা সবজির পদও যখন নিখুঁত গোলাকার, নরম ও তুলতুলে রুটির সঙ্গে পরিবেশন করা হয় তখন খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে । ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় থালির একটি অপরিহার্য অংশ হল রুটি । ব্রেকফাস্ট হোক বা রাতের খাবার কিংবা জলখাবার যে সময়ের জন্যই হোক না কেন, একটি নরম ও গরম রুটির জুড়ি মেলা ভার ।
তবে প্রায়শই এমনটা ঘটে যে, রুটি তৈরি করার অল্প সময়ের মধ্যেই তা শক্ত ও শুকনো হয়ে যায় । বিশেষ করে দুপুরের খাবারের জন্য প্যাক করা রুটি কিংবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তৈরি রুটির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বেশি দেখা যায় ৷ কারণ এই ধরনের রুটি সাধারণত দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে না ।
রুটিগুলো কতটা নরম হবে তা কেবল রুটি সেঁকার পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করে না, বরং আটা মাখার কৌশলের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল । আটা যদি সঠিকভাবে তৈরি করা হয়, তবে রুটিগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নরম থেকে যেতে পারে । কেউ কেউ আটায় ঘি মিশিয়ে থাকেন, আবার কেউ কেউ দুধ মেশানোর পরামর্শ দেন । সঠিক অনুপাত এবং যথাযথ কৌশল অবলম্বন করলে, আপনার রুটিগুলি সারাদিন ধরে নরম ও সুস্বাদু থাকবে ।
আটা বা ময়দা মাখার নিয়ম: আটা বা ময়দা মাখার সময় সর্বদা হালকা গরম জল ব্যবহার করুন । এর ফলে মাখাটা বেশ নরম হয়, যা নিশ্চিত করে যে রুটিগুলি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দীর্ঘ সময় ধরে নরম থাকবে । ঠান্ডা জল দিয়ে মাখা আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি রুটি প্রায়শই শক্ত হয়ে যায় ।
আটায় ঘি বা দুধ মেশানো: আটা মাখার সময় 1-2 চা চামচ ঘি বা তেল মিশিয়ে নিলে মাখার গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । এটি রুটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং রুটিগুলো খুব দ্রুত শক্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে । এছাড়া, আপনি যদি অত্যন্ত নরম রুটি পেতে চান, তবে জল ও সামান্য দুধের মিশ্রণ দিয়ে আটা মাখতে পারেন । দুধের মধ্যে থাকা ফ্যাট বা চর্বি উপাদান রুটিগুলিকে দীর্ঘসময় ধরে নরম রাখতে সহায়তা করে ।