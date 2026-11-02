উপহার এখন প্রাপকের পছন্দে, কেন দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে ডিজিটাল গিফটিং ?

উপহার এখন প্রাপকের পছন্দে, কেন দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে ডিজিটাল গিফটিং ?
Digital Gifting: ডিজিটাল গিফট কার্ডের প্রবণতা ইঙ্গিত এখন এমন উপহার দিতে পছন্দ করেন যা কেবল দেখতেই আকর্ষণীয় নয়, বরং গ্রহণকারীর জন্যও দরকারি ।
Published : November 2, 2026 at 10:35 AM IST
উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দ্বিধা হল, যাকে উপহার দিচ্ছেন তিনি আসলে কী পছন্দ করবেন তা বুঝে ওঠা । পোশাক, ঘড়ি, পারফিউম কিংবা ঘর সাজানোর সামগ্রী আমরা প্রায়শই নিজের পছন্দ অনুযায়ী উপহার নির্বাচন করি, কিন্তু যিনি উপহার পাচ্ছেন তিনি যে ঠিক একই রকম পছন্দ করবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই । এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, আর তা হল ডিজিটাল গিফট কার্ড । এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের একটি কার্ড বা ভাউচার পাঠাতে পারেন, যা ব্যবহার করে প্রাপক নিজের পছন্দমতো যেকোনও কিছু কিনে নিতে পারেন ।
ডিজিটাল গিফট কার্ড ব্যবহারের প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে, বিশেষ করে মিলেনিয়াল (Millennials) এবং জেন জি (Gen Z) প্রজন্মের মধ্যে । এর একটি বড় কারণ হল সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য । জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী বা যেকোনও উৎসবের জন্য উপহার পাঠানোর সময় আপনাকে আর দোকানে যেতে হবে না কিংবা উপহার মোড়ানোর (Gift-wrapping) ঝামেলাও পোহাতে হবে না । মোবাইল ফোন থেকেই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি ডিজিটাল গিফট কার্ড কেনা এবং তা পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ।
নিজের উপহার নিজে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা
ডিজিটাল পেমেন্ট ও প্রি-পেইড মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা ডিজিটাল উপহার প্রদানের পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, উপহার গ্রহণকারী নিজের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী উপহার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পান । বর্তমানে ই-গিফট কার্ডের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বিকল্প যার মধ্যে ছবি, অ্যানিমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি নকশা সম্বলিত ব্যক্তিগতকৃত কার্ডও অন্তর্ভুক্ত ।
শুধু কেনাকাটার চেয়েও বেশি: অবসর ও বিনোদনের সুযোগ
ডিজিটাল গিফট কার্ড এখন আর শুধু খুচরা কেনাকাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই । আপনি এখন স্পা ট্রিটমেন্ট, মাসাজ বা অ্যারোমাথেরাপির মতো অভিজ্ঞতার জন্য ভাউচার উপহার দিতে পারেন । স্পা, আয়ুর্বেদের মতো ভাউচারগুলি এই ধরনের বিকল্প অফার করে ।
যাঁরা ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য MakeMyTrip এবং Cleartrip-এর মতো প্ল্যাটফর্মের গিফট কার্ডগুলি চমৎকার পছন্দ । অন্যদিকে, তাজ, ম্যারিয়ট বা আইটিসি হোটেলের ভাউচার কাউকে একটি বিশেষ ডাইনিং অভিজ্ঞতা বা একটি স্মরণীয় হোটেল থাকার সুযোগ করে দিতে পারে ।
সব ধরনের পছন্দের জন্য বিকল্প
ফিটনেস উৎসাহীদের জন্য, কোনও হেলথ-এর সাবস্ক্রিপশন একটি দারুণ উপহার হতে পারে । আপনি যদি বিনোদনের খোঁজ করেন, তবে বুকমাইশো (BookMyShow)-এর ভাউচার একটি উপযুক্ত পছন্দ ৷ আর কফিপ্রেমীরা কোনও ক্যাফের এর ভাউচার পছন্দ করতে পারেন । যারা কেনাকাটা উপভোগ করেন, তাদের জন্য অ্যামাজন (Amazon), ফ্লিপকার্ট (Flipkart), মিন্ট্রা (Myntra) এবং আজিও (Ajio)-এর গিফট কার্ডও সহজেই পাওয়া যায় ।
অ্যাসোচ্যামের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বড় কর্পোরেট অর্ডারগুলির 35 শতাংশই এখন গিফট কার্ড, ই-ভাউচার এবং অ্যাপ-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে ।
ডিজিটাল গিফট কার্ডের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা মানুষের উপহার দেওয়ার পদ্ধতিতে একটি পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটায় ৷ তাঁরা এমন উপহার বেছে নিচ্ছে যা কেবল আকর্ষণীয়ই নয়, বরং প্রাপকের জন্য সত্যিই দরকারি । সর্বোপরি, কাউকে তার পছন্দমতো জিনিস বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়াটা নিজেই একটি সত্যিকারের বিশেষ উপহার ।