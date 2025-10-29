মসৃণ ত্বকের জন্য চালের গুঁড়ো দিয়ে এই DIY ফেস মাস্ক তৈরি করুন, প্রাকৃতিক জেল্লা আসবে
প্রতিটি মহিলারই স্বপ্ন থাকে উজ্জ্বল, মসৃণ ত্বকের, যা আপনি সহজেই এবং প্রাকৃতিকভাবে ঘরে বসেই অর্জন করতে পারেন ।
Published : October 29, 2025 at 11:21 AM IST
সব মেয়েরাই প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ত্বক চান ৷ যেনো মনে হয় সবসময় একটা ত্বকে অন্যরকম জেল্লা আসুক ৷ তবে আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রা, ধুলোবালি, দূষণ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে ত্বক তার প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হারাতে পারে । আর সেজন্যই দোকান থেকে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কিনতে হয় ৷ যা ত্বকের জন্য় খুবই ক্ষতিকর ৷ তাই বিশেষজ্ঞরা জানান, ঘরোয়া কিছু উপায়েই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে পারেন ৷
চালের গুঁড়ো এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান যা ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে ৷ এটিকে স্বাস্থ্যকর এবং উজ্জ্বল করে তোলে । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, বি ভিটামিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড ত্বককে টোন করে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে । চালের গুঁড়ো থেকে তৈরি কিছু কার্যকর DIY ফেস মাস্ক দেখে নেওয়া যাক যা আপনার ত্বককে নতুন উজ্জ্বলতা দেবে ।
চালের গুঁড়ো এবং দুধের মাস্ক: উজ্জ্বল ত্বকের জন্য এটি নিখুঁত সংমিশ্রণ। এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়োর সঙ্গে দুই টেবিল চামচ কাঁচা দুধ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । এটি 15 মিনিটের জন্য রেখে দিন এবং তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
চালের গুঁড়ো এবং টমেটোর রস: ট্যানিং এবং নিস্তেজতা দূর করতে টমেটোর রস এবং চালের গুঁড়ো মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন । এটি ত্বক পরিষ্কার এবং টানটান করে ।
চালের গুঁড়ো এবং অ্যালোভেরা জেল: ত্বককে প্রশমিত এবং নরম করতে, অ্যালোভেরা জেল এবং চালের গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে লাগান । এটি লালভাব এবং জ্বালাও কমায় ।
চালের গুঁড়ো, হলুদ এবং দই: এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো, এক চিমটি হলুদ এবং এক টেবিল চামচ দই মিশিয়ে একটি মাস্ক তৈরি করুন । এটি ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং ব্রণমুক্ত করে ।
চালের গুঁড়ো এবং মধু: এই মাস্কটি শুষ্ক ত্বকের জন্য সবচেয়ে ভালো । এটি ত্বককে গভীরভাবে ময়শ্চারাইজ করে এবং মসৃণ করে ।
চালের গুঁড়ো এবং গোলাপ জল: গোলাপ জলের সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে লাগান । এটি ত্বককে টোন করে, এটিকে উজ্জ্বল করে ।
চালের গুঁড়ো এবং আলুর রস: কালো দাগের জন্য একটি কার্যকরী মাস্ক । সপ্তাহে দু'বার এটি ব্যবহার করলে ত্বকের রঙ উন্নত হয় ।
চালের গুঁড়ো এবং নারকেল তেল: এই মাস্কটি ত্বককে গভীরভাবে পুষ্টি জোগায়, বিশেষ করে শীতকালে, এবং এটিকে মসৃণ এবং উজ্জ্বল করে তোলে ।
চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি এই DIY ফেস মাস্কগুলি প্রাকৃতিক, সস্তা এবং কার্যকর । কোনও রাসায়নিক বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই উজ্জ্বল, কোমল এবং স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে সপ্তাহে 2-3 বার নিয়মিত ব্যবহার করুন ।
