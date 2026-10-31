গর্ভবতী মায়েদের স্টাইল স্টেটমেন্ট, সামান্থার শাড়ি ও জ্যাকেট লুক এখন সুপার ভাইরাল
Style Statement for Expectant Mother: সামান্থা রুথ প্রভুর সাজ যেখানে শাড়ির সঙ্গে একটি জ্যাকেট পরা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশনে নিয়ে এসেছে এক নতুন মাত্রা ।
Published : October 31, 2026 at 2:07 PM IST
ফ্যাশন মানেই সবসময় নতুন পোশাক কেনা বা প্রতিবার নতুন কোনও ট্রেন্ড অনুসরণ করা নয় । অনেক সময় আলমারিতে থাকা একটি সুন্দর শাড়িই আপনার পুরো সাজকে অনন্য করে তুলতে পারে ৷ শুধু প্রয়োজন সেটিকে একটু ভিন্নভাবে স্টাইল করা । অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর সাজসজ্জার ধরনটি এর একটি চমৎকার উদাহরণ । ঐতিহ্যবাহী পোশাক থেকে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাকে অনায়াসেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার তাঁর এই দক্ষতা সেইসব মহিলাদের জন্য দারুণ অনুপ্রেরণা, যাঁরা আরামের সঙ্গে আপস না করেও নিজেদের একটি স্বতন্ত্র লুক বজায় রাখতে চান ।
সঠিক পোশাক নির্বাচন করা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় । এই সময়ে ঢিলেঢালা পোশাক, হালকা কাপড়ের তৈরি পোশাক এবং আরামদায়ক লেয়ারিং (একের ওপর আরেকটি পোশাক পরা) বেশ কার্যকর । সামান্থার সাজ—যেখানে শাড়ির সঙ্গে একটি জ্যাকেট পরা হয়েছে—এর একটি চমৎকার উদাহরণ ৷ এটি ঐতিহ্যবাহী শাড়িকে দেয় এক আধুনিক রূপ । সবচেয়ে ভালো দিক হল, এই স্টাইলটি কেবল গর্ভাবস্থার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য সময়েও, যেমন- আবহাওয়া যখন কিছুটা ঠান্ডা হতে শুরু করে, তখনও অনায়াসেই এই সাজ বেছে নেওয়া যেতে পারে ।
'সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ তামিল'-এ এক অনন্য শৈলী
'সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ তামিল'-এ উপস্থিত হওয়ার সময় সামান্থা ডিজাইনার আনভিলা মিশ্রার ব্র্যান্ড 'আনভিলা' (Anavila)-এর একটি চমৎকার হ্যান্ডলুম শাড়ি পরেছিলেন । তাঁর চিরাচরিত সাজপোশাকের ধারায় এটি ছিল এক নতুন সংযোজন । আইভরি রঙের এই শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছিলেন বেইজ রঙের একটি জ্যাকেট ৷ পোশাকের এই সংমিশ্রণটি অত্যন্ত সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও দেখতে ছিল দারুণ আকর্ষণীয় ।
হ্যান্ডলুম শাড়ির অনন্য আবেদন
এই শাড়িটি ডিজাইনারের 'মালি কিলী' (Malli Kili) সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত । 'পুক্কাল' (Pookkal) নামে পরিচিত এই শাড়িটি হাতে কাটা সুতা ও হাতে বোনা সুতি-রেশমি কাপড়ে তৈরি । এর মৃদু আইভরি রঙ, রুপালি পাড় এবং চমৎকার ফুলের এমব্রয়ডারি কাজ এটিকে সত্যিই বিশেষ করে তুলেছে । শাড়ির আঁচলে রয়েছে সোনালি রঙের কারুকাজ, আর পুরো শাড়ি জুড়ে থাকা ফড়িংয়ের মোটিফ একে দিয়েছে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ।
জ্যাকেটের মাধ্যমে আধুনিকতার ছোঁয়া
সামান্থা তার শাড়ির সঙ্গে একটি বেইজ রঙের 'পুক্কাল' (Pookkal) জ্যাকেট পরেছিলেন । লিনেন কাপড়ে তৈরি এই জ্যাকেটটি বেশ আরামদায়ক এবং কিছুটা ঢিলেঢালা । এতে ছোট ছোট পুঁতি দিয়ে তৈরি ফুলের নকশা ও ফড়িংয়ের মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এই জ্যাকেটটি পুরো সাজপোশাককে আরও আকর্ষণীয় ও আধুনিক করে তুলেছে ৷ পাশাপাশি হালকা শীতের আবহাওয়াতেও এটি দারুণ মানানসই ।
শাড়িকে যেভাবে স্টাইল করতে পারেন
এই সাজের সবচেয়ে ভালো দিক হল, শাড়িকে সবসময় প্রথাগত ঢঙে পরতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । অফিসের জন্য স্মার্ট লুক পেতে শাড়ির সঙ্গে সাদা শার্ট পরে দেখতে পারেন । ব্লেজারের সঙ্গে পরলে শাড়িতে একটি আনুষ্ঠানিক ভাব আসে, আবার ঢিলেঢালা টি-শার্ট ও স্নিকার্সের সঙ্গে পরলে শাড়িটি হয়ে ওঠে পুরোপুরি ক্যাজুয়াল ।
সামান্থার এই সাজ প্রমাণ করে যে, ফ্যাশনের ক্ষেত্রে আরাম এবং আভিজাত্য দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে । বিশেষ করে শীতকালে, শাড়ির উপর হালকা জ্যাকেট, শাল বা ব্লেজার জড়িয়ে আপনি নিজেকে নতুন এক স্টাইলে উপস্থাপন করতে পারেন ।
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