দূষণ ও রাসায়নিকের কারণে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে গিয়েছে ? ব্যবহার করুন এই জিনিসগুলি

দূষণ ও রাসায়নিকের কারণে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে গিয়েছে ? ব্যবহার করুন এই জিনিসগুলি
আমলকি, রিঠা ও তুলসির মতো উপাদান মেশানো জল দিয়ে চুল ধোয়া অত্যন্ত উপকারী । এটি চুলের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে ।
Published : July 23, 2026 at 9:00 AM IST
দূষণ, রাসায়নিক উপাদান, মানসিক চাপ এবং ধুলোবালির কারণে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় এবং চুল অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে । চুলের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা এবং চুলকে মজবুত করে তোলা বেশ কঠিন মনে হতে পারে ৷ তবে প্রাকৃতিক উপায়েই চুলকে শক্তিশালী করা সম্ভব ।
আসলে নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক উপাদান মেশানো জল দিয়ে চুল ধুলে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেতে সাহায্য পাওয়া যায় । এই উপাদানগুলি চুলের গোড়াও পুষ্ট করে, যার ফলে চুল ভাঙা ও পড়ে যাওয়ার সমস্যা কমে ।
চুল মজবুত করার উপায়:
আমলকি দিয়ে চুল ধোয়া (Amla Rinse): চুল মজবুত ও কালো রাখার জন্য আমলকি দীর্ঘকাল ধরেই পরিচিত । এতে থাকা ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলের গোড়া পুষ্ট করে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়া রোধ করে । এটি প্রস্তুত করতে, দুই কাপ জলেতে এক কাপ শুকনো আমলকি 10-15 মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিন । জল ঠান্ডা হলে তা ছেঁকে নিন এবং শ্যাম্পু করার পর চুল ধোয়ার কাজে এটি ব্যবহার করুন ।
রিঠা দিয়ে ধোয়া: রিঠা একটি প্রাকৃতিক ক্লিনজার যা রাসায়নিক শ্যাম্পুর বিকল্প হিসাবে কাজ করে । এটি মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর করে চুলকে হালকা, সতেজ ও নরম করে তোলে । জলে কয়েকটি রিঠা ফুটিয়ে মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন, এরপর ছেঁকে নিয়ে শ্যাম্পু করার পর চুল ধোয়ার কাজে এই তরলটি ব্যবহার করুন ।
শিকাকাই দিয়ে ধোয়া: শিকাকাই চুলকে গভীরভাবে পরিষ্কার করার পাশাপাশি নরম ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলে । এতে থাকা ভিটামিন এ, সি, ডি এবং কে মাথার ত্বকের পুষ্টি জোগায় । জলে কয়েকটি শিকাকাইয়ের শুষ্ক ফল ফুটিয়ে নিন, এরপর তরলটি ছেঁকে নিয়ে চুল ধোয়ার কাজে ব্যবহার করুন ।
নিম দিয়ে ধোয়া: নিম তার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল গুণের জন্য পরিচিত । এটি মাথার ত্বকের সংক্রমণ ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে । এক মুঠো নিম পাতা জলে ফুটিয়ে মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন, এরপর ছেঁকে নিয়ে চুলে স্প্রে করুন এবং কিছুক্ষণ পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
তুলসি দিয়ে ধোয়া: তুলসি মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ চুলকে গোড়া থেকে মজবুত করে । জলে কিছু তুলসী পাতা ফুটিয়ে মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন, এরপর চুলে স্প্রে করুন এবং সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
গ্রিন টি দিয়ে ধোয়া: গ্রিন টি-তে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলের বৃদ্ধি বাড়ায় এবং চুল পড়া রোধ করে । এক কাপ গ্রিন টি তৈরি করে ঠান্ডা হতে দিন এবং তা দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি মাথার ত্বককে বিষমুক্ত (ডিটক্স) করতে এবং চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনতে সাহায্য করে ।
অ্যালোভেরা দিয়ে ধোয়া: অ্যালোভেরায় থাকা এনজাইম চুলকে গভীরভাবে আর্দ্র রাখে এবং শুষ্কতা দূর করে । জলের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিন, সেই মিশ্রণ দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন এবং 10 মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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