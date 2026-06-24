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পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করতে এসে রোহিত শর্মাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, দেখে নিন তিনি কী পরেছিলেন ?

পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করতে ক্রিকেটার রোহিত শর্মার ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে । তাঁর লুক দেখুন একনজরে ৷

ROHIT SHARMA LOOK
পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করতে এসে রোহিত শর্মার লুক (ANI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 24, 2026 at 3:34 PM IST

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ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান গ্রহণ করেন । এই সম্মান গ্রহণের সময় কেবল রোহিতের কৃতিত্বই নয়, বরং তাঁর সাজপোশাকও সবার নজর কেড়েছিল । সাধারণত ক্রিকেট জার্সিতে দেখা গেলেও, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রোহিতকে অত্যন্ত রাজকীয় ও মার্জিত রূপে দেখা গিয়েছে । তিনি একটি ক্লাসিক কালো স্যুট বেছে নিয়েছিলেন ৷ যা তাঁর শারীরিক গড়নের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছিল ।

এদিকে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোশাকে সেজে নিজের সরলতা ও সৌন্দর্য দিয়ে সবার মন জয় করে নিলেন তাঁর স্ত্রী রিতিকাও । লাল ও কমলা রঙের বাঁধনি-প্রিন্টের সালোয়ার-কামিজ, পাটিয়ালা সালোয়ার এবং সোনালি ওড়নায় তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল । এই বিশেষ অনুষ্ঠানে দু'জনকে দারুণ মানিয়েছিল । 'হিটম্যান' ও তাঁর স্ত্রীর সাজসজ্জা এককথায় নজরকাড়া ৷

রোহিত শর্মার লুক: পদ্মশ্রী গ্রহণের জন্য রোহিত নিঃসন্দেহে নিখুঁত পোশাকটিই বেছে নিয়েছিলেন । ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ও ফরমাল এই দুই শৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রণ ফুটিয়ে তুলতে একটি ক্লাসিক কালো 'বন্ধগলা' স্যুটকে আদর্শ বলে মনে করা হয় । স্যুটটির সেলাই ও কাটছাঁট ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ৷ এর রুপালি বোতাম ও পকেট স্কোয়ার পুরো সাজসজ্জায় এক রাজকীয় আভিজাত্য যোগ করেছিল । জমকালো কোনও অনুষঙ্গ ছাড়াই তাঁর সামগ্রিক সাজ ছিল নজরকাড়া ৷ পরিপাটি সাজসজ্জা ও ছাঁটা দাড়ি তাঁর লুকে এক বিশেষ আভিজাত্য ও মার্জিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল ।

রিতিকা সাজদেহর পাঞ্জাবি-স্টাইল লুক:

স্বামী রোহিতকে সমর্থন জানাতে আসা ঋতিকা সাজদেহকে দারুণ দেখাচ্ছিল । এই বিশেষ উপলক্ষটির জন্য তিনি একটি ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি-স্টাইল সালোয়ার-কামিজ বেছে নিয়েছিলেন । তিনি লাল ও কমলা রঙের সুন্দর 'বান্ধনী' প্রিন্টের কুর্তার সঙ্গে পাটিয়ালা সালোয়ার এবং চকচকে সোনালি রঙের ওড়না পরেছিলেন । বড় আকারের ঝুমকা এবং খোলা চুল তাঁর এই ঐতিহ্যবাহী সাজকে পূর্ণতা দিয়েছিল ।

এই বিশেষ আয়োজনে রোহিত ও ঋতিকা উভয়কেই অত্যন্ত মার্জিত ও নিখুঁত দেখাচ্ছিল । সাজসজ্জা, অনুষঙ্গ এবং পোশাকের ক্ষেত্রে পরিমিত ও রুচিশীল পছন্দ দিয়ে এই তারকা দম্পতি স্টাইলের এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন । তাঁদের এই সাজ যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, তবে কোনও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান বা পার্টির জন্য আপনিও নিঃসন্দেহে এমন সাজ বেছে নিতে পারেন ।

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