গ্রীষ্মের কোনও অনুষ্ঠানে পরার জন্য পারফেক্ট হতে পারে এই পোশাক, সানিয়ার থেকে নিন ফ্যাশনের টিপস

গ্রীষ্মের কোনও অনুষ্ঠানে পরার জন্য পারফেক্ট হতে পারে এই পোশাক, সানিয়ার থেকে নিন ফ্যাশনের টিপস
ঈদের জন্য সানিয়া মির্জার পাকিস্তানি অর্গাঞ্জা কুর্তা লুকটি সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে । যা গ্রীষ্মের জন্য সেরা টিপস হতে পারে ৷
Published : May 29, 2026 at 3:24 PM IST
ঈদ উপলক্ষে, সানিয়া মির্জা তাঁর স্টাইলিশ অথচ স্নিগ্ধ জাতিগত সাজের মাধ্যমে ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছেন । এবার তিনি একটি পাকিস্তানি ডিজাইনার লেবেলের তৈরি চমৎকার অর্গানজা কুর্তা সেট পরিধান করেছিলেন ৷ যাতে তাঁকে দেখতে অত্যন্ত রাজকীয় ও মার্জিত লাগছিল । হালকা রঙের আভা, ফ্লোরাল কাজ এবং ঢিলেঢালা গড়নের এই পোশাকটি তাঁর সামগ্রিক সাজে এক অসাধারণ আভিজাত্যের ছোঁয়া এনে দিয়েছিল ।
সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিগুলিতে সানিয়া মির্জাকে বেইজ ও নীল রঙের মিশ্রিত তৈরি একটি ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা যাচ্ছে । তাঁর এই সাজে ফুটে উঠেছে এক স্নিগ্ধ ও মার্জিত আভিজাত্য ৷ যা গ্রীষ্মকালীন ঈদের ফ্যাশনের জন্য হতে পারে এক আদর্শ অনুপ্রেরণা । তবে যে বিষয়টি সত্যিই সবার নজর কেড়েছে, তা হল কোনও ভারী অলঙ্কার বা অনুষঙ্গের সাহায্য ছাড়াই তিনি কীভাবে তাঁর পোশাকটিকে অবিশ্বাস্য রকমের স্টাইলিশ করে তুলেছেন ।
অরগ্যানজা কাপড় যোগ করে এক রাজকীয় আবেশ
সানিয়ার কুর্তা ও দোপাট্টার জন্য অরগ্যানজা কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা পোশাকটিকে ওজনে হালকা রেখেও এক অসাধারণ আভিজাত্যপূর্ণ রূপ দান করেছে । পোশাকটিতে শোভিত নীল রঙের সূচিকর্ম এর আকর্ষণকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে ।
রেশমি ট্রাউজার্স বাড়িয়ে তুলল আভিজাত্য: তিনি এই কুর্তাটির সঙ্গে রেশমি ট্রাউজার্স পরেন ৷ যা তাঁর পুরো সাজসজ্জায় একটি সুবিন্যস্ত ও আভিজাত্যপূর্ণ রূপ দান করে । আলগা ছন্দের কুর্তাটির পাশে এই সংমিশ্রণটি দেখতে ছিল পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ ।
হালকা সাজসজ্জায় সতেজ উপস্থিতি: সানিয়া তাঁর সাজসজ্জা অত্যন্ত সাদামাটা রেখেছেন । হালকা মেকআপ, ন্যুড রঙের লিপশেড এবং কালো সানগ্লাস তাঁর পোশাকটিতে একটি আধুনিক ছোঁয়া এনে দিয়েছে । তাঁর খোলা চুল গ্রীষ্মকালীন ঈদের এই সাজের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।
সাজসজ্জার মূল আকর্ষণ:নীল রঙের গয়না: পোশাকের সঙ্গে নজরকাড়া নীল রঙের নেকলেসটিই হয়ে উঠেছে তাঁর পুরো সাজসজ্জার কেন্দ্রবিন্দু । এই গয়নাটি তাঁর সাদামাটা ঐতিহ্যবাহী পোশাকটিতে একইসঙ্গে রঙের ছোঁয়া যোগ করেছে ।
পোশাকটির দাম কত ?
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সানিয়ার কুর্তা-দোপাট্টা সেটটির দাম আনুমানিক 35,733 টাকা । অন্যদিকে, এর সঙ্গে পরা ট্রাউজারটির দাম প্রায় 9,702 টাকা ।
গ্রীষ্মে ঈদের জন্য আপনার হতে পারে পারফেক্ট: এই ঈদে আপনি যদি ভারী লেহেঙ্গা কিংবা পোশাকের পরিবর্তে এমন কিছু বেছে নিতে চান যা হালকা, আভিজাত্যপূর্ণ এবং আরামদায়ক তবে সানিয়া মির্জার এই অরগ্যানজা লুকটি আপনার জন্য চমৎকার এক ফ্যাশন অনুপ্রেরণা হতে পারে ।
