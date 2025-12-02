লাজে রাঙা কনে বউ সামান্থা, সিম্পল ফ্যাশনেই নজর কাড়ল নববধূর বেশ
সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন সমান্থা-রাজ । সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যেই বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী । কী কী বিশেষ চমক ছিল অভিনেত্রীর সাজে ?
Published : December 2, 2025 at 4:03 PM IST
বলিউডের খ্যাতনামী পরিচালক রাজ নিদিমোরুর সঙ্গে বিয়ে সারলেন সমান্থা রুথ প্রভু । সোমবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর সকালেই কোয়েম্বত্তূরের লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে সাতপাকে বাঁধা পড়েন সমান্থা-রাজ । সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যেই বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী ।
সেখানে তিনি কীভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছেন জানেন কি ? দেখে নিন একনজরে ৷
বিয়ের আসরে সমান্থার পরনে নকশা করা টুকটুকে লাল রঙের কাতান সার্টিন বেনারসি শাড়ি । বেনারসির পাড় আর আঁচলে জারদৌসির সূক্ষ্ম কারুকাজ । শাড়ির গা জুড়ে জরির নকশা । সমান্থার বোটনেক ব্লাউজ়ের পিঠের দিকেও দেখা যাচ্ছে জারদৌসির নকশা । নায়িকার এই ব্লাউজের নকশা নজরকাড়া ৷
তাঁর ব্লাউজটি শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলে যায় ৷ সোনার সূচিকর্মে এতটাই উদার ছিল যে চোখ বুলিয়ে নিলেই সিল্কের রঙ মিস হয়ে যেতে পারে । ব্লাউজে জীবন বৃক্ষ ও দেবীর নয়ন । কুন্দন কংবা হিরে নয়, বিয়েতে সোনার সাজই বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী । গলায় ভারী নেকলেস, কানে ভারী ঝোলা দুল, দু’হাত জুড়ে সোনার বালা, চূড়, গলায় মঙ্গলসূত্র, ডান হাতের দু’আঙুলে সোনার আংটি । সমান্থার সাজে নজর কেড়েছে তাঁর বিয়ের চারকোণা হিরের আংটিটি । হাত জুড়ে মেহন্দি নয়, সমান্থার মেহন্দির নকশায় ছিল একেবারেই অল্প কাজ । পায়েও মেহন্দি পরেছেন তিনি । খোলা চুল নয়, খোঁপা বেঁধেছেন অভিনেত্রী । খোঁপায় ছিল ফুলের মালা ।
গয়না
দক্ষিণ ভারতীয় বিবাহের ন্যূনতমতা কখনও দেখা যায়নি অভিনেত্রীর সাজে । একটি সুন্দর আধুনিক ডিজাইনের বাগদানের আংটি যার সম্ভবত মহাকর্ষীয় আকর্ষণ রয়েছে । যেনো ঐতিহ্যবাহী সোনার সমুদ্রে তিনি ছিলেন একমাত্র সমসাময়িক বিদ্রোহী ।
ইন্টারনেটজুড়ে চর্চা ছড়িয়েছে তাঁর বিয়ের আংটি নিয়ে ৷ এই হিরের আংটি তৈরি করেছেন গ্রীসের এথেন্সের কারিগর থিওডোরস সাভোপৌলোস (Theodoros Savopoulos)। তাঁর ইনস্টাগ্রাম দেখলে বোঝা যায় গয়না তৈরির কাজ । যা প্রত্যেক কাজেই আছে থাকে ঐতিহ্যের ছোঁয়া ।
সামান্থার আংটির কাট খুবই স্পেশাল বলেই জানা গিয়েছে ৷ বলা হয় পোর্ট্রেট কাট ডায়মন্ড এটি । যা এই কাটের শিকড় ভারতেই, জড়িত প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে । মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সময় এই কাট জনপ্রিয় হয় । ওই আংটির দাম কত তা সঠিক জানা যায়নি ৷ তবে অনেকের মতেই কোটি টাকার উপরেই দাম হতে পারে ৷
অন্য দিকে, রাজের পরনে ছিল সাদা কুর্তা-পাজামা আর সোনালি রঙের জওহর কোট । সামান্থা রুথ প্রভু এবং রাজ নিদিমোরু তাঁদের বিয়ের ছবিতে প্রেমে আনন্দিত দেখাচ্ছে ৷ কিন্তু ফ্যাশনের দিক থেকে, সামান্থার ব্রাইডাল লুক ঐতিহ্যবাহী টেক্সটাইল, মন্দিরের গহনার শৈল্পিকতা এবং একটি অসাধারণ আধুনিক অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয় ৷
- EXCLUSIVE: বিরিয়ানি মানে মটন, চিকেন বিরিয়ানি আবার কী'- রজতাভর পছন্দের খাবার-ফিটনেস রুটিন জানেন ?
- রশ্মিকা মান্দান্নার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ত্বক চান ? জেনে নিন তাঁর সৌন্দর্যের আসল রহস্য
- অনুষ্কা শর্মা বিশেষ এক রুটি খান, তাঁর ফিটনেসের আসল রহস্য জানেন ?
- বাড়িতে খুব সহজে করুন ত্বকের যত্ন, এই উপাদানেই হবে জেল্লাময়