বাড়িতে ফেস সিরাম তৈরি করতে চাল ধোয়া জল এভাবে ব্যবহার করুন, দেখুন পদ্ধতি

বাড়িতে ফেস সিরাম তৈরি করতে চাল ধোয়া জল এভাবে ব্যবহার করুন, দেখুন পদ্ধতি
Face Serum: চাল ধোয়া জল ব্যবহার করে বাড়িতেই তৈরি করে নিন ফেস সিরাম ৷ কীভাবে করবেন জানুন পদ্ধতি ৷
Published : October 17, 2026 at 9:00 AM IST
বর্তমানে বাজারে ত্বকে উজ্জ্বলতা আনার জন্য অনেক ধরনের প্রসাধনী পাওয়া যায়, তবে সেগুলির অত্যধিক দাম আপনার বাজেটের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে । এছাড়া, অনেকে দোকান থেকে কেনা পণ্যের চেয়ে ঘরোয়া উপায় বা প্রাকৃতিক প্রতিকার বেশি পছন্দ করেন । আপনিও যদি তাদের একজন হন, তবে জেনে নিন কীভাবে বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন ফেস সিরাম ।
উজ্জ্বল ত্বকের জন্য বাড়িতেই তৈরি করুন ফেস সিরাম
ফেস সিরাম হল হালকা তরল বা জেল-ভিত্তিক একটি ফর্মুলা, যা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে । নিজের ফেস সিরাম বাড়িতেই তৈরি করতে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করুন:
উপকরণ
চাল সেদ্ধ করা জল
1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল
1টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল
2-3 ফোঁটা গোলাপজল
প্রস্তুত প্রণালী
সিরামটি তৈরির জন্য প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে নিন এবং 2-3 কাপ জলে 1-2 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন । এরপর চালটি সেদ্ধ করে নিন এবং সেখান থেকে 1-2 টেবিল চামচ মাড় (চালের জল) সংগ্রহ করুন ।
মাড়টি ব্যবহারের আগে পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন ।
অথবা, আপনি চাল সেদ্ধ করার পর জল ছেঁকে আলাদা একটি পাত্রে সংগ্রহ করতে পারেন ।
চাল ধোয়া বা সেদ্ধ করা এই জলের সঙ্গে 1 চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিন ।
জেলটি ভালোভাবে মিশে গেলে এতে 2-3 ফোঁটা গোলাপজল এবং 1টি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ভিতরের অংশটুকু যোগ করুন ।
সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ছোট কাঁচের বোতলে সিরামটি সংরক্ষণ করুন ।
সিরামটি ফ্রিজে রাখুন; এটি 5-7 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ।
আপনার চালের জলের ফেস সিরাম এখন নিয়মিত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।
ত্বকের যত্নে চালের জলের উপকারিতা কী ?
চালের জল ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনতে সাহায্য করে এবং ত্বক টানটান রাখতে সহায়তা করে । এর প্রদাহরোধী (Anti-Inflammatory) গুণাবলি ত্বককে ব্রণ ও লালচে ভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এছাড়া, এই মাড় বা চালের জল ত্বকের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর ।
ফেস সিরাম ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি
সেরা ফলাফল পাওয়ার জন্য এই ফেস সিরামটি রাতে ব্যবহার করা সবচেয়ে কার্যকর ৷ মুখ ধোয়ার পর এবং ঘুমানোর আগে কারণ রাতের বেলা ত্বক নিজেকে পুনর্গঠন বা মেরামত করার কাজ করে । যদি এটি ব্যবহারের পর ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত না হয়ে যায়, তবে আপনি সকালে এটি ব্যবহার করতে পারেন ।