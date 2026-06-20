মুলতানি মাটি নাকি চন্দন ? কোন ফেসপ্যাক ত্বকের জন্য সেরা কাজ করে
আপনার কি মুখে চন্দন বা মুলতানি মাটি ব্যবহার করা উচিত ? উজ্জ্বল ত্বকের জন্য এই দু'টি ফেস প্যাকের মধ্যে কোনটি সেরা, তা জেনে নিন ।
Published : June 20, 2026 at 3:29 PM IST
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই ত্বকের নানা সমস্যা দ্রুত দেখা দিতে শুরু করে । তীব্র রোদ, ঘাম ও ধুলোবালির কারণে মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় এবং ত্বক নিষ্প্রাণ ও মলিন দেখায় । এমন পরিস্থিতিতে, ঘরোয়া ও প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের যত্নের কথা ভাবলে প্রথমেই দু'টি প্রচলিত উপাদানের নাম মনে পড়ে: চন্দন এবং মুলতানি মাটি ।
সুন্দর, নিখুঁত ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে অনেক আগে থেকেই এই দু'টি উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে । তবে মুখের ত্বকের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী কোনটি বেশি উপযোগী, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন । মুলতানি মাটি কি সব ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই, নাকি চন্দন ব্যবহার করাটা বেশি উপকারী ও নিরাপদ ?
শুরু করা যাক মুলতানি মাটি (Fuller's earth) দিয়ে, যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য একটি অব্যর্থ প্রতিকার হিসেবে বিবেচিত । গ্রীষ্মকালে যদি আপনার ত্বক অতিরিক্ত চটচটে হয়ে ওঠে তবে মুলতানি মাটি আপনার পরম বন্ধু হয়ে উঠতে পারে । এর রয়েছে চমৎকার শোষণক্ষমতা, যা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে সহজেই জমে থাকা অতিরিক্ত সিবাম (sebum) ও ময়লা শুষে নেয় ।
এই প্রাকৃতিক মাটি ত্বকের লোমকূপকে সংকুচিত করে, যার ফলে ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস এবং বারবার ব্রণ হওয়ার মতো সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে । নিয়মিত ব্যবহারে রোদে পোড়া দাগও দ্রুত দূর হয় । তবে যাঁদের ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক বা সংবেদনশীল, তাদের সরাসরি মুলতানি মাটি ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ কারণ এটি ত্বককে আরও শুষ্ক করে তুলতে পারে ।
অন্যদিকে, চন্দন তার চমৎকার সুবাস ও ত্বক শীতলকারী গুণের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত । প্রখর রোদে বাইরে থেকে ফেরার পর যদি মুখে জ্বালাপোড়া, লালচে ভাব বা র্যাশ দেখা দেয়, তবে চন্দনের চেয়ে ভালো আর কোনও বিকল্প নেই । এটি কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ত্বককে তাৎক্ষণিক আরাম ও শীতল অনুভূতি প্রদান করে ।
চন্দনের রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাবলি, যা জেদি দাগ, কালচে ছোপ ও পিগমেন্টেশন হালকা করে ত্বকের রঙকে সমান ও উজ্জ্বল করে তোলে । স্বাভাবিক, শুষ্ক এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল ত্বকের জন্য এটি এক আশীর্বাদস্বরূপ । ত্বকের সজীবতা হারিয়ে গেলে চন্দন তাৎক্ষণিকভাবে এতে এক সতেজ ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয় ।
আপনার ত্বকের ধরণ অনুযায়ী বেছে নিন: এই দু'টির মধ্যে কোনটি বেছে নেবেন তা ঠিক করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল ত্বকের প্রধান সমস্যাটি চিহ্নিত করা । যদি আপনি ব্রণ ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে মুলতানি মাটির (Fuller's earth) সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে তা ব্যবহার করুন । অন্যদিকে, যদি আপনার ত্বক শুষ্ক হয় কিংবা আপনি গায়ের রঙ উজ্জ্বল ও দাগছোপ কমাতে চান, তবে চন্দন গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য কাঁচা দুধ বা মধু মিশিয়ে নিন ।
কম্বিনেশন প্যাক: আপনার ত্বক যদি মিশ্র প্রকৃতির হয় অর্থাৎ কপাল ও নাক (টি-জোন) তৈলাক্ত কিন্তু গাল শুষ্ক থাকে তবে এই দুই ধরনের ত্বকের উপযোগী উপাদান মিশিয়ে আপনি একটি 'মাস্টার ফেস প্যাক' তৈরি করতে পারেন । এটি তৈরির জন্য এক চা চামচ মুলতানি মাটি, হাফ চা চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং সামান্য টক দই মিশিয়ে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । এই প্যাকটি ত্বকের আর্দ্রতা বা স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রেখেই মুখের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করবে ।
সংক্ষেপে বলতে গেলে, সঠিক উপায়ে ব্যবহার করলে চন্দন এবং মুলতানি মাটি উভয়ই প্রকৃতির এক অমূল্য ও অত্যন্ত কার্যকর উপহার । এই গরমে দামি ও রাসায়নিক-যুক্ত প্রসাধনীতে অর্থ ব্যয় না করে, আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী এই প্রাকৃতিক উপায়গুলি ব্যবহার করে দেখতে পারেন । তবে মনে রাখবেন, নতুন কোনও কিছু মুখে লাগানোর আগে সম্ভাব্য অ্যালার্জির সমস্যা এড়াতে অবশ্যই ‘প্যাচ টেস্ট’ (ত্বকের ছোট অংশে পরীক্ষা) করে নেওয়া উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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